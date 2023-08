Yankees prospects: Wells hits a moonshot, top arms take steps forward

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 6-5 at Worcester Red Sox — trailed 5-0 after six, scored four in the ninth to take lead

SS Oswald Peraza 2-5, 2B, RBI, 2 K, SB, fielding error

C Austin Wells 1-5, HR, RBI, 2 K — absolute moonshot, 478 feet

LF Everson Pereira 1-4, 2 K

3B Andrés Chaparro 0-2, BB, K

RF Franchy Cordero 1-4, HR, 2 RBI, 2 K

DH Carlos Narvaez 1-4, 2B, RBI, 2 K

2B Jamie Westbrook 1-4

1B Jake Lamb 1-4, HR, RBI, K, throwing error

CF Brandon Lockridge 2-4, 2B, K, SB

Will Warren 5 IP, 4 H, 3 R (2 ER), 4 BB, 8 K, 1 HR — looked sharp through five scoreless, then had a rough sixth inning

Zac Houston 1 IP, 1 H, 2 R, 0 BB, 2 K

Zach McAllister 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 3 K

Greg Weissert 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 3 K (win)

Ron Marinaccio 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 K (save) — former members of the big-league bullpen teaming up to close this one down

MONSTER SHOT OVER THE MONSTER @Yankees No. 8 prospect Austin Wells has his first Triple-A home run at Polar Park in Worcester with a far, far, far 473 ft. solo shot, 108.7 mph off the bat! #EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/4EOjsWfuDQ — SWB RailRiders (@swbrailriders) August 16, 2023

Double-A Somerset Patriots: L, 6-5 (10) and W, 4-3 at Reading Fightin Phils

Game one (completion of game suspended July 9):

SS Trey Sweeney 1-4

PH-1B Ben Rice 0-1, K

CF Jasson Domínguez 0-5, 2 K

C Austin Wells 1-3

C Mickey Gasper 1-2

3B Tyler Hardman 0-3, BB, 2 K

3B Eduardo Torrealba 0-0, BB

1B T.J. Rumfield 0-3

SS Max Burt 0-1

CF Elijah Dunham 3-5, RBI, K

RF Aaron Palensky 0-4, K

DH Josh Breaux 2-4

2B Matt Pita 1-3, 2 RBI, K

PH-2B Anthony Siegler 0-1

Richard Fitts 6 IP, 3 H, 1 R, 1 BB, 4 K

Jesús Liranzo 1 IP, 4 H, 3 R, 1 BB, 1 K (blown save)

Luis Santos 2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 K

Bailey Dees 1 IP, 2 H, 1 R, 1 BB, 0 K (loss)

Game two:

CF Jasson Domínguez 1-3, RBI, BB

1B Ben Rice 1-5, 2 RBI, 2 K

C Agustin Ramirez 2-4

LF Elijah Dunham 1-5, 3 K

2B Caleb Durbin 1-2, RBI

2B Max Burt 0-2

C Anthony Seigler 0-4, K

SS Jesús Bastidas 0-3

RF Jeisson Rosario 1-1, 3 BB

3B Eduardo Torrealba 0-3, 2 K

Chase Hampton 6 IP, 6 H, 3 R (2 ER), 0 BB, 6 K, 1 HR — much-needed strong start after a rough stretch for Hampton (win)

Jack Neely 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 4 K (hold)

Danny Watson 1 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 1 K (save)

All 6️⃣ of #Yankees top pitching prospect Chase Hampton’s punchies from tonight ️ pic.twitter.com/nfaWz5nlQh — Somerset Patriots (@SOMPatriots) August 16, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: W, 4-2 at Brooklyn Cyclones

CF Spencer Jones 0-4, 2 K

RF Anthony Hall 2-4, 2 2B, K

2B Jared Serna 1-4, K

LF Jesus Rodriguez 1-3, HR, 2 RBI, K

SS Alexander Vargas 1-4, 3 K

C Antonio Gomez 1-4, K

3B Benjamin Cowles 2-4, HR, 2 RBI, K, throwing error

DH Christopher Familia 0-4, K

1B Rafael Flores 0-4, K

Baron Stuart 5 IP, 6 H, 0 R, 4 BB, 1 K (win)

Mason Vinyard 2.1 IP, 0 H, 0 BB, 4 K (hold)

Carlos Gomez 1.1 IP, 1 H, 2 R, 3 BB, 3 K, 1 HR

Joel Valdez 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K (save)

JARED SERNA WHAT A PLAY!!! pic.twitter.com/J39tJODkxO — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) August 16, 2023

Low-A Tampa Tarpons: L, 8-7 at Daytona Tortugas — blew a 7-2 eighth-inning lead

2B Roc Riggio 1-3, BB, 2 K

1B Kiko Romero 1-3, 3B, RBI, 2 BB

C Omar Martinez 1-5, HR, RBI

LF Coby Morales 3-5, 2B, RBI, K, CS

DH Josh Moylan 1-3, RBI, 2 BB, K

RF Tayler Aguilar 0-3, BB, 2 K, CS

CF Cole Gabrielson 1-5, 2B, 2 K

2B Beau Brewer 2-4, K

3B Jose Colmenares 2-4, 2 2B, 2 RBI, K, SB

Yorlin Calderon 2.1 IP, 5 H, 1 R, 3 BB, 5 K

Alex Bustamente 2.2 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 4 K

Matt Keating 2 IP, 3 H, 1 R, 2 BB, 4 K, 1 HR (hold)

Hueston Morrill 0.1 IP, 4 H, 4 R, 0 BB, 0 K, 1 HR

Geoffrey Gilbert 0.2 IP, 2 H, 2 R, 1 BB, 1 K (loss, blown save)

Florida Complex League Yankees: L, 3-2 at FCL Tigers

DH Keiner Delgado 2-3, HR, RBI

CF Jackson Castillo 1-4, 2 K

RF Willy Montero 1-4, RBI

3B Dylan Jasso 0-4, K

LF John Cruz 0-2, 2 BB, K, SB

2B Enmanuel Tejeda 0-2, BB, 2 K

SS Hans Montero 0-3, K

C Edward Sanchez 1-3, 2B, K

1B Enger Castellano 0-3, throwing error

Luis Serna 2.2 IP, 2 H, 3 R (1 ER), 2 BB, 3 K (loss)

Edwar Polimir 2 IP, 2 H, 0 R, 3 BB, 2 K

Kris Bow 2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 K

Yoljedriz Diaz 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Dominican Summer League Yankees: W, 6-0 vs. DSL Cardinals

CF Jose Castro 1-4, K, SB, CS

DH Josue Gonzalez 1-3, BB, SB

SS Luis Suarez 1-3, 2 RBI, BB, K

3B Santiago Gomez 1-1, BB, SB

RF Andres Lacruz 1-3, RBI, BB

2B Anthony Pena 1-4, RBI, 2 K

C Gabriel Bersing 1-4, HR, RBI, 3 K

1B Andry Javier 0-3, BB, SB

LF Niurby Asigen 0-3, K

Christian Zazueta 5 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 7 K (win)

Pedro Rodriguez 2 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 4 K (hold)

Yordanny Sosa 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K

Dominican Summer League Bombers: W, 13-6 at DSL Mets Blue

CF Gabriel Lara 2-5, RBI, BB

C Edgleen Perez 0-4, 3 RBI, BB

SS Kevin Verde 1-4, RBI

LF Abrahan Ramirez 1-4, BB, SB

3B Ovandy Frias 1-5, 3 K

RF David Beckles 1-2, RBI, 3 BB

1B Adrian Gonzalez 1-5, 2B, RBI

DH Luis Puello 1-4, 2B, 2 RBI, 2 K, SF

2B Rafael Martinez 1-2, RBI, 2 BB

Joshawn Lampson 1.1 IP, 4 H, 6 R, 3 BB, 1 K, 1 HR

Rafelin Nivar 2.2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 4 K (win)

Angel Sanchez 1.2 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 4 K

Keninson Diaz 2.1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 5 K

Luis Urbano 1 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 3 K