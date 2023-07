Yankees prospects: Scranton drops 18 runs on Lehigh Valley

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 18-2 vs. Lehigh Valley IronPigs — Enough runs to even beat the Orioles last night!

CF Estevan Florial 1-4, HR, 3 RBI, 2 K — 21st homer

PH-RF Max Burt 0-1, BB

SS Oswald Peraza 1-6, 2 K

DH Ben Rortvedt 3-6, 2 HR, 3 RBI, K — Go go Big Ben

1B Andrés Chaparro 1-3, 3 BB, RBI, K

C Carlos Narvaez 1-4, 2 BB, 2 K

LF Franchy Cordero 3-4, HR, BB, 3 RBI, GIDP — 1.083 OPS, in his element

3B Jamie Westbrook 2-5, 2B, K

2B Jesús Bastidas 1-4, HR, 2 RBI, HBP — 441 feet on blast

RF-CF Brandon Lockridge 4-4, 2B, BB, 2 RBI, SB — perfect day

Mitch Spence 7.1 IP, 6 H, 2 R (2 ER), 2 BB, 7 K, HR, WP (win)

Blas Castano 1.2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 K

BEN BLAST x2



Ben Rortvedt goes deep for the SECOND time tonight, the fourth homer for SWB this contest! #EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/ot1lMF2QmS — SWB RailRiders (@swbrailriders) July 7, 2023

Double-A Somerset Patriots: L, 2-3 vs. Reading Fightin Phils

SS Trey Sweeney 0-2, 2 BB, K, SB

CF Jasson Domínguez 0-3, BB, 3 K

DH Austin Wells 0-4, 2 K

LF Elijah Dunham 0-2, 2 BB (1 IBB), K

3B Tyler Hardman 0-4, 2 K

1B Eric Wagaman 2-4, CS — only two hits for Somerset

RF Jeisson Rosario 0-3, BB, K

C Josh Breaux 0-4, 3 K

2B Matt Pita 0-1, 2 BB, RBI, K

Chase Hampton 5 IP, 3 H, 2 R (2 ER), 3 BB, 10 K, HR, WP — poppin’ K’s

Lisandro Santos 2 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 2 K (loss)

Jesús Liranzo 2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 4 K

Chase Hampton ties a career-high with strikeouts in his fourth Double-A start



Hampton now leads all Yankees minor league pitchers with 103 strikeouts on the season ‍ pic.twitter.com/sHlOi6rE4h — Somerset Patriots (@SOMPatriots) July 7, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: W, 5-4 at Jersey Shore BlueClaws

CF Spencer Jones 1-3, BB, K, 2 SB, CS, HBP — 21-for-28 in steals

SS Benjamin Cowles 3-4, 2B, BB, 2 RBI, K, SB

C Agustin Ramirez 0-5, 2 K

DH Christopher Familia 0-5, 2 K

1B Rafael Flores 1-4, HR, BB, RBI, K

RF Anthony Garcia 0-3, 2 BB, K

LF Grant Richardson 1-4, HR, RBI, 3 K, HBP

3B Marcos Cabrera 2-5, HR, RBI, 3 K — 439-foot dinger

2B Luis Santos 1-2, 2 BB

Joel Valdez 6.1 IP, 3 H, 2 R (2 ER), 4 BB, 2 K (win)

Jack Neely 1.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K

Indigo Diaz 1 IP, 2 H, 2 R (2 ER), 0 BB, 2 K, HR (save)

BEN COWLES IS ON FIRE!!!



His 3rd Double of the night adds his 2nd RBI of the evening! #RepBX pic.twitter.com/E0s3ySIC2h — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) July 7, 2023

Low-A Tampa Tarpons: W, 5-4 at Dunedin Blue Jays

2B Jared Serna 2-5, 2 2B, K

SS Brenny Escanio 1-4, BB, 2 K

C Ben Rice 2-5, 2B, 2 RBI, K, SB

1B Omar Martinez 2-4, BB, 2 RBI, K, SB

3B Jesus Rodriguez 1-5, RBI, 2 K, fielding error — drove in go-ahead run in the ninth

CF Daury Arias 1-4, BB, K, throwing error

DH Brett Barrera 0-4, BB

LF Jake Palmer 3-3, 3B, HBP — perfect day

RF Felix Negueis 0-4, 2 K

Hayden Merda 4.2 IP, 4 H, 4 R (4 ER), 5 BB, 5 K, 3 WP, balk

Shane Gray 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 4 K

Yorlin Calderon 2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 K (win)

Cole Ayers 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K (save)

Florida Complex League Yankees: L, 10-14 at FCL Blue Jays

DH Keiner Delgado 1-6, 2B, K, SB

SS Roderick Arias 2-3, 2 HR, BB, 5 RBI, K, SB — big multi-homer day

3B Hans Montero 1-4, BB, 2 SB, fielding error

2B Enmanuel Tejeda 3-4, BB, RBI, 2 SB, CS, throwing error — 1.062 OPS in 22 games

CF Willy Montero 2-5, RBI, 2 K

RF John Cruz 1-4, BB, 2 K

LF Dayro Perez 2-5, K, CS

C Edinson Duran 0-4, 2 K, HBP, 3 passed balls — work on the glove!

1B Enger Castellano 2-4, 2B, 2 RBI, HBP, 3 errors (2 throwing 1 fielding) — work on the glove, too!

Ryan Harvey 0.2 IP, 3 H, 4 R (3 ER), 3 BB, 2 K (loss) — bad day for last year’s 11th-rounder, ouch

Sebastian Keane 2 IP, 2 H, 3 R (1 ER), 1 BB, 2 K — also not great

Jordarlin Mendoza 2.1 IP, 1 H, 4 R (3 ER), 3 BB, 4 K, 2 HBP, WP — not great here either!

Nolberto Henriquez 1.2 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 1 K — fine only in comparison, lol

Miguel Pozo 1.1 IP, 1 H, 2 R (2 ER), 3 BB, 3 K — what a grand finale

Dominican Summer League Yankees: W, 5-1 (7) and L, 9-14 (8) vs. DSL Mets Blue

Game 1

3B Luis Suarez 1-4, RBI, 2 K, SB

CF Jose Castro 2-4, 2 RBI, 2 K, 2 SB

2B Santiago Gomez 2-4, 2B, RBI

1B Luis Ogando 1-3, 2 K

C Edison Vivas 1-2, K, HBP

RF Darwin Castillo 0-4, RBI, 2 K

SS Jelson Coca 0-3, K

DH Andry Javier 0-2, BB, K

LF Niurby Asigen 1-1, 2B, 2 BB — perfect opener at bat

Sabier Marte 4.1 IP, 2 H, 0 R, 2 BB, 6 K

Richard Jimenez 1.2 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 1 K, HR (win)

Jose Guzman 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K

Game 2

CF Brando Mayea 0-2, 3 BB, CS

2B Luis Escudero 1-3, 2 BB, 2 RBI, K, SB

LF Jhon Imbert 1-2, 2 BB, SB, HBP

C Gabriel Bersing 2-5, 3B, 3 RBI, K, GIDP, passed ball — triple starred in Yankees’ seven-run fifth

RF Andres Lacruz 0-4, BB, 4 K

SS Anthony Pena 1-2, 3 BB, RBI, K, fielding error

DH Jelson Coca 0-5, 2 K

1B Andry Javier 1-2, BB, RBI, CS

PH-1B Luis Ogando 0-1, fielding error

3B Joshua Leito 0-0, 4 BB, CS, 2 errors (throwing, fielding) — interesting day

Christian Zazueta 4 IP, 5 H, 4 R (4 ER), 1 BB, 4 K, 2 HR

Pedro Rodriguez 2 IP, 1 H, 2 R (1 ER), 1 BB, 3 K, 2 HBP, WP

Kevin Aparicio 1 IP, 3 H, 3 R (3 ER), 1 BB, 1 K, WP

Ernesto Disla 0.2 IP, 3 H, 5 R (4 ER), 2 BB (loss) — yeah, that’s a loss

Saul Brinez 0.1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 K

Dominican Summer League Bombers: L, 2-6 at DSL Astros Blue

DH Edgleen Perez 1-4, RBI, 3 K

RF Ramiro Altagracia 1-4, K — Bombers had just five hits total

CF Gabriel Lara 1-3, RBI, K, SF, SB

SS Ovandy Frias 0-4, K

C Johan Contreras 0-4, K

2B Kevin Verde 1-3, BB, 2 K

3B Adrian Gonzalez 0-3, BB, K

LF Luis Puello 0-3, BB, K, outfield assist

1B Johan Ferreira 1-2, 2 BB, K, SB, CS

Sunayro Martina 2 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 5 K, WP, balk

Michael Peres 2 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 4 BB, 6 K

Hansel Rosario 3 IP, 2 H, 2 R (2 ER), 2 BB, 3 K, 2 HBP, 3 WP (loss) — little wild!

Luis Urbano 0.2 IP, 3 H, 3 R (3 ER), 1 BB, 2 K, WP

Christopher Medina 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K