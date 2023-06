Yankees prospects: Oswald Peraza goes deep, The Martian hits a laser

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 6-5 at Rochester Red Wings

CF Estevan Florial 1-4, BB, K, CS

SS Oswald Peraza 1-4, HR, 2 RBI, K, throwing error — 11th homer on the year

CF Elijah Dunham 2-4, HR, RBI, K, fielding error

1B Andrés Chaparro 1-4, 2B, K

C Carlos Narvaez 1-3, RBI, BB

DH Josh Breaux 1-4, HR

3B Jamie Westbrook 1-4, HR, RBI, fielding error

2B Jesus Bastidas 0-4, K

RF Michael Hermosillo 2-4, HR, RBI

Will Warren 4 IP, 4 H, 4 R (1 ER), 2 BB, 6 K, 1 HR

Josh Maciejewski 2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 K

James Norwood 1 IP, 2 H, 1 R, 0 BB, 2 K (blown save)

D.J. Snelten 1.2 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 4 K (win)

Michael Feliz 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K (save)

PERAZA'S GOT POP



Oswald Peraza launches his 11th homer of the season 395 ft. following a challenge call that gave him an 0-2 count. #EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/PaczNGx4ZB — SWB RailRiders (@swbrailriders) June 17, 2023

Double-A Somerset Patriots: L, 6-2 vs. Altoona Curve

SS Trey Sweeney 0-5, K, fielding error

CF Harrison Bader 1-4, K — get back soon Harrison

LF Jasson Domínguez 2-4, HR, RBI, K

C Austin Wells 0-3, BB

1B T.J. Rumfield 0-4, K

3B Caleb Durbin 1-3, HR, RBI, BB

RF Jeisson Rosario 2-3, BB, K

2B Max Burt 0-4, K

DH Mickey Gasper 2-4

Richard Fitts 6 IP, 7 H, 3 R, 0 BB, 8 K, 2 HR (loss) — another solid start for Fitts

Luis Santos 1.2 IP, 3 H, 3 R (2 ER), 2 BB, 1 K

Zac Houston 1.1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 K

The Martian leaves the atmosphere #Yankees top prospect Jasson Dominguez launches his 10th homer of the year! pic.twitter.com/fIMX4MfHkL — Somerset Patriots (@SOMPatriots) June 17, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: W, 4-3 vs. Rome Braves

DH Spencer Jones 3-5, HR, RBI

SS Benjamin Cowles 1-5, RBI, K

1B Rafael Flores 0-3, BB

RF Anthony Garcia 2-3, 2B, RBI, BB

C Antonio Gomez 2-4, RBI

CF Grant Richardson 0-4, 3 K

2B Luis Santos 0-4

3B Marcos Cabrera 1-4

LF Kyle Battle 1-3, CS

Juan Carela 7 IP, 3 H, 1 R, 2 BB, 10 K

Indigo Diaz 1.1 IP, 3 H, 2 R, 2 BB, 2 K, 1 HR (blown save)

Harrison Cohen 0.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K (win)

BEN COWLES WALKS IT OFF!!!!!!!



BACK-TO-BACK WALK-OFF WINS!



What a moment! That's your @Honda Play of the Game! pic.twitter.com/ugW0iVyr9D — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) June 17, 2023

Low-A Tampa Tarpons: W, 14-6 vs. Clearwater Threshers

SS Jared Serna 2-6, RBI, 2 K, SB

CF Anthony Hall 1-3, 3 BB

C Agustin Ramirez 3-6, 2 2B, 5 RBI, 2 K, CS

LF Daury Arias 3-5, 2B, RBI, BB

2B Brenny Escanio 3-5, 2 RBI, BB, CS

DH Christopher Familia 1-5, HR, 2 RBI, BB

3B Jesus Rodriguez 2-3, HR, RBI, BB

RF Tayler Aguilar 0-3, 2 BB, 2 K

1B Jake Palmer 2-4, 2B, RBI, BB

Sean Hermann 5 IP, 10 H, 5 R, 1 BB, 4 K (win)

Yorlin Calderon 3 IP, 3 H, 1 R, 0 BB, 2 K (hold)

Ocean Gabonia 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K

Florida Complex League Yankees: W, 18-14 at FCL Phillies — scored at least three runs in five different innings; your typical FCL game

3B Keiner Delgado 2-7, RBI, 2 K, SB

SS Roderick Arias 0-4, 2 BB, 2 K, SB, throwing error

RF Willy Montero 2-6, 2B, RBI, K

DH Hans Montero 1-2, 3B, RBI, 2 BB, K, SB

2B Enmanuel Tejeda 1-1, RBI, 4 BB, 3 SB

CF John Cruz 4-6, 2B, 3B, 8 RBI, fielding and throwing error — a busy day

LF Dayro Perez 2-4, RBI, K, SF

C Edinson Duran 4-6, 2B, 2 RBI, throwing error

1B Enger Castellano 1-5, BB

Cam Schlittler 2 IP, 3 H, 6 R (5 ER), 2 BB, 1 K, 1 HR, throwing error

Pablo Mujica 2 IP, 5 H, 4 R, 2 BB, 1 K, 2 HR (win)

Osiel Rodriguez 2.1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 3 K (hold)

Steven Fulgencio 1.1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 4 K

Geralmi Santana 1 IP, 2 H, 4 R (3 ER), 3 BB, 1 K

Sebastian Keane 0.1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Dominican Summer League Yankees: L, 13-11 (10) vs. DSL Miami 3

DH Brando Mayea 0-2, 1 BB

DH Coca 0-0, 2 BB

SS Santiago Gomez 2-5, 4 RBI, BB, 2 SB, two fielding errors

2B Luis Escudero 1-4, 2 BB, 3 K

1B Luis Ogando 2-5, 2 RBI, 2 K, SB, CS

C Edison Vivas 1-3, K

C Gabriel Bersing 1-2, HR, RBI, catcher interference

CF Andres Lacruz 0-3, 2 BB, 3 K

3B Anthony Pena 0-3, 2 K, two throwing errors

LF Andry Javier 3-4, RBI, 2B, BB, SB

RF Niurby Asigen 1-4, BB, K

Sabier Marte 2 IP, 4 H, 3 R (2 ER), 2 BB, 5 K

Joshua Quezada 5.2 IP, 4 H, 3 R, 4 BB, 5 K, 1 HR (blown save)

Ernesto Disla 1.1 IP, 4 H, 4 R, 0 BB, 3 K, 2 HR

Kevin Aparicio 1 IP, 1 H, 3 R (2 ER), 1 BB, 1 K (loss)

Dominican Summer League Bombers: L, 13-12 at DSL Mets Orange — trailed 10-2 in the eighth, scored ten runs to take the lead, immediately lost lead in the bottom of the eighth; your typical DSL game

3B Juan Matheus 2-4, 2B, BB, 2 SB, CS

CF Ramiro Altagracia 1-4, HR, RBI, BB, 2 K

C Edgleen Perez 1-1, 3 BB, throwing error

RF David Beckles 2-4, 4 RBI, BB

2B Abrahan Ramirez 0-4, BB, K

LF Luis Puello 1-4, BB

1B Adrian Gonzalez 0-3, 2 BB, K

DH Geyber Blanco 2-5, RBI, 2 K

SS Rafael Martinez 1-4, 2B, 3 RBI, K, SB, fielding error

Omar Gonzalez 2.1 IP, 5 H, 5 R (4 ER), 2 BB, 3 K, 1 HR

Michell Chirinos 2.1 IP, 3 H, 2 R, 1 BB, 3 K

Hansel Rosario 1.1 IP, 3 H, 3 R, 2 BB, 2 K

Luis Urbano 1.1 IP, 0 H, 2 R, 2 BB, 3 K

Yordanny Sosa 0.2 IP, 1 H, 1 R, 0 BB, 1 K, 1 HR (loss, blown save)