Yankees prospects: Everson Pereira continues to mash

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 8-1 vs. Rochester Red Wings

LF Oswaldo Cabrera 2-5, 1 HR, 2 RBI, 3 R

SS Oswald Peraza 1-4, 1 R, 1 BB, 1 K

DH Austin Wells 1-2, 1 RBI, 3 BB, 1 K

CF Everson Pereira 2-4, 1 3B, 3 RBI, 2 R, 1 K — Triple-A may not be able to contain him

3B Andrés Chaparro 2-4, 1 K

RF Franchy Cordero 1-4, 2 RBI

C Carlos Narvaez 0-3, 1 R, 1 BB, 1 K

1B Jake Lamb 0-3, 1 BB, 3 K

2B Jamie Westbrook 2-4, 1 R



Randy Vásquez 6 IP, 1 R, 3 H, 1 BB, 11 K, 1 HR (win)

Jonathan Loáisiga 1 IP, 0 R

Anthony Misiewicz 1 IP, 0 R, 1 H, 3 K

Greg Weissert 1 IP, 0 R, 1 H, 1 K

Double-A Somerset Patriots: L, 2-4 at Akron RubberDucks

SS Trey Sweeney 1-3, 1 BB, 1 SB, throwing error

LF Anthony Seigler 0-0, 1 BB

CF Jasson Domínguez 2-5, 2 K, 1 SB

LF-1B Elijah Dunham 1-5, 1 2B, 1 R, 3 K

C Ben Rice 0-3

1B-3B Mickey Gasper 1-3, 1 RBI, 1 R, 1 BB

DH Josh Breaux 1-4, 1 2B

2B Aaron Palensky 1-4, 1 2B, 1 RBI, 2 K

RF Jeisson Rosario 1-3, 1 2B, 1 BB

3B-SS Max Burt 1-4, 1 K



Chase Hampton 5 IP, 4 R, 2 ER, 5 H, 3 BB, 4 K, 1 HR (loss) — Double-A hasn’t been going as well

Danny Watson 2 IP, 0 R, 1 H, 1 K

Alex Mauricio 1 IP, 0 R, 1 K

High-A Hudson Valley Renegades: W, 3-0 at Wilmington Blue Rocks

CF Spencer Jones 0-3, 1 R, 1 BB, 1 SB

2B Benjamin Cowles 1-3, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 1 CS

DH Agustin Ramirez 0-3, 1 BB, 1 K

1B Rafael Flores 0-3, 1 BB

C Antonio Gomez 0-4, 3 K, 1 SB

LF Anthony Garcia 0-1, 1 RBI, 2 BB, 1 K

SS Alexander Vargas 0-4

RF Grant Richardson 2-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 K

3B Marcos Cabrera 1-4, 1 2B, 1 K



Baron Stuart 6 IP, 0 R, 4 H, 2 BB, 5 K (win)

Mason Vinyard 1 IP, 0 R, 1 BB, 1 K (hold)

Harrison Cohen 1 IP, 0 R, 1 H, 1 K (hold)

Jack Neely 1 IP, 0 R (save)

Low-A Tampa Tarpons: L, 2-3 at Bradenton Marauders

SS Jared Serna 1-5, 1 K

C Jesus Rodriguez 2-3, 1 2B, 1 R, 1 BB

DH Anthony Hall 1-4, 1 2B, 1 R, 2 K

1B Josh Moylan 0-4, 1 RBI, 3 K

3B Kiko Romero 2-4, 1 RBI, 1 K, two fielding errors — in Single-A after just two rookie games

2B Brenny Escanio 1-3, 1 BB, 1 K

CF Daury Arias 0-3, 1 BB, 1 K

RF Jared Wegner 0-4, 3 K

LF Garrett Martin 2-4, 1 K



Justin Lange 5 IP, 2 R, 0 ER, 1 H, 8 K

Matt Keating 3 IP, 1 R, 2 H, 4 K, 1 HR (loss)

Florida Complex League Yankees: Off-day

Dominican Summer League Yankees: Off-day

Dominican Summer League Bombers: Off-day