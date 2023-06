Yankees prospects: Somerset makes 7-0 comeback

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 3-5 at Lehigh Valley IronPigs

CF Estevan Florial 1-5, 2 K, picked off

SS Oswald Peraza 1-5, HR, RBI — the man won’t stop homering!

LF Kole Calhoun 1-4 — last game before opting out

DH Andrés Chaparro 1-3, 2B, BB, SB

RF Elijah Dunham 1-4, 3B, RBI, K — pretty amazing catch

C Rodolfo Durán 0-3, BB, K, throwing error

1B Billy McKinney 1-2, 2B, BB, RBI, HBP

3B Jesús Bastidas 1-4, 2B

2B Wilmer Difo 1-3, 2B, BB, K

Jhony Brito 5 IP, 7 H, 3 R (3 ER), 2 BB, 2 K, HR, pitch timer violation — Schmidt over Brito the correct call, eh (though he didn’t exactly look terrible per se)

James Norwood 1 IP, 2 H, 2 R (2 ER), 0 BB, 2 K, HR (loss)

D.J. Snelten 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 3 K

Colten Brewer 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Double-A Somerset Patriots: W, 11-7 vs. Portland Sea Dogs — trailed 7-0 in the sixth, came back to win by four; pretty good!

SS Trey Sweeney 0-4, BB, 2 K

CF Jasson Domínguez 1-4, HR, BB, 3 RBI, K — eighth dinger of 2023

C Austin Wells 0-3, 2 BB, 2 RBI

3B Tyler Hardman 1-3, HR, BB, 5 RBI, 2 K — grand slam to put Somerset ahead

DH Anthony Seigler 1-3, 2B, RBI, K, SF

RF Jeisson Rosario 2-4

1B Eric Wagaman 1-3, BB, GIDP, 2 SB

LF Aaron Palensky 0-1, 3 BB, SB

2B Max Burt 1-3, BB

Gray Fenter 3.2 IP, 8 H, 7 R (7 ER), 3 BB, 5 K, pickoff error

Steven Jennings 2.1 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 4 K

Justin Wilson 2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K (win)

Tanner Myatt 1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 K

THE MARTIAN HAS EXITED THE STRATOSPHERE #Yankees top prospect Jasson Dominguez makes it 11 unanswered with a three-run blast, his 8th of the year pic.twitter.com/HGKM5p47ao — Somerset Patriots (@SOMPatriots) June 2, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: L, 0-1 vs. Aberdeen IronBirds

CF Spencer Jones 1-5, 2B, 3 K, CS

SS Alexander Vargas 0-3, BB, K

1B Rafael Flores 0-3, BB

C Antonio Gomez 1-3, BB, K, two passed balls

DH Grant Richardson 0-4, 3 K

2B Benjamin Cowles 0-3, BB

RF Aldenis Sanchez 0-2, BB, K, HBP

3B Eduardo Torrealba 0-4

LF Kyle Battle 0-4, 4 K — bad night, eh

Zach Messinger 5 IP, 3 H, 1 R (0 ER), 4 BB, 9 K, WP (loss) — hard-luck L

Indigo Diaz 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K

Jack Neely 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K

Another Phenomenal Start by Zach Messinger



His Final Line



5.0 IP | 3 H | 0 ER | 9 Ks pic.twitter.com/g8ItvK8WeL — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) June 2, 2023

Low-A Tampa Tarpons: L, 2-7 vs. Bradenton Marauders

2B Jared Serna 2-5, 2 K

CF Anthony Hall 1-5, K

DH Agustin Ramirez 1-3, BB, RBI, K

SS Brenny Escanio 1-4, 3 K

LF Christopher Familia 1-4, K

RF Tayler Aguilar 0-3, BB, 2 K

C Jesus Rodriguez 3-4, RBI, SB

1B Beau Brewer 0-2, 2 BB, SB

3B Ronny Rojas 0-4, K, GIDP

Brock Selvidge 6 IP, 4 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 8 K, WP — 17 swings and misses! dang

Ocean Gabonia 1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 2 K, HR

Adam Stone 1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 0 K, 2 balks (loss) — pro debut for 2022 UFA signing

Alex Bustamente 0.1 IP, 1 H, 4 R (4 ER), 2 BB, 1 K, 3 HBP — lil’ wild

Shane Gray 0.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K