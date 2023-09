Yankees prospects: Drew Thorpe fans nine in Somerset win

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 4-1 (10) at Rochester Red Wings

CF Estevan Florial 0-4, 2 BB (1 IBB), 2 K

C Carlos Narvaez 1-5, BB, K, SB, GIDP, pickoff error

RF Franchy Cordero 0-5, 3 K, fielding error — Triple-A just got a lot less interesting, eh

1B Andrés Chaparro 2-5, 2B, RBI — unless you’re a big Chaparro person anyway; broke scoreless tie in 10th

3B-2B Jamie Westbrook 0-3, BB, K

DH-3B Jake Lamb 1-3, 2B, 2 BB, RBI, K

SS Jesús Bastidas 1-5, 3 K, SB

2B-P Wilmer Difo 1-3, 2B, 2 BB, 2 RBI, K, 2 SB

LF Brandon Lockridge 1-3, 2 BB, K, 2 SB — RailRiders ran buck wild and went 6-for-6 on stolen bases

Zach McAllister 2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 3 K — check out the lineup from McAllister’s last start for Scranton on August 17, 2010 if you want to Remember Some Baby Bombers

Matt Krook 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K — 0.96 ERA in 22 games for Scranton

Greg Weissert 2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 3 K

Matt Bowman 1 IP, 3 H, 0 R, 1 BB, 0 K, pickoff error

Aaron McGarity 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Zac Houston 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K (win)

Wilmer Difo 1 IP, 0 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 0 K, 2 balks — lol ultimate closer

SWB takes the lead in the top of the tenth on an RBI single from Andrés Chaparro! #EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/t2Lunef9Cv — SWB RailRiders (@swbrailriders) September 1, 2023

Double-A Somerset Patriots: W, 5-2 at Portland Sea Dogs — seventh win in a row

SS Caleb Durbin 1-3, 2B, RBI, 2 SB, HBP, throwing error

1B Ben Rice 1-4, 2 K

CF Spencer Jones 0-3, RBI, K, SF

C Agustin Ramirez 1-4, RBI, error on catcher interference

RF Elijah Dunham 1-4, 3B, K

2B Mickey Gasper 0-4, K

DH Anthony Seigler 1-2, HR, 2 BB, RBI, K, pitch timer violation

LF Aaron Palensky 0-3, RBI, 2 K, SF

3B Eduardo Torrealba 0-3, BB, 2 K

Drew Thorpe 5.1 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 3 BB, 9 K, WP, balk, disengagement violation (win) — effectively wild, baby

Alex Mauricio 1.1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 K

Danny Watson 1.1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 1 K

Bailey Dees 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K (save)

Oh yeah, @Yankees No. 5 prospect Drew Thorpe is that good.



5.1 IP | 3 H | 1 R | 9 K pic.twitter.com/UnAnDZwYVi — Somerset Patriots (@SOMPatriots) September 1, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: L, 5-7 at Wilmington Blue Rocks

RF Anthony Hall 3-5, RBI — nice day for the 2022 fourth-rounder

2B Jared Serna 2-5, K, 2B

1B T.J. Rumfield 2-3, 2B, 2 RBI, K

1B Spencer Henson 0-2, K

DH Antonio Gomez 1-4, 2 K, 2B, GIDP

SS Alexander Vargas 0-4, K

3B Jesus Rodriguez 0-3, BB, SB, throwing error

C Rafael Flores 0-4

CF Cole Gabrielson 1-4, 2B, 2 K

LF Jared Wegner 3-4, 2B, HR, 2 RBI, K — ninth-round pick falls a triple shy of the cycle

Yorlin Calderon 3 IP, 2 H, 4 R (2 ER), 2 BB, 2 K, HBP

Joel Valdez 2.1 IP, 4 H, 3 R (3 ER), 0 BB, 3 K, HBP, WP (loss)

Luis Velasquez 2.2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 4 K

Low-A Tampa Tarpons: W, 15-3 vs. St. Lucie Mets

SS George Lombard Jr. 1-3, 2 BB, K, SB — first steal above Rookie ball

2B Roc Riggio 2-5, 2B, 2 RBI, K

DH Jackson Castillo 0-4, BB, 2 RBI, 2 K

C Omar Martinez 1-2, HR, 3 BB, RBI — 18th bomb of 2023

1B Josh Moylan 2-4, HR, BB, RBI, K

3B Kiko Romero 1-3, HR, 2 BB, 4 RBI

RF Garrett Martin 0-2, 2 K, HBP, outfield assist

PR-RF Daury Arias 0-1, K, HBP

CF Nelson Medina 1-4, 3B, 3 RBI

LF Tayler Aguilar 1-4, RBI

Jackson Fristoe 3.2 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 6 K, balk — Tampa debut

Montana Semmel 2.1 IP, 2 H, 2 R (2 ER), 2 BB, 3 K (win)

Matt Keating 0.2 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 0 K, WP

Osiel Rodriguez 1.1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 K

Geoffrey Gilbert 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 K, WP

Good stuff out of Jackson Fristoe’s Single-A debut: 3.2 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 6 K, 0 HR (63 P, 43 S) pic.twitter.com/7M2VfM33hq — John Brophy (@jbrophybaseball) September 1, 2023

Florida Complex League Yankees: Season over

Dominican Summer League Yankees: Season over

Dominican Summer League Bombers: Season over