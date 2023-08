Yankees prospects: Ben Rice continues to rake

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 1-8 at Worcester Red Sox

RF Franchy Cordero 0-4, 1 K

3B Oswald Peraza 0-4, 1 K

LF Everson Pereira 1-4, 2 K

C Austin Wells 1-4, 1 K, 1 SB — still perfect on his career stolen base attempts

1B Carlos Narvaez 0-3, 1 BB, 2 K

2B Jamie Westbrook 0-3, 2 K, throwing error

DH Jake Lamb 1-3, 2 K

CF Michael Hermosillo 0-3

SS Wilmer Difo 1-3, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 K



Clayton Beeter 4 IP, 3 R, 3 H, 3 BB, 5 K, 1 HR (loss) — one of the next arms available just hasn’t had it in Triple-A

Aaron McGarity 1 IP, 4 R, 2 H, 2 BB, 2 K

Josh Maciejewski 1 IP, 0 R, 1 H

Matt Bowman 1 IP, 1 R, 0 ER, 2 BB

Nick Ramirez 1 IP, 0 R, 1 BB, 1 K

Ding Dong, Difo!



Wilmer Difo gets SWB on the board with his fourth long ball of the season, a 388 ft. blast to left center. #EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/50R3mAUpyP — SWB RailRiders (@swbrailriders) August 16, 2023

Double-A Somerset Patriots: W, 9-3 at Reading Fightin Phils

LF Jasson Domínguez 3-5, 1 HR, 1 2B, 1 RBI, 1 R, 2 K

C Ben Rice 1-5, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 K — aggressive promoting working here ...

DH Agustin Ramirez 0-5, 2 K — ... and not so much here

CF Elijah Dunham 0-5, 2 K

1B Josh Breaux 1-4, 2 R, 1 BB, 1 K

2B Anthony Seigler 1-2, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 2 BB, fielding error

3B Max Burt 0-4, 1 R, 2 K

SS Jesús Bastidas 1-3, 1 2B, 2 RBI, 2 R, 1 BB, 1 K

RF Aaron Palensky 2-3, 1 HR, 1 2B, 3 RBI, 1 R, 1 K



Yoendrys Gómez 4.1 IP, 1 R, 3 H, 11 K, 1 HR — all but two outs recorded were K’s

Tanner Myatt 0.2 IP, 2 R, 1 ER, 2 H, 1 BB, 1 K

Jesús Liranzo 2.1 IP, 0 R, 3 H, 3 K (win)

Alex Mauricio 1.2 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 2 K

Who likes home runs?

These guys pic.twitter.com/jtscK9MPiG — Somerset Patriots (@SOMPatriots) August 17, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: W, 7-1 at Brooklyn Cyclones

CF Spencer Jones 3-4, 1 2B, 2 RBI, 2 R, 1 BB, 1 K, 2 SB

RF Anthony Hall 1-3, 1 2B, 2 RBI, 1 R, 2 BB, 1 K

SS Jared Serna 0-4, 1 K

C Jesus Rodriguez 0-3, 1 BB, 1 K

2B Alexander Vargas 1-5, 1 RBI, 1 K

DH Antonio Gomez 0-5, 1 K

3B Benjamin Cowles 0-1, 1 R, 3 BB, 1 K, 1 SB

LF Christopher Familia 0-2, 2 R, 2 BB

1B Rafael Flores 0-3, 1 R, 1 BB



Justin Lange 5.2 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 8 K (win) — solid High-A debut

Harrison Cohen 1.2 IP, 1 R, 1 BB, 3 K

Cole Ayers 1.2 IP, 0 R, 1 BB, 2 K

On a roll tonight!

A 2-run double for @spencerjnes

Lead extends 7-0 pic.twitter.com/pxFeklk8ho — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) August 17, 2023

Low-A Tampa Tarpons: W, 8-6 at Daytona Tortugas

DH Roc Riggio 0-2, 2 RBI, 4 BB, 1 K

1B Kiko Romero 0-2, 2 RBI, 4 BB, 2 K, throwing error — yes, the Tortugas walked in four runs

C Omar Martinez 1-5, 2 RBI, 1 K

SS Brenny Escanio 1-5, 1 R, 2 K

CF Daury Arias 1-5, 1 R

RF Garrett Martin 0-4, 1 R, 3 K

LF Cole Gabrielson 1-4, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 2 K, 1 SB, fielding error

2B Beau Brewer 1-2, 3 R, 3 BB, 1 K

3B Jose Colmenares 0-2, 1 RBI, 1 R, 3 BB, 1 K — surprise! they actually walked in a fifth run



Cam Schlittler 3.2 IP, 1 R, 4 H, 2 BB, 2 K, 1 HR

Osiel Rodriguez 1.1 IP, 0 R, 1 BB, 1 K (win)

Adam Stone 1 IP, 0 R, 2 H, 1 K

Anderson Munoz 0.2 IP, 3 R, 2 ER, 1 H, 3 BB, 2 K

Ocean Gabonia 1 IP, 2 R, 2 H, 1 K (hold)

Nolberto Henriquez 1.1 IP, 0 R, 2 H, 1 BB, 1 K (save)

Florida Complex League Yankees: Off-day

Dominican Summer League Yankees: L, 8-9 at DSL Dodgers Bautista

CF Brando Mayea 1-2

PR-CF Jose Castro 0-2, 1 R, 1 BB, 1 K, 1 CS

SS Luis Suarez 1-4, 1 2B, 1 RBI, 2 R, 1 BB, 1 SB

DH Josue Gonzalez 1-4, 1 2B, 2 R, 1 BB, 1 SB

3B Santiago Gomez 0-4, 1 RBI, 2 K, 2 SB

3B Luis Ogando 0-4, 1 R, 1 BB, 2 K

LF Jhon Imbert 1-3, 1 2B, 3 RBI, 1 R, 2 K

C Edison Vivas 0-4, 1 K, throwing error

2B Luis Escudero 0-3, 1 BB

RF Darwin Castillo 1-4, 1 2B, 1 R



Christian Zazueta 1 IP, 1 R, 1 H

Jerson Alejandro 2.2 IP, 2 R, 2 H, 2 BB, 5 K

Ernesto Disla 1.1 IP, 3 R, 3 H, 1 K (blown save)

Saul Brinez 2 IP, 2 R, 3 H, 2 BB, 3 K

Jesus Castellanos 0.2 IP, 0 R, 2 BB, 1 K

Jose Miguel Rodriguez 0.2 IP, 1 R, 1 H, 3 BB, 1 K (loss)

Dominican Summer League Bombers: W, 7-4 vs. DSL Arizona Red

CF Richard Meran 2-2, 1 R

CF Ramiro Altagracia 0-0, 1 K

3B Gabriel Terrero 1-2, 2 R, 1 BB, 1 K

LF David Beckles 1-2, 1 2B, 3 RBI, 1 R, 2 BB, 1 K

C Johan Contreras 0-2, 1 RBI, 1 BB, 1 K

DH Geyber Blanco 0-1

PH-DH Louis Pierre 0-1, 1 RBI

2B Abrahan Ramirez 1-3, 1 K

SS Rafael Martinez 1-3

SS Ovandy Frias 0-0

RF Luis Puello 2-3, 1 R, 1 K, 1 SB

1B Carlos Herrera 2-3, 1 2B, 1 RBI, 2 R



Joshawn Lampson 2.2 IP, 4 R, 5 H, 1 BB, 1 K, 1 HR

Michael Peres 0.1 IP, 0 R, 1 BB, 1 K

Jose Julian Rodriguez 2 IP, 0 R, 1 H, 4 K (win)

Richard Jimenez 2 IP, 0 R, 1 K (save)