Yankees prospects: Scranton falls short in 14-12 slugfest

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 12-14 at Worcester Red Sox

SS Oswald Peraza 3-5, 1 HR, 1 3B, 2 RBI, 3 R, 1 K, 1 SB — really

C Austin Wells 2-6, 1 HR, 1 2B, 3 RBI, 1 R, 4 K, throwing error — I mean come on

LF Everson Pereira 2-4, 2 HR, 2 RBI, 3 R, 1 BB, 1 K — call any of these guys up already

1B Andrés Chaparro 1-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 BB — hell I’d take him too

RF Franchy Cordero 1-4, 2 R, 1 BB

DH Carlos Narvaez 0-4, 1 RBI, 1 BB, 2 K, 1 SB

2B Jamie Westbrook 1-2, 1 2B, 1 R, 3 BB, 1 SB

3B Jake Lamb 1-5, 2 RBI, 1 R, 3 K

CF Michael Hermosillo 0-5, 1 K



Edgar Barclay 3 IP, 7 R, 4 H, 4 K, 2 HR (loss)

Michael Gomez 2 IP, 1 R, 0 ER, 1 H, 3 BB, 4 K

Ron Marinaccio 1.2 IP, 2 R, 1 ER, 4 BB, 1 K — sure seems like he’s hit an innings wall

Matt Bowman 1 IP, 4 R, 4 H, 1 BB, 2 K, 1 HR

Wilmer Difo 0.1 IP, 0 R

Double-A Somerset Patriots: L, 7-8 at Reading Fightin Phils

CF Jasson Domínguez 0-5, 1 K

C Ben Rice 1-4, 1 K, two throwing errors

1B Agustin Ramirez 0-4, 1 K

RF Elijah Dunham 1-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 K, fielding error

DH Josh Breaux 1-3, 1 HR, 1 RBI, 2 R, 1 BB, 1 K

SS Jesús Bastidas 2-3, 1 2B, 2 R, 1 BB, 1 K

LF Aaron Palensky 2-4, 1 HR, 1 3B, 4 RBI, 2 R, 1 K — did the hardest parts of the cycle

2B Max Burt 0-3, 1 BB, 1 K

3B Eduardo Torrealba 0-3, 1 BB, 2 K



Matt Sauer 3 IP, 5 R, 4 ER, 6 H, 2 BB, 6 K, 1 HR

Tanner Myatt 1.2 IP, 0 R, 1 BB, 4 K

Jesús Liranzo 1.1 IP, 3 R, 3 H, 2 BB, 2 K, 1 HR (loss)

Jack Neely 2 IP, 0 R, 1 H, 1 K

High-A Hudson Valley Renegades: L, 7-8 at Brooklyn Cyclones

CF Spencer Jones 1-4, 1 2B, 1 R, 1 BB, 1 K, 1 SB

RF Anthony Hall 1-5, 1 HR, 1 RBI, 1 R

2B Jared Serna 1-3, 1 2B, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 2 K, 1 SB

C Jesus Rodriguez 1-4, 1 BB, 2 K, throwing error

DH Antonio Gomez 0-5, 2 K

SS Benjamin Cowles 1-3, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 1 K

LF Christopher Familia 1-3, 1 HR, 2 RBI, 2 R, 1 BB

1B Rafael Flores 2-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R

3B Marcos Cabrera 0-4, 3 K, fielding error



Zach Messinger 4 IP, 6 R, 4 H, 4 BB, 2 K, 1 HR

Anderson Munoz 2 IP, 0 R, 3 K

Harrison Cohen 1.2 IP, 2 R, 3 H, 1 BB, 3 K (loss, blown save)

Shane Gray 0.1 IP, 0 R

Low-A Tampa Tarpons: L, 5-11 at Daytona Tortugas

DH Roc Riggio 1-3, 1 RBI, 1 R, 2 BB, 2 K

3B Kiko Romero 0-4, 1 RBI, 1 BB, 3 K

C Omar Martinez 0-4, 1 RBI, 1 K

1B Josh Moylan 2-5, 1 R

SS Brenny Escanio 2-4, 1 3B, 1 BB

CF Cole Gabrielson 1-3, 1 2B, 1 RBI, 1 BB, 2 K

RF Tayler Aguilar 0-3, 1 R, 1 BB, 1 K

LF Daury Arias 0-3, 1 R, 1 BB, 2 K

2B Jose Colmenares 0-3, 1 R



Ryan Harvey 4 IP, 4 R, 5 H, 4 BB, 3 K, 1 HR (loss)

Adam Stone 0 IP, 4 R, 2 H, 3 BB, 1 HR — brutal

Nolberto Henriquez 3 IP, 3 R, 4 H, 3 BB

Luis Arejula 1 IP, 0 R

Florida Complex League Yankees: W, 5-0 vs. FCL Blue Jays

SS Keiner Delgado 1-3, 1 BB, 3 SB

DH George Lombard Jr. 1-3, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 1 K — second game as a pro

LF Jackson Castillo 1-4, 1 R, 2 K

CF Willy Montero 0-4, 1 R

1B Dylan Jasso 0-3, 1 RBI, 1 R, 1 BB

RF John Cruz 0-2, 1 RBI, 2 BB, 1 SB

2B Enmanuel Tejeda 0-3, 1 BB

3B Hans Montero 1-2, 1 RBI, 1 R, 2 BB, 1 K, 1 SB

C Edinson Duran 0-4, 1 K



Carlos Lagrange 2.1 IP, 0 R, 2 H, 2 BB, 7 K

Edwar Polimir 2.1 IP, 0 R, 3 BB, 2 K (win)

Yoljeldriz Diaz 2.1 IP, 0 R, 3 BB (hold)

Pablo Mujica 2 IP, 0 R, 1 H, 2 BB, 2 K (save)

Dominican Summer League Yankees: L, 3-10 (8) vs. DSL Orioles Black

CF Brando Mayea 1-3, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 BB (IBB)

C Josue Gonzalez 0-4, 1 K

DH Santiago Gomez 1-2, 1 BB, 1 SB, 1 HBP

3B Jhon Imbert 0-4, 2 K

2B Luis Escudero 1-4, throwing error

SS Anthony Pena 1-4, 1 R, 1 SB

1B Gabriel Bersing 0-2, 2 K

PH-1B Luis Ogando 0-0, 1 R, 1 HBP

RF Niurby Asigen 0-2, 1 CS, 1 HBP

LF Darwin Castillo 1-2, 1 2B, 2 RBI, 1 BB, 1 K



Brian Arias 2 IP, 1 R, 2 H, 2 K, balk

Joshua Quezada 4 IP, 2 H, 2 R (2 ER), 2 BB, 4 K, 1 HBP, 1 WP

Jose Miguel Rodriguez 1 IP, 3 H, 7 R (3 ER), 2 BB, 1 HR (loss) — ugly

Jesus Castellanos 1 IP, 0 R, 2 K, 1 WP

Dominican Summer League Bombers: W, 9-2 at DSL Nationals

DH Louis Pierre 1-3, 3 BB, 1 RBI, 1 K

RF Richard Meran 2-5, 1 2B, 1 R, 2 K, 1 throwing error

3B Gabriel Terrero 1-4, 1 BB, 1 R, 1 K, 1 CS (picked off)

C Edgleen Perez 2-5, 1 2B, 2 R, 2 RBI

CF Gabriel Lara 1-3, 1 BB, 2 R, 1 SB, 1 CS, 1 HBP

SS Kevin Verde 2-3, 1 BB, 1 R, 2 RBI, 1 SF, 3 SB, 1 CS — busy on the basepaths

LF Abrahan Ramirez 0-3, 2 BB, 1 R, 1 K, 1 SB

2B Geyber Blanco 1-3, 1 2B, 2 BB, 1 R

1B Carlos Herrera 2-5, 1 RBI, 1 K, 1 GIDP

Michell Chirinos 3.2 IP, 2 BB, 5 K — no-hit effort to start

Stanly Alcantara 2.1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 4 K, 1 HBP, 1 WP

Rafelin Nivar 1.2 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 3 K, 1 WP

Luis Urbano 1.1 IP, 3 K, 1 HBP, balk