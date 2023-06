Yankees prospects: Jhon Imbert goes off for three homers and nine RBI

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 7-0 at Syracuse Mets

RF Estevan Florial 2-5, 1 R, 1 K

DH Oswald Peraza 0-4, 1 BB, 2 K

C Ben Rortvedt 0-4, 1 R, 1 BB, 1 K

3B Andrés Chaparro 1-5, 1 2B, 1 RBI, 1 R

DH Elijah Dunham 3-5, 1 HR, 1 2B, 2 RBI, 2 R

1B Carlos Narvaez 1-4, 1 R, 1 BB, 1 K

2B Jamie Westbrook 0-3, 1 RBI, 1 BB, 1 K

SS Jesús Bastidas 1-4, 2 RBI

LF Brandon Lockridge 2-3, 1 HR, 1 3B, 1 RBI, 1 R, 1 BB



Will Warren 5 IP, 0 R, 3 H, 3 BB, 5 K (win)

Aaron McGarity 1 IP, 0 R, 1 H, 1 K

Michael Feliz 1 IP, 0 R, 1 K

Matt Krook 1 IP, 0 R, 1 BB, 1 K

Matt Bowman 1 IP, 0 R, 2 H, 1 K

All over it, Elijah! @Yankees No. 16 prospect Elijah Dunham sends a solo shot 363 ft. and is only a triple shy of the cycle! #EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/m7G5ijQmes — SWB RailRiders (@swbrailriders) June 30, 2023

Double-A Somerset Patriots: W, 11-3 at Bowie Baysox

SS Trey Sweeney 1-5, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 K, 1 SB

CF Jasson Domínguez 1-4, 1 2B, 2 R, 1 BB, 1 K

C Austin Wells 2-4, 2 2B, 1 RBI, 2 R, 1 BB, 1 K, 1 SB

DH Everson Pereira 1-5, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 3 K

1B T.J. Rumfield 1-4, 1 HR, 3 RBI, 1 R, 1 K

3B Tyler Hardman 2-5, 1 2B, 2 R, 1 K, fielding error

LF Jeisson Rosario 2-5, 1 HR, 1 2B, 2 RBI, 1 R, 2 K

RF Aaron Palensky 2-5, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 K, 1 SB — looking pretty acclimated to me

2B Delvin Perez 0-2, 1 BB, 1 SB



Richard Fitts 5.1 IP, 3 R, 6 H, 2 BB, 4 K, 3 HR (win) — not the prettiest line, but it got the job done

Blas Castano 1.1 IP, 0 R, 4 BB, 2 K

Ryan Anderson 2.1 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 2 K

EVERSON. PEREIRA.



The #Yankees No. 4 prospect has now homered in three of his last four games pic.twitter.com/lAXUfQpAzl — Somerset Patriots (@SOMPatriots) June 30, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: L, 1-4 vs. Wilmington Blue Rocks

CF Spencer Jones 0-3, 1 BB

2B Benjamin Cowles 0-2, 1 R, 2 BB

DH Rafael Flores 1-4, 1 RBI, 3 K

C Agustin Ramirez 1-4

LF Christopher Familia 0-4, 1 K — rough debuts for Familia and Ramirez

RF Anthony Garcia 0-4, 1 K, fielding error

SS Alexander Vargas 2-4, 1 K

1B Spencer Henson 0-2, 1 BB, 1 K

3B Eduardo Torrealba 0-4, 2 K



Brendan Beck 2.2 IP, 0 R, 1 BB, 4 K

Bailey Dees 2.2 IP, 0 R, 1 H, 3 K

Jack Neely 1.2 IP, 2 R, 3 H, 2 BB, 1 HR (loss)

Carlos Gomez 1.2 IP, 2 R, 4 H, 1 BB, 4 K

Clay Aguilar 0.1 IP, 0 R

Brendan Beck's Night has come to a close



His Final Line:

2.2 IP//0 H//0 R//1 BB//4 K pic.twitter.com/pSdMbrIA86 — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) June 29, 2023

Low-A Tampa Tarpons: L, 4-6 vs. Daytona Tortugas

SS Jared Serna 2-5, 1 HR, 1 RBI, 2 K, throwing error

3B Jesus Rodriguez 0-4, 1 BB, 1 K

DH Anthony Hall 0-4, 1 R, 1 BB, 3 K

C Omar Martinez 2-3, 1 2B, 1 R, 2 BB, 1 K

CF Daury Arias 3-5, 1 HR, 2 RBI, 1 R

2B Brett Barrera 1-3, 1 RBI

2B Brenny Escanio 0-1, 1 BB

RF Tayler Aguilar 0-4, 1 BB, 1 K

LF Jake Palmer 1-4, 1 2B, 1 R, 1 BB

1B Ronny Rojas 0-2, 2 BB



Brock Selvidge 4.1 IP, 2 R, 1 ER, 8 H, 1 BB, 5 K

Yorlin Calderon 2.2 IP. 3 R, 3 H, 3 K, 2 HR (loss)

Adam Stone 1.1 IP, 1 R, 3 H, 3 K

Ocean Gabonia 0.2 IP, 0 R, 1 K

Florida Complex League Yankees: W, 7-2 at FCL Blue Jays

2B Keiner Delgado 2-4, 1 RBI, 1 R, 1 BB

SS Roderick Arias 2-4, 1 HR, 2 RBI, 3 R, 1 BB, 1 SB

CF Willy Montero 0-4, 1 K

3B Hans Montero 2-3, 2 RBI, 1 R, 1 BB, 1 K, 2 SB

DH Enmanuel Tejeda 1-4, 1 RBI, 1 R, 1 K, 1 SB

RF John Cruz 0-4, 3 K

LF Joel Mendez 1-4, 2 K, 1 SB

C Manuel Palencia 0-3, 1 BB, 1 CS

1B Enger Castellano 1-4, 1 2B, 1 R, 1 K



Ryan Harvey 3.2 IP, 1 R, 3 H, 2 BB, 7 K

Jordarlin Mendoza 2.2 IP, 0 R, 2 H, 3 BB, 3 K (win)

Montana Semmel 1.1 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 3 K (hold)

Sebastian Keane 1.1 IP, 1 R, 1 H, 1 BB, 3 K

Dominican Summer League Yankees: W, 16-6 at DSL Rockies

SS Luis Suarez 1-5, 2 R, 1 BB, 3 K, 1 SB, fielding error

C Josue Gonzalez 4-5, 1 HR, 1 2B, 1 RBI, 3 R

CF Jose Castro 0-4, 1 R, 1 BB, 1 K

CF Andy Javier 0-1, 1 R, 1 BB

2B Santiago Gomez 2-5, 1 R

2B Jelson Coca 1-2

3B Luis Ogando 3-4, 1 2B, 1 RBI, 4 R, throwing and fielding errors

3B Anthony Pena 0-0, 1 RBI

1B Jhon Imbert 3-4, 3 HR, 9 RBI, 3 R, 1 BB, 1 K — have a day, goodness

DH Luis Escudero 3-5, 1 RBI, 1 BB

RF Niurby Asigen 2-6, fielding error

LF Joshua Leito 2-5, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 2 K, 1 HR



Christian Zazueta 3.2 IP, 2 R, 4 H, 1 BB, 6 K, 1 HR

Joshua Quezada 3.1 IP, 3 R, 2 ER, 3 H, 1 BB, 6 K, 1 HR (win)

Jose Guzman 2 IP, 1 R, 0 H, 1 BB

Dominican Summer League Bombers: W, 3-2 vs. DSL Tampa Bay

CF Gabriel Lara 0-4

RF Ramiro Altagracia 1-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 2 K

DH Edgleen Perez 0-2, 1 R, 1 BB, 1 K

C Johan Contreras 1-3, 1 2B, 1 RBI, 1 K

SS Ovandy Frias 1-3, 1 2B, 1 R, 1 K

3B Adrian Gonzalez 0-2, 1 BB

2B Geyber Blanco 0-0

2B Rafael Martinez 2-3, 1 2B, 1 RBI, 1 CS

LF Luis Puello 1-3, 2 K

1B Johan Ferreira 0-2, 1 BB, 2 K



Omar Gonzalez 4.2 IP, 0 R, 1 H, 2 BB, 7 K

Mariano Salomon 4.1 IP, 2 R, 0 ER, 5 H, 1 BB, 8 K (win)