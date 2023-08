Yankees prospects: Beeter, Domínguez shine in Triple-A

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 6-4 vs. Lehigh Valley IronPigs

RF Estevan Florial 2-4, 2B, RBI, SB

LF Jasson Domínguez 2-3, 3B, 2 RBI, BB, K

C Austin Wells 1-4, HR, 2 RBI, K

3B Andrés Chaparro 0-4, K

1B Carlos Narvaez 0-4, K

DH Franchy Cordero 0-3, 2 K

2B Jamie Westbrook 0-2, BB

CF Brandon Lockridge 0-2, K, SAC

SS Jesús Bastidas 1-3, RBI, K, SB

Clayton Beeter 5.2 IP, 2 H, 1 R, 3 BB, 5 K — one of his best starts at Triple-A

Nick Ramirez 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K (win)

Matt Krook 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K

Ron Marinaccio 0.1 IP, 2 H, 3 R, 3 BB, 0 K, 1 HR — struggles continue for Ronnie

Greg Weissert 0.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K (save)

The Martian has his first triple at Triple-A, and he brings in two! #EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/Jww7wBYR3X — SWB RailRiders (@swbrailriders) August 27, 2023

Double-A Somerset Patriots: W, 7-6 vs. Hartford Yard Goats

SS Caleb Durbin 2-5

1B Ben Rice 1-5, HR, RBI, K

CF Spencer Jones 2-4, throwing error — hit the ball all over the lot in Double-A debut

C Agustin Ramirez 2-3, 2B, RBI, BB

RF Elijah Dunham 0-4, K

DH Josh Breaux 1-4

LF Grant Richardson 2-4, HR, 2 RBI

2B Mickey Gasper 2-3, 2B, BB

3B Eduardo Torrealba 1-4, RBI, K

Blane Abeyta 5 IP, 8 H, 6 R, 3 BB, 3 K

Alex Mauricio 0.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K

Danny Watson 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K

Jesus Liranzo 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 K (win)

Ryan Anderson 0.2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K (hold)

Bailey Dees 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K (save)

Yankees top prospect Spencer Jones’ Double-A debut:



⚾️ 106.7 MPH line out

⚾️ 97.2 MPH fly out

⚾️ 105.3 MPH single

⚾️ 102 MPH single pic.twitter.com/CZTtJIGiRc — Somerset Patriots (@SOMPatriots) August 27, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: L, 4-2 vs. Aberdeen IronBirds

SS Benjamin Cowles 0-3, 2 K

DH Antonio Gomez 0-4, 2 K

1B Jesus Rodriguez 1-3, 2B, BB

LF Christopher Familia 0-4, K

RF Jared Wegner 1-3, BB, 2 K

3B Marcos Cabrea 1-4, K

2B Luis Santos 0-3

CF Kyle Battle 0-1, 2 BB, SB

C Juan Crisp 1-3, HR, 2 RBI

Baron Stuart 5 IP, 3 H, 2 R, 1 BB, 5 K

Clay Aguilar 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K

Luis Velasquez 2 IP, 2 H, 2 R, 0 BB, 4 K, 1 HR (loss)

MAKE IT CRISPY!

Oppo Taco 2- run homer for JUAN CRISP! pic.twitter.com/ZqmukqEGr8 — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) August 27, 2023

Low-A Tampa Tarpons: L, 12-1 vs. Palm Beach Cardinals

2B Roc Riggio 0-4, BB, throwing error

SS George Lombard Jr. 0-3, BB, 2 K

C Omar Martinez 0-4, 3 K, throwing error

LF Jackson Castillo 0-4, 2 K

1B Dylan Jasso 0-4

3B Kiko Romero 1-3, 2B, BB, K

DH Brenny Escanio 1-2, 2 BB, K, SB

CF Nelson Medina 1-2, 3B, BB, K, SB

RF Cole Gabrielson 1-4, 2B, RBI, K

Cam Schlittler 4 IP, 5 H, 1 R, 2 BB, 3 K (loss)

Nolberto Henriquez 1 IP, 3 H, 4 R (3 ER), 2 BB, 0 K

Luis Arejula 0.2 IP, 3 H, 4 R, 2 BB, 0 K

Alex Bustamente 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Adam Stone 0 IP, 1 H, 3 R, 4 BB, 0 K, 1 HR

Ocean Gabonia 2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 3 K

Florida Complex League Yankees: Season over, lost FCL Finals to the FCL Braves on Saturday

Dominican Summer League Yankees: Season over

Dominican Summer League Bombers: Season over