Yankees prospects: Wells’ grand slam powers Somerset ahead

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 14-0 vs. Lehigh Valley IronPigs

RF Estevan Florial 1-5, 1 R, 1 BB, 2 K

SS Oswald Peraza 1-3, 2 R, 1 BB, 2 K

SS Max Burt 0-0

DH Everson Pereira 2-4, 2 RBI, 3 R — back-to-back great days to start his Triple-A career

C Ben Rortvedt 1-5, 1 R, 1 K

3B Andrés Chaparro 3-4, 1 HR, 1 2B, 6 RBI, 4 R, 1 BB

LF Franchy Cordero 2-3, 2 RBI, 1 R, 2 BB, 1 CS

1B Rodolfo Durán 0-3, 1 RBI, 1 BB

2B Wilmer Difo 2-4, 1 HR, 1 2B, 1 RBI, 2 R, 1 BB

CF Brandon Lockridge 2-4, 1 RBI, 1 BB, 1 K, 1 SB



Will Warren 5.2 IP, 0 R, 2 H, 1 BB, 6 K (win)

Aaron McGarity 2.1 IP, 0 R, 1 H, 3 K

Michael Feliz 1 IP, 0 R, 1 K

Double-A Somerset Patriots: W, 7-3 vs. Reading Fightin Phils

SS Trey Sweeney 0-4, 3 K, throwing error — not his day

DH Jasson Domínguez 0-2, 1 R, 2 BB, 2 K, CS

C Austin Wells 2-4, 1 HR, 4 RBI, 1 R — it was, however, his day

3B Tyler Hardman 0-2, 1 R, 2 BB, 1 K

1B T.J. Rumfield 1-4, 1 R, 1 K

CF Elijah Dunham 0-3, 2 K, 1 SB

LF Jeisson Rosario 2-4, 1 2B, 1 R

RF Aaron Palensky 0-2, 1 R, 2 BB, 1 SB

2B Delvin Pérez 1-3, 2 RBI, 1 R, 1 BB, 1 K, 1 SB



Matt Sauer 5 IP, 3 R, 6 H, 1 BB, 6 K, 1 HR (win)

Ryan Anderson 1 IP, 0 R, 1 H, 1 K (hold)

Zac Houston 1.2 IP, 0 R, 1 H, 3 K (hold)

Alex Mauricio 1.1 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 1 K (save)

High-A Hudson Valley Renegades: W, 9-2 at Jersey Shore BlueClaws

2B Benjamin Cowles 1-4, 1 BB, 1 K

SS Alexander Vargas 1-5, 2 RBI, 2 K

DH Agustin Ramirez 2-5, 1 R, 1 K

RF Christopher Familia 4-5, 1 HR, 1 RBI, 4 R — first big performance since his promotion

C Antonio Gomez 1-5, 1 RBI, 1 R, 3 K

1B Spencer Henson 2-4, 2 RBI, 1 BB

LF Anthony Garcia 1-5, 1 RBI, 1 R, 2 K

CF Aldenis Sanchez 1-5, 1 R, 3 K

3B Eduardo Torrealba 2-2, 1 2B, 1 RBI, 1 R, 2 BB



Brendan Beck 3 IP, 0 R, 3 H, 1 BB, 2 K

Harrison Cohen 2 IP, 1 R, 1 H, 2 BB, 2 K (win)

Luis Velasquez 2.2 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 3 K

Mason Vinyard 1.1 IP, 1 R, 2 H, 2 K

Low-A Tampa Tarpons: W, 9-2 at Dunedin Blue Jays

2B Jared Serna 2-6, 2 RBI, 1 R, 2 K

3B Jesus Rodriguez 2-5, 1 2B, 1 RBI, 2 K, 1 SB

DH Ben Rice 1-5, 12B, 1 RBI, 2 K

C Omar Martinez 2-5, 1 R, 3 K

CF Daury Arias 2-4, 1 R, 1 BB

SS Brenny Escanio 0-2, 2 R, 3 BB, 2 K

LF Jake Palmer 3-4, 1 RBI, 2 R

RF Felix Negueis 2-5, 1 2B, 3 RBI, 2 R, 2 K, 1 SB

1B Beau Brewer 0-3, 1 RBI, 1 BB



Brock Selvidge 6 IP, 2 R, 2 H, 5 BB, 5 K (win) — quietly putting together a solid year

Geoffrey Gilbert 2 IP, 0 R, 2 K

Adam Stone 1 IP, 0 R, 1 BB, 1 K

Florida Complex League Yankees: Off-day

Dominican Summer League Yankees: Off-day

Dominican Summer League Bombers: Off-day