Yankees prospects: Bauers powers his way through first rehab start

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 8-10 vs. Worcester Red Sox

LF Jake Bauers 2-3, 1 HR, 1 2B, 2 RBI, 2 R, 1 BB, 1 SB — welcome back, see you soon?

Michael Hermosillo 0-0, 1 RBI

CF Everson Pereira 2-4, 1 HR, 2 RBI, 2 R, 1 BB, 1 K

C Ben Rortvedt 1-2

PH-C Rodolfo Durán 0-2, 1 BB, 1 K

1B Andres Chaparro 2-5, 1 2B, 2 RBI, 2 K

3B Jake Lamb 0-4, 1 BB, 2 K

2B Jamie Westbrook 1-2 1 R, 3 BB

SS Jesús Bastidas 1-5, 1 R, 3 K

RF Brandon Lockridge 1-4, 2 R, 1 BB, 1 K

DH Wilmer Difo 0-5, 2 K



Randy Vásquez 4 IP, 3 R, 5 H, 2 BB, 4 K

Zach Greene 1.1 IP, 0 R, 1 H, 2 BB, 1 K

Aaron McGarity 1 IP, 0 R, 2 H, 1 K

Matt Bowman 1.1 IP, 4 R, 3 H, 1 BB, 2 HR — auspicious return to the roster

Greg Weissert 1.1 IP, 3 R, 3 H, 1 BB, 2 K, 1 HR (loss)

Jake rakes. @Yankees Jake Bauers crushes a 417 ft., two-run jack while rehabbing with SWB to the tie game. #EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/THFxNC6R2O — SWB RailRiders (@swbrailriders) July 21, 2023

Double-A Somerset Patriots: W, 6-4 (11) at Hartford Yard Goats

SS Trey Sweeney 2-5, 1 2B, 1 K

DH Willie Calhoun 0-3, 1 K

PH Josh Breaux 0-1

PR-DH Aaron Palensky 0-1, 1 R

CF Jasson Dominguez 1-5, 1 RBI, 1 R, 2 K

C Austin Wells 0-4, 1 K

3B Tyler Hardman 3-5, 2 HR, 4 RBI, 2 R, 1 K — 21st and 22nd homers of the year

RF Elijah Dunham 1-5, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 K

1B Eric Wagaman 1-3, 1 CS

PH-1B Mickey Gasper 0-1, 1 K

2B Max Burt 1-4, 1 2B, 1 K

LF Jeisson Rosario 0-3, 1 R, 1 BB, 1 K



Chase Hampton 7 IP, 4 R, 9 H, 7 K, 3 HR — made some mistakes but still grinded it out

Ryan Anderson 1 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 1 K

Danny Watson 2 IP, 0 R, 1 BB, 3 K (win)

Zac Houston 1 IP, 0 R, 1 K (save)

TYLER. HARDMAN. IS. HIM.



Hardman's second homer of the game and Eastern League leading 22nd of the year is a two-run go-ahead bomb in the 11th inning pic.twitter.com/vNGsfw3H16 — Somerset Patriots (@SOMPatriots) July 21, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: L, 3-4 vs. Brooklyn Cyclones

CF Spencer Jones 1-4, 1 RBI, 1 BB

SS Alexander Vargas 0-4, 1 K

C Agustin Ramirez 3-4, 1 HR, 1 2B, 1 RBI, 1 R

DH Christopher Familia 0-4, 1 K

1B Spencer Henson 1-3, 1 2B, 1 BB, 1 K, 1 CS

LF Grant Richardson 1-2, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 2 BB, 1 K

RF Aldenis Sanchez 0-4, 2 K

3B Eduardo Torrealba 1-4, 1 2B, 1 R, 1 K

2B Luis Santos 0-2, 2 BB, 1 SB, 1 CS



Zach Messinger 4.2 IP, 4 R, 2 H, 3 BB, 6 K (loss)

Mason Vinyard 2.1 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 2 K

Bailey Dees 2 IP, 0 R, 1 H, 1 K

A LONGGGGGGG Home Run for Agustin Ramirez who is now a Triple shy of The Cycle! pic.twitter.com/z9WHArWPPt — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) July 21, 2023

Low-A Tampa Tarpons: L, 0-1 at Clearwater Threshers

SS Jared Serna 2-4, 1 K, fielding error

3B Jesus Rodriguez 1-4, 1 K

C Omar Martinez 2-4

CF Daury Arias 1-3, 1 BB

DH Brett Barrera 0-3, 1 BB, 1 K

LF Jake Palmer 0-4, 1 K

1B Ronny Rojas 0-4, 3 K

RF Felix Negueis 2-4, 1 2B

2B Jose Colmenares 0-3, 2 K



Baron Stuart 6 IP, 1 R, 5 H, 1 BB, 2 K (loss) — tough luck loss on this one

Kris Bow 2 IP, 0 R, 3 H, 3 K

Florida Complex League Yankees: W, 2-1 (7) and W, 9-4 (7) at FCL Tigers

Game 1:

2B Keiner Delgado 1-3, 1 3B, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 1 K

SS Roderick Arias 0-2, 2 BB, 2 K, 2 SB, 1 CS

DH Hans Montero 0-1, 2 BB, 1 K, 1 SB

3B Enmanuel Tejeda 0-2, 1 BB, 1 K, 1 CS

RF Willy Montero 0-2, 1 BB

CF John Cruz 0-3, 2 K

LF Dayro Perez 0-1, 1 R, 1 SB

PH-LF Joel Mendez 0-1, 1 K

C Manuel Palencia 0-3

1B Kelvin Espino 0-2, 1 BB, 1 K



Carlos Legrange 3.2 IP, 1 R, 3 H, 1 BB, 7 K, 1 HR

Eric Reyzelman 1.2 IP, 0 R, 3 K (win)

Jordy Luciano 1.2 IP, 0 R, 3 K (save)

Game 2:

DH Roderick Arias 1-4, 1 RBI, 1 R, 2 K, 1 SB

SS Hans Montero 0-3, 1 R

CF Willy Montero 3-4, 1 2B, 2 RBI, 1 R, 1 SB, 1 CS

LF Joel Mendez 0-3, 1 R, 1 BB, 2 K

C Edinson Duran 0-2, 1 BB, 1 K, catcher’s interference

1B Enger Castellano 0-1, 1 RBI, 1 R, 2 BB, 1 K, 1 SB

2B Osmany Fleitas 0-2, 1 RBI, 1 BB

RF Mauro Bonifacio 1-2, 2 R, 1 BB, 1 K

3B Edward Sanchez 1-3, 2 R



Cam Schlittler 3.2 IP, 0 R, 3 H, 3 BB, 4 K

Hueston Morrill 1.1 IP, 0 R, 2 K (win)

Jordarlin Mendoza 1 IP, 4 R, 2 H, 2 BB, 3 K, 1 HR

Nolberto Henriquez 1 IP, 0 R, 1 K

Dominican Summer League Yankees: W, 7-6 at DSL Mets Blue

DH Brando Mayea 2-4, 1 R, 1 BB, 1 K, 1 SB

CF Jose Castro 1-5, 1 2B, 2 RBI, 1 R, 1 K, 1 SB

C Josue Gonzalez 0-4, 1 RBI, 1 R, 1 K

3B Luis Ogando 1-5, 1 R, 2 K, 1 SB

SS Anthony Pena 2-4, 1 2B, 2 RBI, 1 R, 2 K

RF Andres Lacruz 0-4, 3 K

1B Gabriel Bersing 1-4, 1 2B, 1 RBI, 3 K

2B Luis Escudero 0-3, 1 BB

LF Andry Javier 1-3, 2 R, 1 BB



Sabier Marte 5 IP, 3 R, 4 H, 1 BB, 4 K

Jose Guzman 2.2 IP, 3 R, 2 ER, 2 BB, 4 K

Pedro Rodriguez 1.1 IP, 0 R, 2 H, 2 K (win, blown save)

Dominican Summer League Bombers: W, 9-7 vs. DSL Marlins

CF Richard Meran 2-5, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 1 K

LF David Beckles 0-0

2B Gabriel Terrero 1-4, 1 R, 1 SB, two fielding errors

C Edgleen Perez 0-5, 2 K, throwing error

LF-CF Gabriel Lara 3-5, 1 HR, 2 RBI, 2 R

SS Kevin Verde 3-5, 1 2B, 1 R, 1 K

RF Geyber Blanco 0-3, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 2 K

3B Adrian Gonzalez 1-3, 1 RBI, 1 R

DH Luis Puello 1-2, 1 3B, 2 R, 2 BB

1B Carlos Herrera 0-4, 1 RBI, 2 K



Joshawn Lampson 2.2 IP, 3 R, 2 H, 3 BB, 2 K, 1 HR

Michael Peres 3 IP, 1 R, 3 H, 2 BB, 6 K

Hansel Rosario 1.2 IP, 2 R, 0 ER, 4 H, 2 K (win)

Christopher Medina 1.2 IP, 1 R, 2 H, 1 BB, 3 K (save)