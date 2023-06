Yankees prospects: Estevan Florial, Eric Wagaman drive in six

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 3-6 (7) and L, 7-8 (7) at Rochester Red Wings

Game 1

CF Estevan Florial 1-4, RBI, K, SB

SS Oswald Peraza 0-3, BB, SB — birthday boy (23)

LF Elijah Dunham 1-4, 2 K

1B Andrés Chaparro 0-3

C Rodolfo Durán 0-3, K

DH Franchy Cordero 1-3, HR, RBI, K — 1.087 OPS at Triple-A

3B Jamie Westbrook 1-3, BB, K

2B Jesús Bastidas 2-3, 2B

RF Michael Hermosillo 1-3, RBI

Randy Vásquez 2.2 IP, 7 H, 6 R (6 ER), 3 BB, 4 K, HR, HBP — 11 swings and misses, but not Randy’s day, evidently

Aaron McGarity 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K

Colten Brewer 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K

Matt Bowman 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Game 2

CF Estevan Florial 2-3, 2 HR, 5 RBI, SF — big day, up to 17 dingers; now a 33-game on-base streak as well

DH Oswald Peraza 1-4, 3B, K — bit of an outfielder assist on the three-bagger

RF Elijah Dunham 1-4, HR, RBI, 2 K

3B Andrés Chaparro 0-1, BB, RBI, K, SF

C Carlos Narvaez 0-2, BB

1B Franchy Cordero 0-3, fielding error

LF Brandon Lockridge 0-3

SS Jesús Bastidas 2-3, 2B, throwing error

2B Wilmer Difo 1-3

Jhony Brito 5 IP, 7 H, 6 R (6 ER), 2 BB, 5 K, HR, pitch timer violation — terrific through three, fell apart in the fourth

Greg Weissert 1.1 IP, 3 H, 2 R (2 ER), 0 BB, 4 K (loss) — allowed walk-off two-run double to Franmil Reyes

Estevan Florial DELIVERS late in the game with a three-run blast to give SWB a one-run lead!



He's got two homers this game with 5 RBI. #EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/wnaqD6WyL6 — SWB RailRiders (@swbrailriders) June 15, 2023

Double-A Somerset Patriots: W, 6-3 vs. Altoona Curve

SS Trey Sweeney 1-5, 2 K

CF Jasson Domínguez 1-5, K, GIDP

1B T.J. Rumfield 0-3, BB, K

3B Tyler Hardman 1-2, 2 BB, K, fielding error

2B Caleb Durbin 1-4, K, fielding error

C Anthony Seigler 0-2, 2 BB

DH Eric Wagaman 2-4, 2 HR, 6 RBI — grand slam to cap a bonkers day!

RF Jeisson Rosario 0-2, 2 BB, K, outfield assist

LF Aaron Palensky 0-2, BB, K, HBP

Yoendrys Gómez 2 IP, 2 H, 2 R (1 ER), 3 BB, 1 K, HR

Edgar Barclay 3.2 IP, 2 H, 1 R (0 ER), 0 BB, 3 K

Justin Wilson 1.2 IP, 3 H, 0 R, 1 BB, 1 K, HBP

Tanner Myatt 1.2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 K (win)

GO-AHEAD GRAND SLAM



Eric Wagaman’s second homer of the day puts us on top 6-3 in the 8th pic.twitter.com/vsNsDs10R3 — Somerset Patriots (@SOMPatriots) June 16, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: W, 5-4 (10) vs. Rome Braves

CF Spencer Jones 1-5, 3 K — nice catch in the outfield

2B Benjamin Cowles 1-4, IBB, K

C Josh Breaux 0-3, 2 BB, K

DH Rafael Flores 1-4, BB, 2 K, SB

1B Spencer Henson 0-4, RBI, K, HBP — walk-off plunking in the 10th

SS Alexander Vargas 1-3, BB, RBI, K, SB, throwing error

LF Grant Richardson 1-3, HR, BB, 2 RBI, K, outfield assist

RF Aldenis Sanchez 1-4, K

3B Eduardo Torrealba 0-3, RBI, SF

Zach Messinger 5 IP, 6 H, 0 R, 2 BB, 7 K

Luis Velasquez 2 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 1 K

Mason Vinyard 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 K

Carlos Gomez 1.2 IP, 4 H, 3 R (3 ER), 0 BB, 2 K, HBP

Clay Aguilar 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K (win) — two pitches to get the win, lol

SPENCER HENSON WALKS IT OFF!!! @realspencerh14



RENEGADES WIN!!!



That is tonight's @Honda Play of the Game! pic.twitter.com/GmuWMPCRfI — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) June 16, 2023

Low-A Tampa Tarpons: L, 4-8 at Clearwater Threshers

SS Jared Serna 0-4, 2 K

CF Anthony Hall 0-3, BB

DH Agustin Ramirez 0-4, 3 K

2B Brenny Escanio 1-4, K

RF Matt Pita 1-3, HR, RBI, K, GIDP

RF Daury Ariias 0-1, 1 K

3B Jesus Rodriguez 2-3, HR, BB, RBI, K

LF Christopher Familia 2-3, 3B, BB — 1.402 OPS in 13 games

C Omar Martinez 0-3, 2 RBI, K

1B Ronny Rojas 0-3, K

Brock Selvidge 5 IP, 6 H, 5 R (5 ER), 2 BB, 8 K, HBP (loss) — first bad outing since April 7th (still 15 swings and misses though)

Matt Keating 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 K

Manny Ramirez 0 IP, 0 H, 3 R (3 ER), 2 BB, 0 K, HBP — bad day

Adam Stone 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K, WP

Alex Bustamente 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Florida Complex League Yankees: W, 9-8 vs. FCL Tigers — rallied from down 8-3 in the eighth

2B Keiner Delgado 1-5, 2B, 2 SB — 8 steals in 8 games

SS Roderick Arias 0-4, BB, 2 K

CF Willy Montero 0-2, 2 BB, RBI, SF

3B Hans Montero 0-3, 2 BB, K

DH Enmanuel Tejeda 1-3, 2B, 2 BB — scored walk-off run on wild pitch

RF John Cruz 2-4, HR, BB, 3 RBI — first homer of 2023

C Manuel Palencia 0-3, 2 BB, RBI — bases-loaded walk in ninth tied game

1B Kelvin Espino 2-3, 2B, BB, 2 RBI, K

LF Joel Mendez 1-3, RBI, K, SF

Ryan Harvey 4 IP, 4 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 5 K

Jordarlin Mendoza 2.2 IP, 2 H, 3 R (3 ER), 4 BB, 2 K, HR, WP

Nolberto Henriquez 0.2 IP, 3 H, 3 R (3 ER), 1 BB, 1 K

Montana Semmel 0.2 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 2 K

Donys Garcia 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 K

Dominican Summer League Yankees: W, 7-3 (7) vs. DSL Bombers

2B Luis Suarez 0-3, BB, K, SB

C Josue Gonzalez 1-3, BB, RBI

SS Ovandy Frias 1-4, RBI, 2 K, fielding error

1B Luis Ogando 0-3, 3 K, SB

CF Andres Lacruz 0-2, BB, K, SB

DH Anthony Pena 1-3, K, SB

3B Jelson Coca 0-2, BB, RBI, SB

RF Andry Javier 2-2, BB, RBI, 2 SB — 7 steals from DSL Yanks

LF Niurby Asigen 1-3, RBI, 2 K, CS

Jerson Alejandro 4.2 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 4 K, HR, HBP

Pedro Rodriguez 2.1 IP, 3 H, 2 R (2 ER), 1 BB, 3 K, WP (win)

Dominican Summer League Bombers: L, 3-7 (7) at DSL Yankees

CF Gabriel Lara 0-2, BB

DH Ramiro Altagracia 0-3, K, GIDP

3B Gabriel Terrero 2-3, RBI, K, CS

C Johan Contreras 1-3, K, 2 errors (missed catch, pickoff)

SS Kevin Verde 1-3, 2B

LF Luis Puello 0-2, BB, 2 K, CS

2B Geyber Blanco 0-3, RBI

RF Darwin Castillo 0-2, K, 2 SB, HBP

1B Carlos Herrera 0-2, K

Sunayro Martina 1.1 IP, 1 H, 2 R (1 ER), 1 BB, 3 K, WP, pickoff error (loss)

Mariano Salomon 3.2 IP, 2 H, 2 R (2 ER), 1 BB, 7 K — had some K’s anyway

Saul Brinez 0.2 IP, 3 H, 3 R (3 ER), 2 BB, 0 K, pickoff error — four errors for DSL Bombers

Keninson Diaz 0.1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 K