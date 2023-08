Yankees prospects: Omar Martinez homers three times in 15-run attack by Tampa

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 5-4 vs. Rochester Red Wings

2B-3B Oswaldo Cabrera 1-4, BB, 2 K

SS Oswald Peraza 3-3, 2B, BB, 2 RBI, SB — perfect day at bat, drove in go-ahead run in eighth

C Austin Wells 0-4, BB, 2 K

RF Everson Pereira 2-5, 2 RBI, K — .941 OPS in 19 games at Triple-A since promotion, had been floated by Brian Cashman as a possible big-league option

CF Estevan Florial 1-4, BB, 2 K, SB

3B-1B Andrés Chaparro 0-3, BB

LF Franchy Cordero 0-2, 2 BB, K, SB

2B Jesús Bastidas 0-0

DH Carlos Narvaez 1-4, 3 K

1B Jake Lamb 2-4

PR-LF Brandon Lockridge 0-0, 2 SB

Edgar Barclay 3 IP, 5 H, 4 R (4 ER), 3 BB, 3 K, HR, HBP, WP — Triple-A debut

Zac Houston 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 6 K — struck out the side twice

Michael Gomez 3 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 5 K, pitch timer violation (win)

Matt Bowman 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Double-A Somerset Patriots: L, 1-6 at Akron RubberDucks

SS Trey Sweeney 1-4, 2 K

CF Jasson Domínguez 1-2, 2 BB, RBI, CS

1B Ben Rice 0-3, BB

LF Elijah Dunham 0-4, 2 K — 12 K’s as a team

2B Mickey Gasper 0-3, 2 K

C Anthony Seigler 0-3, 2 K

3B Max Burt 0-2, BB, 2 K, CS

DH Jeisson Rosario 1-3, 2 K

RF Aaron Palensky 1-3

Blane Abeyta 4 IP, 7 H, 6 R (6 ER), 2 BB, 2 K, 2 HR, HBP (loss)

Blas Castano 2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Lisandro Santos 0.2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 K, pitch timer violation

Tanner Myatt 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

High-A Hudson Valley Renegades: L, 4-8 at Wilmington Blue Rocks

CF Spencer Jones 0-4, BB, RBI, 2 K

2B Benjamin Cowles 1-4, 2B, BB, K

C Agustin Ramirez 1-4, RBI

DH Rafael Flores 1-4, K, GIDP

LF Christopher Familia 1-4

SS Alexander Vargas 0-3, BB, K, fielding error

1B Spencer Henson 1-4, K

RF Aldenis Sanchez 3-4

3B Eduardo Torrealba 1-3, BB, RBI, K

Brendan Beck 4 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 4 K — nice day for second-round pick in 2021

Joel Valdez 2 IP, 4 H, 5 R (4 ER), 2 BB, 1 K, HR, 2 HBP (loss)

Shane Gray 1 IP, 4 H, 3 R (3 ER), 1 BB, 1 K, HR

Carlos Gomez 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 K

Low-A Tampa Tarpons: W, 15-6 at Bradenton Marauders

SS Jared Serna 4-6, 2 2B, HR, 2 RBI — 19th homer of 2023

3B Jesus Rodriguez 1-4, BB, RBI, 2 K, HBP

C Omar Martinez 4-6, 3 HR, 5 RBI, K — how about the hat trick and 422 feet, 107.1 mph on the final dinger?

CF Anthony Hall 3-3, HR, BB, 2 RBI — six homers total for Tampa

PH-CF Daury Arias 2-2

DH Coby Morales 2-4, 2B, HR, BB, 4 RBI, K — helluva pro debut for 18th-round pick

LF Garrett Martin 0-5, BB, 2 K

RF Tayler Aguilar 1-6, RBI

1B Beau Brewer 0-4, 2 BB

2B Jose Colmenares 1-4, 2B, BB, picked off

Sean Hermann 4.1 IP, 4 H, 3 R (3 ER), 4 BB, 3 K

Osiel Rodriguez 2 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 3 K, 2 WP

Cole Ayers 1.1 IP, 4 H, 2 R (2 ER), 2 BB, 3 K

Alex Bustamente 1.1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 K, WP

Florida Complex League Yankees: W, 2-1 (8) and W, 4-3 (7) vs. FCL Phillies

Game 1

DH Keiner Delgado 0-3, BB, 2 K, 2 SB — up to 24 steals in 35 games, scored go-ahead run in the eighth after steal when Phils catcher made throwing error

2B Roc Riggio 1-3, BB, 2 K — second career pro game

RF Willy Montero 0-4, GIDP

SS Hans Montero 0-2, 2 BB

1B Dylan Jasso 1-2, 2 BB — pro debut for undrafted free agent out of New Mexico Junior College

CF Cole Gabrielson 3-4, HR, RBI, K, outfield assist — dinger in pro debut for undrafted free agent out of USC

LF Joel Mendez 1-2, K

PH Juan Sanchez 0-1

LF John Cruz 0-1

C Edinson Duran 0-3, K

3B Edward Sanchez 0-3, GIDP

Luis Serna 2.2 IP, 4 H, 0 R, 1 BB, 2 K, WP

Anderson Munoz 1.2 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 0 K, HBP, WP

Jordy Luciano 3 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 4 K, WP (win)

Steven Fulgencio 0.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K

Game 2

SS Keiner Delgado 0-4, 2 K

3B Enmanuel Tejeda 2-3

LF John Cruz 1-3, GIDP, CS

C Manuel Palencia 1-2, 2B, BB, RBI

DH Juan Sanchez 0-3

2B Dayro Perez 1-3, 2B, K

CF Wilson Rodriguez 1-3, 2B, RBI, K, CS — doubled in second pro game

1B Enger Castellano 1-2, BB, K

PR Willy Montero 0-0

RF Mauro Bonifacio 1-3, 2B, RBI

Jackson Fristoe 3 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 3 K, WP

Eric Reyzelman 1.2 IP, 4 H, 4 R (4 ER), 2 BB, 1 K (loss)

Miguel Pozo 1.1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 K, HBP

Luis Arejula 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Dominican Summer League Yankees: W, 9-4 at DSL Colorado

CF Brando Mayea 2-5, 3B, RBI, SB — first pro triple

RF Jose Castro 1-5, K, outfield assist

SS Luis Suarez 2-5, RBI, 2 SB — DSL Yanks went 7-for-8 on steals

2B Santiago Gomez 2-4, 2B, BB, RBI, 2 SB

C Edison Vivas 0-3, BB, RBI, SF

3B Luis Ogando 2-5, 2 RBI, K, SB, CS, 2 throwing errors — 1.059 OPS in 28 games

LF Jhon Imbert 0-4, K, SB

1B Gabriel Bersing 1-4, 2 K

DH Andry Javier 2-3, 2B, BB

Christian Zazueta 4.2 IP, 2 H, 0 R, 3 BB, 0 K

Pedro Rodriguez 1.2 IP, 1 H, 3 R (2 ER), 3 BB, 0 K

Jose Guzman 1.2 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 1 K, HBP, WP

Jesus Castellanos 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K (win) — pro debut for 21-year-old IFA

Dominican Summer League Bombers: L, 2-6 vs. DSL Miami

2B Gabriel Terrero 1-4, BB, RBI

C Edgleen Perez 0-4, BB, K, passed ball

CF Gabriel Lara 0-2, RBI, K, 2 HBP

RF Ramiro Altagracia 0-3, BB, 2 K

SS Ovandy Frias 0-3, 2 K, HBP

1B Johan Contreras 1-4, K, GIDP — broke up no-hitter in the ninth with a single

3B Adrian Gonzalez 1-4, K, throwing error

LF Luis Puello 0-3, BB, 2 K

DH Rafael Martinez 0-3, BB

Joshawn Lampson 1.2 IP, 0 H, 2 R (0 ER), 4 BB, 4 K, WP (loss)

Sunayro Martina 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Hansel Rosario 2.2 IP, 5 H, 3 R (3 ER), 1 BB, 0 K, 2 WP

Rafelin Nivar 2.1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 3 K

Jose Rodriguez 1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 K