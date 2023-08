Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 13-1 at Worcester Red Sox

CF Estevan Florial 2-5, BB, 2 K

SS Oswald Peraza 3-5, BB, K, SB — on base four times

LF Everson Pereira 0-2, 2 BB, K, 2 SB, HBP — making things happen, even in a hitless day

DH Austin Wells 2-4, 2 HR, BB, 7 RBI — HUGE day, goodness; now at .830 OPS in 25 games

1B Andrés Chaparro 0-4, RBI, K, SF

C Carlos Narvaez 1-5, 2B, 2 RBI, K

3B Jamie Westbrook 2-5, HR, 2B, 2 RBI, 2 K — 19th dinger

RF Brandon Lockridge 3-5, 2B

2B Wilmer Difo 1-5, HR, RBI, 2 K, GIDP

Will Warren 5 IP, 4 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 2 K, WP (win)

Zach Greene 1.2 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 0 K

Anthony Misiewicz 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K

Nick Ramirez 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Oh, Wells.



Austin Wells' third homer of the week goes 375 ft. -- just over the wall in right center at Polar Park -- to extend SWB's lead, 9-1.#EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/ZdavTSy8Cd — SWB RailRiders (@swbrailriders) August 20, 2023

Austin (has power) Wells: It's a GRAND SLAM‼️



Following a three-run homer earlier this afternoon, Wells drills a 401 ft. grand slam to left-center.



Wells is up to four home runs on the week against Worcester, posting 7 RBI today. Chris Gittens was the last RailRider to have a 7… pic.twitter.com/vh0k68TwKF — SWB RailRiders (@swbrailriders) August 20, 2023

Double-A Somerset Patriots: W, 6-1 at Reading Fightin Phils

DH Jasson Domínguez 4-5, 3 2B, RBI — double, double, toil & trouble!

C Agustin Ramirez 1-4, BB, 2 RBI, K

CF Elijah Dunham 2-5, RBI, 2 K

3B Caleb Durbin 2-3, BB, CS (picked off)

1B Josh Breaux 0-1, K

RF Aaron Palensky 1-4, BB, RBI, 2 K, 2 SB

LF Jeisson Rosario 0-4, BB, 3 K

SS Jesús Bastidas 2-4, HR, RBI

1B-2B Mickey Gasper 0-3, BB, K, GIDP, fielding error

2B-3B Max Burt 0-3, BB, K

Blane Abeyta 5.2 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 3 BB, 5 K, HR, pitch timer violation (win)

Bailey Dees 2 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 3 K

Danny Watson 1.1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 K, WP

Jasson Dominguez went 4-for-5 with 3 doubles in tonight's game and added 2 R and an RBI. pic.twitter.com/yZv7AHOBIA — Somerset Patriots (@SOMPatriots) August 21, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: W, 7-1 at Brooklyn Cyclones

CF Spencer Jones 3-4, HR, BB, RBI, SB — 13th dinger of 2023

SS Alexander Vargas 1-4, RBI, K, SF, throwing error

1B Jesus Rodriguez 2-4, 2B, BB, RBI, K

DH Christopher Familia 1-4, BB, 2 RBI, K

3B Benjamin Cowles 1-4, BB, K, 3 SB

C Rafael Flores 1-5, K

RF Grant Richardson 1-5, RBI, 3 K, 2 SB

LF Jared Wegner 1-4, HR, RBI, K — first long ball in High-A for 2023 ninth-rounder

2B Luis Santos 0-3, BB, K

Brendan Beck 4.2 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 6 K, HR

Clay Aguilar 1 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 2 K

Luis Velasquez 2.1 IP, 2 h, 0 R, 0 BB, 3 K (win)

Cole Ayers 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

319 foot @spencerjnes BOMB

All tied up! pic.twitter.com/coH8kbxcTM — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) August 20, 2023

Low-A Tampa Tarpons: L, 0-3 at Daytona Tortugas

2B Roc Riggio 1-3, BB, K, CS (picked off) — singled for one of Tarpons’ only two hits

3B Kiko Romero 0-4, 3 K

DH Omar Martinez 0-4, 2 K

SS Brenny Escanio 0-4, K

CF Cole Gabrielson 0-4, K

RF Garrett Martin 0-3, BB, 2 K

1B Beau Brewer 1-2, BB — another single

LF Daury Arias 0-2, K, HBP

C Manuel Palencia 0-2, BB

Yorlin Calderon 3.1 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 4 K

Ocean Gabonia 2.2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 4 K

Montana Semmel 1.2 IP, 5 H, 3 R (3 ER), 2 BB, 0 K, HR (loss) — gave up two-run blast to all but settle game in the eighth

Alex Bustamente 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Florida Complex League Yankees: Off

Dominican Summer League Yankees: Off

Dominican Summer League Bombers: Off