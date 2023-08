Yankees prospects: Scranton outlasts WooSox late

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 2-1 at Worcester Red Sox

CF Estevan Florial 0-5, GIDP — back off IL after brief stint

2B Oswald Peraza 1-4

1B Andrés Chaparro 1-4, HR, RBI, K — 21st homer, new career-high

C Carlos Narvaez 0-2, BB, K, HBP

3B Jamie Westbrook 1-4, 2B

DH Rodolfo Durán 2-2, 2 BB

RF Michael Hermosillo 1-4, RBI, K, GIDP — go-ahead single in the ninth

LF Brandon Lockridge 1-3, sacrifice

SS Wilmer Difo 1-3, 2B, BB, K

Mitch Spence 6 IP, 2 H, 0 R, 2 BB, 6 K, HBP — profiled by Marcus yesterday

Michael Gomez 0.2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 K

Anthony Misiewicz 1.1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 1 K, HR (win)

Zach Greene 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K

Shut 'em down, Spence! ❌



6.0 IP // 2 H // 0 R // 2 BB // 6 K#EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/rPPfbeO80k — SWB RailRiders (@swbrailriders) August 18, 2023

Double-A Somerset Patriots: L, 4-5 at Reading Fightin Phils

CF Jasson Domínguez 1-4, 2B, BB, 2 RBI, 3 K

C Ben Rice 1-4, BB

DH Agustin Ramirez 1-5, 2 K

2B Caleb Durbin 0-3, K, GIDP

2B Eduardo Torrealba 1-1, RBI

1B Mickey Gasper 0-4, K

LF Aaron Palesnky 0-4, SB

SS Jesús Bastidas 1-3, HR, BB, RBI, K

3B Max Burt 1-4

Richard Fitts 5.1 IP, 4 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 5 K, HR, HBP — sample of his outing

Bailey Dees 1 IP, 1 H, 2 R (2 ER), 2 BB, 1 K

Danny Watson 1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 1 K, HR — lost lead in the seventh

Jack Neely 0.2 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 2 K, HR

The Martian is so hot right now @Yankees No. 2 prospect Jasson Dominguez with a two-run double for the lead in the 5th. pic.twitter.com/IjOhaAmZKz — Somerset Patriots (@SOMPatriots) August 18, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: W, 6-5 at Brooklyn Cyclones

CF Spencer Jones 0-4, BB, 2 K, SB — 33rd steal in 41 chances

DH Anthony Hall 2-3, 2B, 2 BB, RBI — game-tying double in the seventh

2B Jared Serna 0-5, K

3B Jesus Rodriguez 3-5, RBI, throwing error — go-ahead single in the ninth

SS Alexander Vargas 0-5, K

1B Spencer Henson 0-4

C Rafael Flores 1-4, 2B, RBI, K, passed ball

RF Grant Richardson 3-4, 2B, HR, 2 RBI, K — a real feast-or-famine day for the Renegades lineup

LF Jared Wegner 2-3, 2B, BB, K

Brock Selvidge 3.2 IP, 7 H, 5 R (5 ER), 3 BB, 6 K, WP, fielding error

Luis Velasquez 1.1 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 1 K, fielding error — PFP drills, everyone

Clay Aguilar 2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 5 K, HBP

Shane Gray 2 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 4 K (win)

401 FEET!!! 109 MPH OFF THE BAT!!!



Take a bow, @Grantr_1 pic.twitter.com/gleMiYnis2 — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) August 18, 2023

Low-A Tampa Tarpons: W, 10-1 at Daytona Tortugas

2B Roc Riggio 0-4, 2 BB, RBI, 3 K

1B Josh Moylan 0-3, BB, RBI, K, SF

DH Omar Martinez 1-4, BB, RBI, 2 K

LF Garrett Martin 1-5, 2B, RBI, 2 K

RF Tayler Aguilar 1-4, 3B, BB, 3 K

CF Cole Gabrielson 1-5, 3B, RBI, 2 K — both Aguilar and Gabrielson hit their first triples at this level

C Manuel Palencia 2-4, BB

3B Beau Brewer 2-2, 3 BB, 2 RBI

SS Jose Colmenares 1-3, HR, 2 BB, 2 RBI, K, throwing error

Hayden Merda 4.2 IP, 3 H, 0 R, 4 BB, 5 K, 2 WP — 18 swings and misses

Montana Semmel 2.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 6 K (win) — yeah that’s a deserved relief win (also 8 swings and misses)

Luis Arejula 2 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 3 K, HBP

Florida Complex League Yankees: L, 5-9 at FCL Phillies

2B Keiner Delgado 0-3, 2 BB, 2 K

CF Jackson Castillo 0-2, 2 BB, HBP, picked off

RF Willy Montero 1-4, 3B, BB, RBI

1B Dylan Jasso 1-4, BB, RBI, GIDP

LF John Cruz 0-3, BB, RBI

DH Enmanuel Tejeda 1-4, K

SS Hans Montero 1-3, BB, fielding & throwing errors

3B Dayro Perez 1-3, RBI, SF

C Edinson Duran 1-4, RBI, K

Jackson Fristoe 3.2 IP, 3 H, 3 R (3 ER), 2 BB, 5 K, WP (loss)

Allen Facundo 2 IP, 3 H, 3 R (2 ER), 1 BB, 3 K, HBP

Sebastian Keane 1.2 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 3 K

Donys Garcia 1 IP, 3 H, 2 R (2 ER), 2 BB, 0 K, WP

Dominican Summer League Yankees: L, 0-10 (7) at DSL Dodgers Bautista — lost in two-hit shutout

DH Luis Suarez 0-3, 2 K

C Josue Gonzalez 0-3, K, 2 passed balls

3B Jhon Imbert 0-3, K

CF Andres Lacruz 1-1, 2 BB — hey, he was perfect

SS Anthony Pena 0-3, K

1B Gabriel Bersing 0-3, 2 K

LF Andry Javier 1-2, 2B, BB, K, CS

RF Niurby Asigen 0-2

2B Joshua Leito 0-2

Franyer Herrera 2.1 IP, 3 H, 2 R (1 ER), 1 BB, 3 K (loss)

Alexis Paulino 1.2 IP, 0 H, 4 R (4 ER), 5 BB, 1 K, 6 WP (!), 3 HBP — juuuust a bit outside (and sometimes inside)

Dari Brito 1 IP, 2 H, 3 R (3 ER), 2 BB, 1 K

Domingo Feliz 1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 1 K, 3 WP

Dominican Summer League Bombers: L, 2-4 vs. DSL Arizona Red

DH Louis Pierre 0-4, 2 K

2B Gabriel Terrero 1-3, HR, BB, 2 RBI

C Edgleen Perez 0-4, K

CF Gabriel Lara 0-3, BB, SB, CS

LF Ramiro Altagracia 2-3 — half of the DSL Bombers’ hits

LF David Beckles 0-1, K

SS Ovandy Frias 0-3, 2 K, SB, fielding error

RF Geyber Blanco 0-3, 2 K, fielding error

3B Adrian Gonzalez 0-3, K

1B Johan Ferreira 1-2, BB, K, CS

Mariano Salomon 4 IP, 4 H, 2 R (0 ER), 1 BB, 2 K (loss)

Daniel Guerrero 3 IP, 3 H, 2 R (2 ER), 1 BB, 3 K

Christopher Medina 2 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 0 K