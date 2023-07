Yankees prospects: Austin Wells makes Triple-A debut

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: Suspended in the top of the fourth vs. Worcester Red Sox, leading 4-0; will pick up tomorrow afternoon before a seven-inning nightcap

CF Greg Allen 0-1, HBP — third rehab game at Triple-A

DH Jake Bauers 2-2, 2B — second rehab game at Triple-A, 106.4-mph double

LF Everson Pereira 0-2, 2 K

C Austin Wells 1-1, BB — infield hit, promoted from Double-A yesterday

3B Andrés Chaparro 0-1, BB

1B Carlos Narvaez 1-2, HR, 2 RBI, K — eighth homer of 2023, 413 feet

2B Jamie Westbrook 0-0, BB, RBI, CS

RF Brandon Lockridge 0-2

SS Wilmer Difo 0-1

Will Warren 3 IP, 2 H, 0 R, 2 BB, 5 K, WP — 11 swings and misses

Double-A Somerset Patriots: W, 9-2 at Hartford Yard Goats

SS Trey Sweeney 1-5, RBI, K

CF Jasson Domínguez 1-5, RBI, K

3B Tyler Hardman 1-3, HR, 2 BB, 2 RBI, 2 K, throwing error — 23rd homer of 2023

1B T.J. Rumfield 1-5, 2B, 2 K

RF Elijah Dunham 1-5, HR, RBI, K — check out this freakin’ tank

DH Ben Rice 2-5

LF Aaron Palensky 1-5, 2B, K

C Josh Breaux 1-4, HR, BB, 2 RBI, 2 K

2B Max Burt 2-2, 2B, 2 BB, RBI — everyone in the Somerset lineup got a hit

Yoendrys Gómez 3.2 IP, 2 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 6 K

Edgar Barclay 4.1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 7 K, HR (win) — lots of K’s in relief

Josh Maciejewski 1 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 1 K

What you need to know is that Yoendrys Gomez is electric⚡️



3️⃣.2️⃣ IP | 0️⃣ ER | 2️⃣ H | 6️⃣ K pic.twitter.com/IVQF1GqeSf — Somerset Patriots (@SOMPatriots) July 22, 2023

Season high 7️⃣ K's for Edgar Barclay in 4.1 IP of relief ️ pic.twitter.com/ss9OJY2o4U — Somerset Patriots (@SOMPatriots) July 22, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: L, 7-8 vs. Brooklyn Cyclones

CF Spencer Jones 3-5, 2B, SB — 9-for-24 in second half

SS Benjamin Cowles 1-4, 2B, RBI, K, SF

C Rafael Flores 0-1, 3 BB, HBP

RF Christopher Familia 3-5, 2B, 2 RBI

DH Antonio Gomez 0-5, 4 K

1B Spencer Henson 1-5, HR, RBI, K — 10th homer of 2023

LF Anthony Garcia 0-4, BB, 3 K

2B Eduardo Torrealba 1-3, 2B, BB, HBP

3B Marcos Cabrera 1-5

Brock Selvidge 4.1 IP, 8 H, 2 R (2 ER), 3 K, pickoff — — 2021 third-rounder making High-A debut at age-20

Luis Velasquez 1.1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 0 K

Clay Aguilar 1.2 IP, 3 H, 2 R (2 ER), 0 BB, 2 K, HR

Carlos Gomez 1 IP, 5 H, 3 R (3 ER), 1 BB, 1 K, 2 WP (loss) — and what a loss

Harrison Cohen 0.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K, HBP

And that's a wrap on Brock Selvidge's first High A outing!

His final line:

4.1 IP, 8 H, 2 R, 2 BB, 3 K pic.twitter.com/uDchF1SLNu — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) July 22, 2023

Low-A Tampa Tarpons: L, 0-7 at Clearwater Threshers

2B Jared Serna 1-4, BB, SB — one of just three Tampa hits

3B Jesus Rodriguez 0-4, K, GIDP

C Omar Martinez 0-3, BB, 2 K

SS Brenny Escanio 0-3, HBP

CF Daury Arias 0-3, BB, 2 K

DH Brett Barrera 0-1, 2 HBP

PR-DH Beau Brewer 0-1

LF Jake Palmer 1-3, BB

1B Ronny Rojas 0-4, 2 K

RF Felix Negueis 1-3, BB, outfield assist

Leonardo Pestana 2.2 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 4 K, balk (loss)

Ocean Gabonia 2.1 IP, 5 H, 4 R (4 ER), 2 BB, 0 K, WP

Yorlin Calderon 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Montana Semmel 1 IP, 4 H, 2 R (2 ER), 0 BB, 1 K

Florida Complex League Yankees: L, 3-4 vs. FCL Tigers

DH Keiner Delgado 2-4, BB, RBI, 2 SB — up to 20 steals in 24 attempts

SS Hans Montero 0-5, 4 K, throwing error — bad day

RF Willy Montero 0-4, BB, K

3B Enmanuel Tejeda 1-5, RBI, 2 K — game-tying single in the eighth

CF John Cruz 1-4, HR, RBI, 2 K

2B Dayro Perez 0-3, BB, CS

C Edinson Duran 0-3, BB

LF Joel Mendez 3-4, 2B — pretty productive

1B Enger Castellano 2-3, K, missed catch error

PR Osmany Fleitas 0-0, CS

1B Kelvin Espino 0-1, fielding error that led to winning run in the 10th

Luis Serna 2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 5 K

Anderson Munoz 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K

Edwar Polimir 2 IP, 3 H, 3 R (3 ER), 2 BB, 3 K, HR — rest of the pitching was good at least

Miguel Pozo 2 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 1 K, balk

Steven Fulgencio 2 IP, 0 H, 1 R (0 ER), 0 BB, 3 K (loss)

Dominican Summer League Yankees: L, 3-8 at DSL Tampa Bay

CF Brando Mayea 1-4, BB

2B Luis Suarez 0-5, 2 K

SS Santiago Gomez 0-3, BB, 2 K, throwing error

1B Jhon Imbert 0-1, 3 BB, picked off

C Edison Vivas 0-3, BB, K, 2 passed balls

3B Luis Ogando 3-4, 2B, HR, 2 RBI, GIDP, SB, fielding error — only one hit for DSL Yanks outside of Ogando

DH Jelson Coca 0-2, 2 BB, 2 K

RF Niurby Asigen 0-4, RBI, K

LF Joshua Leito 0-2, 2 BB, outfield assist

Christian Zazueta 4 IP, 6 H, 4 R (3 ER), 3 BB, 4 K, WP (loss)

Alexis Paulino 0.2 IP, 2 H, 4 R (3 ER), 2 BB, 3 K, 4 WP — just a little wild today

Yordanny Sosa 2.1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 0 K

Saul Brinez 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K, WP

Dominican Summer League Bombers: W, 12-1 vs. DSL Miami

SS Ovandy Frias 3-5, BB, RBI, 2 K, 3 SB

LF David Beckles 1-2, 2B, 3 BB, RBI, SB, HBP, picked off — 14 walks for the DSL Bombers on the day

C Johan Contreras 3-5, 2B, BB, 4 RBI, K, CS

CF Geyber Blanco 3-5, 2 2B, 2 RBI, K — great days from the top of the order, eh?

DH Abrahan Ramirez 1-2, 2 BB, K, HBP

3B Adrian Gonzalez 0-3, 2 BB, RBI, K

2B Rafael Martinez 0-4, BB, 2 K

RF Luis Puello 1-3, 2B, 2 BB, K

1B Johan Ferreira 1-3, HR, 2 BB, 2 RBI, 2 K, SB — first pro homer

Daniel Guerrero 3 IP, 2 H, 0 R, 4 BB, 6 K, HBP

Mariano Salomon 4.2 IP, 4 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 8 K, HBP (win)

Luis Urbando 1.1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K, HBP