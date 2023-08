Yankees prospects: Pereira and Domínguez both have huge games

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 0-3 vs. Syracuse Mets —

SS Oswald Peraza 0-1, 4 BB — that’s one way to boost the OPS

C Austin Wells 3-5, 2B, 2 RBI

RF Everson Pereira 2-4, HR, 5 RBI, BB

3B Andrés Chaparro 0-4, BB, 2 K, fielding error

DH Franchy Cordero 1-4, RBI, 2 K

2B Jamie Westbrook 1-4, 2B, fielding and throwing error

LF Michael Hermosillo 0-4, 2 K

1B Jake Lamb 0-3, BB, 2 K

CF Brandon Lockridge 1-4, 2 K

Will Warren 5 IP, 7 H, 4 R (3 ER), 2 BB, 5 K, 1 HR

Aaron McGarity 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Zach McAllister 1.1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 K (win)

Greg Weissert 1.2 IP, 1 H, 1 R, 0 BB, 2 K, 1 HR (save)

GONE TO THE LAWN!



No. 4 @Yankees prospect Everson Pereira tacks on an opposite field, three-run homer to right. #EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/vCu3hI61kR — SWB RailRiders (@swbrailriders) August 10, 2023

Double-A Somerset Patriots: L, 4-2 vs. Binghamton Rumble Ponies

CF Jasson Domínguez 2-4, 2B, 2 SB — another nice game for the Martian

1B Ben Rice 0-3, BB, 2 K, SB

C Agustin Ramirez 1-4, K

LF Elijah Dunham 0-4

2B Anthony Seigler 2-4, HR, RBI, K — first pro appearance on the infield

DH Josh Breaux 1-3, HR, RBI, BB, K

SS Jesús Bastidas 1-3, BB, K

3B Max Burt 0-3, K, CS

RF Aaron Palensky 0-3, K

Yoendrys Gómez 4.1 IP, 5 H, 4 R, 0 BB, 2 K, 2 HR (loss)

Bailey Dees 2.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K

Alex Mauricio 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

THE MARTIAN STAYS HOT



Jasson Dominguez now has multiple hits in four straight games and is hitting .441 in the month of August.



He also has two stolen bases today and 35 on the season. pic.twitter.com/SJjfqud34Y — Somerset Patriots (@SOMPatriots) August 9, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: L, 9-3 vs. Jersey Shore BlueClaws

CF Spencer Jones 0-4, 2 K

SS Jared Serna 1-4, K

DH Christopher Familia 0-3, BB

C Rafael Flores 0-4, 2 K

2B Benjamin Cowles 1-3, BB, K

3B Jesus Rodriguez 3-4, RBI

RF Anthony Hall 0-2, BB, K

1B Spencer Henson 1-4, RBI, K

LF Jared Wegner 2-4, RBI, K

Baron Stuart 6 IP, 7 H, 8 R, 3 BB, 3 K, 2 HR (loss)

Mason Vinyard 1.1 IP, 1 H, 1 R, 1 BB, 1 K, 1 HR

Harrison Cohen 1.2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 0 K

Tonight's @Honda Play of the Game is a sensational sliding stop by Ben Cowles! pic.twitter.com/dA6AlVUZmt — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) August 10, 2023

Low-A Tampa Tarpons: L, 10-8 vs. Clearwater Threshers

3B Kiko Romero 2-6, 2B, RBI, K

LF Coby Morales 0-4, 2 BB, 2 K

C Omar Martinez 0-4, 2 BB, 3 K

1B Josh Moylan 1-3, 2 BB, K

SS Brenny Escanio 2-5, 2 RBI, 2 K

RF Garrett Martin 1-2, 2B, RBI, 2 BB, K

CF Tayler Aguilar 0-2, RBI, BB, SF

DH Cole Gabrielson 0-4, RBI, BB

2B Beau Brewer 3-5, RBI

Cam Schlittler 4.1 IP, 5 H, 1 R, 2 BB, 4 K

Ocean Gabonia 1.2 IP, 1 H, 2 R (0 ER), 3 BB, K

Anderson Munoz 0.2 I, 3 H, 3 R, 0 BB, 1 K, 1 HR

Hueston Morrill 1.1 IP, 4 H, 3 R, 1 BB, 1 K, 1 HR (loss, blown save)

Shawn Semmel 1 IP, 1 H, 1 R, 0 BB, 1 K, 1 HR

Florida Complex League Yankees: Off-day

Dominican Summer League Yankees: Off-day

Dominican Summer League Bombers: T, 5-5 (6) at DSL Tigers 1 (completion of game suspended July 13)

2B Gabrierl Terrero 2-4, RBI, K

RF Ramiro Altagracia 0-4, 2 K

CF Gabriel Lara 1-1, 2 BB, SB, CS

C Edgleen Perez 2-3, RBI, K

SS Ovandy Frias 1-3

1B Johan Contreras 0-1, 2 BB

3B Kevin Verde 0-2, BB, K, throwing error

LF David Beckles 1-3, K

DH Abrahan Ramirez 1-3, 2 RBI, K

Joshawn Lampson 5.1 IP, 4 H, 5 R (3 ER), 5 BB, 7 K