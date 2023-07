Yankees prospects: Wilmer Difo walks it off for Scranton

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 9-8 (10) vs. Lehigh Valley IronPigs

CF Brandon Lockridge 2-5, 1 R, 2 K

DH Oswald Peraza 0-3, 2 BB, 1 K, 1 CS

RF Everson Pereira 4-5, 1 2B, 2 RBI, 1 R

1B Andrés Chaparro 0-5, 2 K

C Carlos Narvaez 1-4, 1 RBI, 1 R, 2 K, throwing error

3B Jamie Westbrook 1-4, 1 2B, 2 R

SS Jesús Bastidas 0-3, 1 R, 1 BB, 1 K

LF Michael Hermosillo 1-5, 1 HR, 4 RBI, 1 R

2B Wilmer Difo 1-4, 1 HR, 2 RBI, 2 R, 1 BB — walk-off two-run shot



Zach Greene 1 IP, 2 R, 2 H, 1 BB, 2 K

Josh Maciejewski 2.1 IP, 0 R, 2 H, 3 K

D.J. Snelten 1 IP, 5 R, 2 H, 3 BB, 1 K

Michael Gomez 1.2 IP, 0 R, 1 H, 3 BB, 4 K

Matt Krook 1 IP, 0 R, 1 K

Matt Bowman 1 IP, 0 R, 2 H, 1 K

Michael Feliz 1 IP, 0 R, 1 K

Greg Weissert 1 IP, 1 R, 0 ER, 1 H, 2 K (win) — big group effort (minus one) from the ‘pen

WALK. IT. OFF. WILMER.



Wilmer Difo OBLITERATES a walk-off, two-run homer to left field in Bottom 10! #EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/rtizJYHVW2 — SWB RailRiders (@swbrailriders) July 8, 2023

Double-A Somerset Patriots: L, 2-4 vs. Reading Fightin Phils

SS Trey Sweeney 1-3, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 2 BB, 1 K, 1 CS

LF Jasson Domínguez 2-5, 1 RBI, 2 K

C Austin Wells 2-4, 1 BB

DH Tyler Hardman 0-5, 4 K

1B T.J. Rumfield 0-4, 2 K

CF Elijah Dunham 1-4, 1 CS

RF Aaron Palensky 1-3, 1 BB

3B Eric Wagaman 1-2, 2 BB

2B Mickey Gasper 0-4, 1 R



Blane Abeyta 5.1 IP, 3 R, 8 H, 8 K (loss)

Tanner Myatt 1.2 IP, 0 R, 2 BB, 3 K

Danny Watson 2 IP, 1 R, 2 H, 4 K, 1 HR

A Blane Abeyta strikeout reel never goes out of style ️ pic.twitter.com/VjsDSvt4Q8 — Somerset Patriots (@SOMPatriots) July 8, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: L, 4-8 at Jersey Shore BlueClaws

SS Alexander Vargas 0-5, 1 R, 2 K, 1 SB, fielding error

LF Christopher Familia 1-4, 1 R, 1 BB, 2 K

DH Agustin Ramirez 1-4, 1 HR, 3 RBI, 1 R

1B Rafael Flores 0-4, 1 R, 1 BB

C Antonio Gomez 2-5, 1 2B, 1 K

RF Aldenis Sanchez 3-5, 1 2B, 1 RBI, 1 K, 1 CS

CF Grant Richardson 0-3, 1 BB, 1 SB

3B Marcos Cabrera 1-4, 3 K, 1 SB

2B Eduardo Torrealba 2-3, 1 2B, 1 BB



Zach Messinger 5.1 IP, 7 R, 6 ER, 5 H, 2 BB, 3 K, 4 HR (loss) — tee’d off on

Carlos Gomez 2.1 IP, 1 R, 1 H, 1 BB, 4 K

Clay Aguilar 0.1 IP, 0 R, 1 H, 1 K

OUTTA HERE!

2-run homer for Agustin Ramirez!

7-3 Renegades still trail behind pic.twitter.com/FIfybqx421 — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) July 8, 2023

Low-A Tampa Tarpons: W, 4-2 at Dunedin Blue Jays

2B Jared Serna 0-4, 1 R, 1 K

3B Jesus Rodriguez 0-4, 1 K

C Omar Martinez 1-3, 1 2B, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 1 K

SS Brenny Escanio 1-3, 1 RBI, 1 BB, 2 K

DH Brett Barrera 0-4, 1 K

CF Daury Arias 0-4, 2 K

LF Jake Palmer 0-2, 1 R, 2 BB

1B Ronny Rojas 1-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 3 K

RF Felix Negueis 0-3



Sean Hermann 6 IP, 1 R, 3 H, 1 BB, 4 K

Ocean Gabonia 0 IP — rain delay prevented him from actually pitching

Alex Bustamante 2 IP, 0 R, 1 H, 2 BB, 3 K (win)

Manny Ramirez 1 IP, 1 R, 1 H, 2 BB, 3 K (save)

Florida Complex League Yankees: W, 8-7 vs. FCL Blue Jays

2B Keiner Delgado 1-4, 1 2B, 1 R, 1 BB, 1 CS, fielding error

SS Roderick Arias 1-4, 1 2B, 1 RBI, 1 R, 1 K, 1 SB, 1 CS

3B Hans Montero 0-1, 2 R, 2 BB, 1 K, 1 SB

DH Enmanuel Tejeda 2-4, 1 RBI, 1 SB — 16 steals in just 23 games

CF Willy Montero 2-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 1 K

RF John Cruz 1-3, 1 R, 2 K

LF Dayro Perez 0-3, 2 K

C Manuel Palencia 0-4, 1 R, 1 K

1B Kelvin Espino 1-4, 1 RBI, 1 R, 1 K



Jackson Fristoe 1.2 IP, 4 R, 3 H, 5 BB, 3 K

Cam Schlittler 3.1 IP, 0 R, 2 H, 4 K

Pablo Mujica 2.2 IP, 0 R, 1 BB, 4 K (win)

Montana Semmel 1.1 IP, 3 R, 3 H, 2 K

Dominican Summer League Yankees: L, 6-7 at DSL Rangers Blue

DH Brando Mayea 2-4, 2 BB, 2 SB, 1 CS

CF Jose Castro 1-3, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 2 K

2B-SS Luis Suarez 0-5, 1 RBI, 1 BB, 3 K

SS Santiago Gomez 0-2, 1 R, 1 K, fielding errro

PR-2B Luis Escudero 0-1, 1 K

3B Luis Ogando 1-3, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 2 K

1B Jhon Imbert 2-5, 1 RBI, 1 R, 1 K

C Edison Vivas 0-4, 2 K, fielding error

LF Andres Lacruz 1-3, 2 RBI

LF Joshua Leito 0-1, 1 R, 1 BB, 1 K

RF Niurby Asigen 0-2, 1 R, 2 BB, 1 K



Joshue Quezada 3.1 IP, 3 R, 4 H, 3 BB, 6 K, 1 HR

Orvis Fernandez 1.1 IP, 2 R, 5 H, 2 BB

Yordanny Sosa 1.2 IP, 0 R, 2 H, 1 BB, 2 K

Domingo Feliz 1.2 IP, 2 R, 1 H, 1 BB, 1 K, 1 HR (loss, blown save)

Dominican Summer League Bombers: L, 2-12 vs. DSL Rangers Red

C Edgleen Perez 0-3, 1 BB

CF Ramiro Altagracia 0-4, 1 K

DH Gabriel Lara 1-4, 1 2B, 2 K

SS Ovandy Frias 0-3, 3 K, fielding error

LF Luis Puello 0-0, 1 BB

RF David Beckles 0-3, 1 BB, 1 K

LF Geyber Blanco 0-2

2B-SS Rafael Martinez 0-2

3B Adrian Gonzalez 1-3, 1 K

2B-LF-2B Abrahan Ramirez 1-2, 1 HR, 1 RBI, 2 R, 1 BB, fielding error — all roads lead back to second base, apparently

1B Johan Ferreira 1-3, 1 2B, 1 RBI



Joshawn Lampson 0 IP, 3 R, 2 ER, 4 BB — just your average DSL experience

Mariano Salomon 5.2 IP, 3 R, 3 H, 6 K

Keninson Diaz 1 IP, 2 R, 2 H, 4 BB, 2 K, 1 HR

Rafelin Nivar 1.1 IP, 4 R, 0 ER, 3 H, 1 BB, 1 K

Carlos Herrera 1 IP, 0 R