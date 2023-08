Yankees prospects: Rice and Jones power Somerset to big win

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 4-8 at Rochester Red Wings

RF Estevan Florial 1-5, 1 HR, 1 RBI, 2 R, 1 K, 2 SB

LF Jasson Domínguez 1-4, 1 2B, 1 R, 1 BB, 1 K, 1 SB — see ya in The Show tomorrow

C Austin Wells 0-4, 1 BB, 1 K

1B Andrés Chaparro 1-5, 1 R, 1 K

DH Franchy Cordero 0-3, 1 BB, 1 K

2B Jamie Westbrook 2-3, 1 2B, 2 RBI, 1 K, 1 SB, fielding error

3B Jake Lamb 0-3, 1 BB, 2 K

SS Wilmer Difo 0-2, 2 BB, 1 K, 1 SB

CF Brandon Lockridge 0-3, 1 BB



Edgar Barclay 4.1 IP, 4 R, 3 ER, 2 H, 4 BB, 6 K (loss)

Zach Greene 0.2 IP, 1 R, 2 H, 1 K

Ron Marinaccio 1 IP, 1 R, 1 H, 1 BB

Nick Ramirez 1 IP, 2 R, 2 H, 2 K, 1 HR

Zac Houston 1 IP, 0 R, 1 H, 1 K

Kiss it goodbye, Flo!



At 105.8 mph off the bat, Estevan Florial drills his team-leading 24th home run over the ad wall in right at Innovative Field.#EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/vPglanioMN — SWB RailRiders (@swbrailriders) August 30, 2023

Double-A Somerset Patriots: W, 13-6 at Portland Sea Dogs

LF Elijah Dunham 3-5, 1 2B, 3 R, 1 BB, 1 K, 2 SB

C Ben Rice 4-6, 2 HR, 1 2B, 5 RBI, 4 R, 1 SB — finishing a short but monstrous season off strong

CF Spencer Jones 1-4, 1 HR, 4 RBI, 2 R, 2 BB, 3 K, 1 SB — go-ahead granny for his first Double-A homer

1B Agustin Ramirez 1-5, fielding error

3B Caleb Durbin 1-3, 1 R, 1 BB, 1 CS

DH Josh Breaux 2-5, 1 RBI, 1 K

2B Anthony Seigler 0-4, 1 BB, 1 K, throwing error

RF Grant Richardson 1-5, 1 R, 4 K

SS Max Burt 2-5, 2 R, 2 K



Richard Fitts 4 IP, 5 R, 4 H, 3 BB, 4 K, 1 HR

Carlos Gomez 2 IP, 1 R, 1 H, 1 BB, 1 K (win)

Jack Neely 2 IP, 0 R, 3 K (hold)

Jesús Liranzo 1 IP, 0 R, 1 K

Have a day, Ben Rice



4 H | 4 R | 2B | 2 HR | 5 RBI pic.twitter.com/8tPAOtYMPs — Somerset Patriots (@SOMPatriots) August 31, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: W, 9-3 at Wilmington Blue Rocks

RF Anthony Hall 1-4, 1 R, 1 BB

SS Jared Serna 2-5, 1 2B, 1 R, 2 K

DH T.J. Rumfield 1-4, 1 2B, 1 R, 1 BB

C Jesus Rodriguez 2-4, 1 HR, 3 RBI, 1 R, 1 K

2B Alexander Vargas 1-5, 1 R, 1 K

3B Benjamin Cowles 2-5, 2 R, 1 K

LF Christopher Familia 1-4, 1 RBI, 1 R

CF Cole Gabrielson 2-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R

1B Rafael Flores 2-4, 1 RBI — everyone in the lineup either scored or scored someone else



Brock Selvidge 5 IP, 3 R, 7 H, 3 BB, 3 K (win)

Anderson Munoz 2 IP, 0 R, 1 BB, 4 K

Harrison Cohen 2 IP, 0 R, 2 H, 2 BB, 6 K

HOLY JESUS RODRIGUEZ 2-RUN BOMB! pic.twitter.com/YLz817V4dO — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) August 30, 2023

Low-A Tampa Tarpons: Game versus St. Lucie Mets postponed due to Hurricane Idalia

Florida Complex League Yankees: Season over

Dominican Summer League Yankees: Season over

Dominican Summer League Bombers: Season over