Yankees prospects: Scranton narrowly avoids no-hitter

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 0-3 vs. Syracuse Mets — no-hit until the ninth by Mets prospect Mike Vasil

SS Oswald Peraza 0-4, K

DH Austin Wells 0-4

CF Everson Pereira 0-3, K

1B Andrés Chaparro 0-3, 2 K

RF Franchy Cordero 0-3, K

C Carlos Narvaez 0-3, K, pickoff, passed ball

3B Jamie Westbrook 0-2, BB, K, fielding error

LF Brandon Lockridge 1-2, BB, SB — broke up no-no by leading off ninth with single to center

2B Wilmer Difo 0-3, K, CS

Edgar Barclay 5 IP, 5 H, 2 R (1 ER), 2 BB, 1 K, HR (loss)

Zac Houston 1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 2 K, HBP

Spencer Howard 1.1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K — better second game with Scranton than the debut

Matt Bowman 1.2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 5 K — fanned ‘em all except for the walk

Double-A Somerset Patriots: L, 7-9 vs. Binghamton Rumble Ponies

CF Jasson Domínguez 3-5, 2B, 2 RBI

C Ben Rice 3-5, 2B, 2 RBI, SB — .984 OPS since joining Somerset

DH Agustin Ramirez 0-5, 2 K — Double-A debut

RF Elijah Dunham 2-4, 2 2B, 3 RBI, BB

1B Mickey Gasper 2-5, K, SB

SS Jesús Bastidas 1-3, BB, K

2B Max Burt 0-4, 4 K — ouch

LF Jeisson Rosario 0-4, K, GIDP

3B Eduardo Torrealba 2-4, 2B

Chase Hampton 4 IP, 4 H, 5 R (5 ER), 3 BB, 4 K (loss)

Jack Neely 2 IP, 2 H, 2 R (2 ER), 1 BB, 2 K, HR

Ryan Anderson 1.2 IP, 0 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 3 K, HBP

Danny Watson 1.1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 1 K, HR

The Martian keeps mashing pic.twitter.com/kDVF6vuKLb — Somerset Patriots (@SOMPatriots) August 9, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: L, 3-5 vs. Jersey Shore BlueClaws

CF Spencer Jones 3-4, 2B, RBI, SB

2B Jared Serna 1-4, K

LF Christopher Familia 1-3, BB

1B Rafael Flores 1-4, RBI, K

3B Benjamin Cowles 1-3, RBI, K, SF

C Jesus Rodriguez 1-3, BB, K, passed hall

SS Alexander Vargas 0-4, K

RF Anthony Hall 0-4, K, outfield assist

DH Antonio Gomez 0-3, BB, K

Brendan Beck 4 IP, 4 H, 2 R (2 ER), 1 BB, 5 K, HBP

Shane Gray 2 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 2 K

Cole Ayers 2 IP, 3 H, 2 R (2 ER), 0 BB, 1 K (loss)

Carlos Gomez 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

CROWD GOES WILD!

RBI double for @spencerjnes, @antonioagomeze scores

All tied up! pic.twitter.com/ohuDovqSIT — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) August 9, 2023

Low-A Tampa Tarpons: L, 4-10 vs. Clearwater Threshers

2B Roc Riggio 1-3, 2 BB, RBI, K

3B Kiko Romero 0-5, 2 K

C Omar Martinez 0-3, 2 BB, K

1B Josh Moylan 1-3, BB, RBI, fielding error

RF Garrett Martin 1-4, 2B, 2 RBI, K, GIDP

SS Brenny Escanio 1-4, 2 K, 2 fielding errors

LF Coby Morales 1-3, BB, K

CF Tayler Aguilar 1-4, 2B

DH Daury Arias 0-4, K

Justin Lange 3.2 IP, 5 H, 7 R (2 ER), 4 BB, 5 K, HR, balk (loss) — a lot of unearned runs but too many walks, too

Alex Bustamente 2.1 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 2 K

Matt Keating 2 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 2 K

Osiel Rodríguez 1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 1 K

Florida Complex League Yankees: L, 4-6 at FCL Phillies

DH Keiner Delgado 2-5, RBI, K, SB

2B Enmanuel Tejeda 0-3, 2 BB, K, CS

RF Willy Montero 0-4, HBP

SS Hans Montero 0-5, 3 K, throwing error

LF John Cruz 2-3, BB, SB

3B Dylan Jasso 2-3, 2B, BB

CF Wilson Rodríguez 0-3, BB, 2 K

C Edinson Duran 1-2, 2B, 2 BB, 2 RBI

1B Enger Castellano 1-4, 2B, K

Luis Serna 4 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 5 K, HR, 2 HBP, pickoff

Jordy Luciano 2.1 IP, 3 H, 3 R (1 ER), 3 BB, 4 K, WP, 2 balks (loss)

Steven Fulgencio 0.2 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 1 K, WP, 2 HBP

Luis Arejula 1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 1 K, 2 WP

Dominican Summer League Yankees: Suspended in the bottom of the seventh vs. DSL Royals Blue

Dominican Summer League Bombers: L, 0-6 (7) at DSL Rangers Red

CF Richard Meran 0-1

LF Abrahan Ramirez 0-1

2B Gabriel Terrero 0-3, 2 K, throwing error

C Edgleen Perez 1-3

LF-CF Gabriel Lara 0-3, K

RF Ramiro Altagracia 0-3, 2 K

SS Kevin Verde 0-3

3B Ovandy Frias 0-2, 2 K, fielding error

DH Gleyber Blanco 1-2

1B Adrian Gonzalez 0-2, 2 K

Michael Peres 0.2 IP, 2 H, 4 R (4 ER), 4 BB, 0 K, HBP, 4 WP (loss) — lil’ wild

Sunayro Martina 3.1 IP, 1 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 4 K

Hansel Rosario 2.2 IP, 1 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 1 K, HBP, 3 WP, pickoff error — also a lil’ wild