Yankees prospects: Everson Pereira homers in another blowout loss

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 12-2 at Buffalo Bisons

CF Estevan Florial 0-5, 3 K

SS Oswaldo Cabrera 2-5, 2B, HR, 3 RBI, K — rare spark from big O this year

RF Everson Pereira 2-5, 2B, HR, 3 RBI, 2 K — up to a 1.015 OPS at the level

C Austin Wells 1-5, 3 K

3B Andrés Chaparro 0-3, BB, fielding error

LF Franchy Cordero 0-2

DH Carlos Narvaez 0-3, BB, K

1B Jake Lamb 1-4, RBI, K

2B Jamie Westbrook 2-3, BB

Clayton Beeter 3.2 IP, 8 H, 11 R, 3 BB, 5 K, 3 HR — second straight awful start from a top prospect for Scranton

Aaron McGarity 2.1 IP, 3 H, 0 R, 1 BB, 1 K

Deivi García 2 IP, 4 H, 3 R, 0 BB, 2 K — just not throwing the ball well in Scranton the last few days

Put it on the board, Pereira!



No. 4 @Yankees prospect Everson Pereira soars a 383 ft., two-run homer to left for his fifth homer in Triple-A.#EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/fBu2mBq19w — SWB RailRiders (@swbrailriders) July 30, 2023

Double-A Somerset Patriots: W, 10-3 vs. Bowie Baysox

SS Trey Sweeney 0-5, 2 K

CF Jasson Domínguez 3-5, 2 2B, 2 RBI

3B Tyler Hardman 1-3, RBI, BB, K

C Ben Rice 1-5, HR, 2 RBI, 2 K

LF Elijah Dunham 2-4, HR, RBI, 2 K, SB

1B Mickey Gasper 1-2, BB, K, 2 SB

2B Max Burt 0-3, BB, 3 K

RF Aaron Palensky 0-2, RBI, K

DH Jeisson Rosario 1-2, 2B, 3 RBI, 2 BB

Richard Fitts 6 IP, 3 H, 3 R, 2 BB, 10 K, 2 HR (win)

Josh Maciejewski 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K

Alex Mauricio 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K

It's Martian szn



Jasson Dominguez brings home another run with his third hit and second RBI of the day pic.twitter.com/3yvpZP0ONf — Somerset Patriots (@SOMPatriots) July 30, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: W, 8-6 (five innings) at Hickory Crawdads

DH Spencer Jones 1-4, 2 RBI, K, SB — 25th steal on the year

2B Benjamin Cowles 1-4, 2B, RBI, K

1B Rafael Flores 0-1, 2 BB

LF Christopher Familia 0-1, 2 BB, K

SS Alexander Vargas 0-3, 2 K

RF Anthony Garcia 1-2, HR, RBI, BB, K

C Antonio Gomez 1-2, BB, K

CF Grant Richardson 1-3, 2 K, SB

3B Eduardo Torrealba 1-1, 2 RBI, 2 BB, SB, fielding error

Drew Thorpe 4 IP, 9 H, 8 R, 1 BB, 4 K, 3 HR (loss) — just not a good day for top Yankees pitching prospects

Carlos Gomez 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 K

Low-A Tampa Tarpons: L, 13-1 (seven innings) and L, 6-3 (seven innings) vs. Dunedin Blue Jays

Game one:

SS Jared Serna 0-3, 2 K

C Jesus Rodriguez 0-2, BB, K

1B Omar Martinz 0-3, K

CF Daury Arias 0-3, 2 K

DH Tayler Aguilar 0-5, 3 K

2B Brett Barrera 0-2, BB

LF Jake Palmer 0-3

3B Ronny Rojas 1-2, RBI, K

RF Felix Negueis 0-1, BB, K

Vinny Pestana 0.2 IP, 6 H, 6 R, 2 BB, 0 K (loss)

Alex Bustamente 2.1 IP, 1 H, 1 R, 1 BB, 3 K

Kris Bow 2.1 IP, 4 H, 4 R, 3 BB, 3 K

Cole Ayers 1.2 IP, 2 H, 2 R (1 ER), 1 BB, 1 K

Game two:

DH Jared Serna 0-3, BB, K

SS Brenny Escanio 0-4, K

C Omar Martinez 2-3, BB

CF Anthony Hall 0-1, 2 BB

3B Ronny Rojas 1-3, RBI, BB

LF Jake Palmer 0-2, 2 BB

1B Beau Brewer 0-2, RBI, 2 BB, K

2B Jose Colmenares 1-4, RBI, K

RF Felix Negueis 0-2, BB, 2 K

Hayden Merda 4 IP, 5 H, 6 R (4 ER), 2 BB, 5 K (loss)

Matt Keating 3 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 3K

Florida Complex League Yankees: W, 11-3 at FCL Tigers

SS Keiner Delgado 2-3, BB, K, SB, CS

3B Enmanuel Tejeda 0-4, BB, 2 K, throwing error

CF Willy Montero 1-5, 2 K

1B Kiko Romero 2-4, 2B, 2 RBI, BB, 2 K

RF John Cruz 2-4, 2B, HR, 2 RBI, BB, 2 K

LF Jared Wegner 1-5, HR, RBI

2B Dayro Perez 1-4, BB, K

C Edison Duran 2-4, BB

DH Juan Sanchez 2-5, 3B, HR, 5 RBI

Cam Schlittler 2.2 IP, 1 H, 1 R, 2 BB, 2 K

Edwar Polimir 2.1 IP, 2 H, 1 R, 2 BB, 3 K

Yoljeldriz Diaz 1.1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 3 K (win)

Hueston Morrill 1.2 IP, 1 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 2 K (hold)

Luis Arejula 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K

Dominican Summer League Yankees: Off-day

Dominican Summer League Bombers: Off-day