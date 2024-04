Yankees prospects: Trystan Vrieling shines in debut start

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 7-2 vs. Syracuse Mets

2B Caleb Durbin 2-2, 2 2B, 4 RBI, 2 BB, SF, 2 SB

CF Everson Pereira 0-4, 4 K, SB

DH Carlos Narvaez 0-1, 3 BB

LF Jose Rojas 0-4, BB, 2 K

C Luis Torrens 1-4, 2B, K

3B Kevin Smith 1-3, K

SS Jeter Downs 0-3, K

LF Luis Gonzalez 0-2, 2 BB, K

1B Jordan Groshans 1-3, 2 RBI, BB

Cody Poteet 4.1 IP, 2 H, 2 R, 1 BB, 7 K, 2 HR

Phil Bickford 0.2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 1 K (win)

Alex Mauricio 2.1 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 5 K (hold)

Duane Underwood Jr. 1.2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 K (save)

What can't Caleb Durbin do?!



Let's add a bases-clearing double to the list of things he can do. pic.twitter.com/kQuzQ4Uwuc — SWB RailRiders (@swbrailriders) April 7, 2024

Double-A Somerset Patriots: W, 8-0 vs. Richmond Flying Squirrels

DH Ben Rice 2-4, BB, 2 K, SB

C Agustin Ramirez 1-5, 3 RBI, 2 K

1B T.J. Rumfield 0-1, HR, 3 BB, SB — walks were big, Somerset scored eight on just six hits

2B Anthony Seigler 0-3, BB, SB

LF Jared Wegner 0-3, K

CF Grant Richardson 0-3, RBI, BB, K

SS Benjamin Cowles 3-4, 2B, 3 RBI

RF Aaron Palensky 0-2, BB

3B Max Burt 0-3, BB, 2 K

Trystan Vrieling 5 IP, 2 H, 0 R, 2 BB, 6 K (win) — great outing from a prospect making his first-ever minors start

Tanner Myatt 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K (hold)

Rylan Anderson 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K

Danny Watson 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 K

CLEAR THE BASES ‍☠️



Ben Cowles with a three-run double to cap off a seven run 7th inning pic.twitter.com/PQbBg0WL30 — Somerset Patriots (@SOMPatriots) April 7, 2024

High-A Hudson Valley Renegades: W, 3-0 at Bowling Green Hot Rods

2B Roc Riggio 1-5, 2B, K, fielding error

SS Jared Serna 1-3, HR, RBI, 2 BB, K — two homers in two days

DH Omar Martinez 1-4, BB, K

LF Jesus Martinez 1-4, BB, K

1B Moylan 1-3, 1 BB, 2 K

RF Garrett Martin 1-4, 2B, RBI, 2 K

C Rafael Flores 1-4, 2B, K

3B Alexander Vargas 0-2, RBI, BB, SF

CF Nelson Medina 0-4, 2 K, SB

Cam Schlittler 6 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 7 K (win)

Ben Shields 2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 K (hold)

Geoffery Gilbert 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K (save)

NO DOUBTER!



Back to back days with Solo HRs for Jared Serna! pic.twitter.com/km5OoTu8K7 — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) April 7, 2024

Low-A Tampa Tarpons: L, 5-2 at Fort Myers Mighty Mussels

SS George Lombard Jr. 0-3, 2 BB, SB, throwing error

2B Roderick Arias 0-4, 3 K

3B Enmanuel Tejeda 1-4, RBI, K, SB

LF Coby Morales 0-4

1B Dylan Jasso 1-4, 3B, RBI

CF Jackson Castillo 0-2, 2 BB, K

DH Willy Montero 0-3, BB, K

RF Tayler Aguilar 1-3, 2B, BB, K, SB

C Tomas Frick 1-3, BB

Josh Grosz 3.2 IP, 8 H, 5 R (4 ER), 2 BB, 6 K, 1 HR (loss)

Yoljeldriz Diaz 1 IP, 0 H, 0 R, 3 BB, 0 K

Ocean Gabonia 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Montana Semmel 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K