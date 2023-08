Yankees prospects: Richard Fitts shoves as Somerset walks off

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: Postponed vs. Lehigh Valley IronPigs

Double-A Somerset Patriots: W, 2-1 vs. Hartford Yard Goats — shut out through eight, the first five batters of the ninth reached to walk it off

C Ben Rice 0-4, K

DH Agustin Ramirez 0-4, K

LF Elijah Dunham 2-3, HR, RBI, BB, SB

2B Anthony Seigler 0-3, BB, K

RF Aaron Palensky 1-3, BB, 2 K

1B Mickey Gasper 1-3, BB, K, fielding error

CF Jeisson Rosario 1-4, RBI, K

SS Max Burt 1-3, K

3B Eduardo Torrealba 0-3, K

Richard Fitts 6 IP, 5 H, 0 R, 2 BB, 4 K — on a great run, hasn’t allowed more than three runs since May 10

Jesús Liranzo 2 IP, 2 H, 1 R, 0 BB, 4 K

Bailey Dees 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 3 K (win)

WALK IT OFF, JEISSON ROSARIO pic.twitter.com/bGvA8svDci — Somerset Patriots (@SOMPatriots) August 25, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: W, 2-1 vs. Aberdeen IronBirds

CF Spencer Jones 1-4, K, CS

RF Anthony Hall 0-3, BB, K

2B Jared Serna 1-4

C Jesus Rodriguez 0-4, K

SS Alexander Vargas 2-4, 2B

DH Antonio Gomez 1-4, 2B, RBI, SB

3B Benjamin Cowles 0-2, BB, 2 K

1B Rafael Flores 1-3, K

LF Jared Wegner 0-3, K

Brock Selvidge 6.1 IP, 5 H, 2 R, 0 BB, 6 K, 1 HR (loss) — solid bounceback start for the 2021 third-rounder

Cole Ayers 1.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 4 K

Luis Velasquez 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

A nice night at the office for Brock Selvidge!



6.1 IP//5 H//2 R//0 BB//6 K pic.twitter.com/3M5LcqeX5y — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) August 25, 2023

Low-A Tampa Tarpons: W, 8-7 (10) vs. Palm Beach Cardinals

SS Brenny Escanio 1-5, fielding error

3B Kiko Romero 0-5, 3 K, throwing error

DH Omar Martinez 1-4, 2 RBI, BB

1B Josh Moylan 1-3, 2 BB

CF Cole Gabrielson 1-3, RBI, BB, K, SB

RF Garrett Martin 1-5, RBI, 2 K

LF Tayler Aguilar 0-5, 2 K

2B Jose Colmenares 1-3, BB

C Gabriel Palencia 2-4

Sean Hermann 5.2 IP, 5 H, 3 R (2 ER), 1 BB, 6 K

Alex Bustamente 0.1 IP, 2 H, 4 R, 3 BB, 0 K (blown save)

Ocean Gabonia 2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 0 K

Adam Stone 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Shawn Semmel 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K (win)

Florida Complex League Yankees: W, 7-6 vs. FCL Pirates — game one of FCL semifinals

2B Keiner Delgado 2-4, 2B, RBI, BB, K

SS George Lombard Jr. 1-4, RBI, BB, K

1B Dylan Jasso 1-5, HR, 2 RBI, 2 K

CF Willy Montero 1-4, BB

LF Jackson Castillo 0-2, 2 BB

DH Enmanuel Tejeda 4-5, 2 RBI

RF John Cruz 1-3, RBI, BB

3B Hans Montero 0-4, 2 K, throwing error

C Edinson Duran 0-2, BB

Luis Serna 2.2 IP, 3 H, 4 R (1 ER), 2 BB, 6 K

Allen Facundo 4 IP, 2 H, 1 R, 2 BB, 3 K (win)

Jackson Fristoe 1.2 IP, 3 H, 1 R, 1 BB, 3 K, 1 HR

Miguel Pozo 0.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

For those taking notes, every game played on the Yankee farm yesterday was decided by one run.

Dominican Summer League Yankees: Season over

Dominican Summer League Bombers: Season over