Yankees prospects: Spencer Jones, Estevan Florial go yard

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 18-10 at Rochester Red Wings

CF Estevan Florial 1-4, HR, 3 RBI, SF — another day, another dinger for Mr. Florial

DH Oswald Peraza 1-5, RBI

3B Andrés Chaparro 0-4, BB — a real slump here, had a .539 OPS in previous 10 games

RF Elijah Dunham 1-5, 2 K

C Carlos Narvaez 1-4, 2B, 2 RBI, 2 K

LF Brandon Lockridge 2-4, 2B, BB, K

1B Franchy Cordero 0-1, BB

3B Wilmer Difo 0-3, RBI

2B Jamie Westbrook 2-3, BB, K

SS Jesús Bastidas 3-4, 2B, 2 RBI, K

Mitch Spence 3.2 IP, 9 H, 10 R (9 ER), 3 BB, 4 K, 2 HR — well, it’s not what you want

Michael Feliz 1.1 IP, 3 H, 3 R, 0 BB, 1 K, 1 HR

Deivi García 1 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Michael Gomez 2 IP, 2 H, 5 R, 3 BB, 1 K, 1 HR

Double-A Somerset Patriots: W, 8-4 vs. Altoona Curve

SS Trey Sweeney 2-5, RBI, 2 K

CF Jasson Domínguez 0-3, BB, K, SB

C Austin Wells 1-4, 2B, 2 RBI, 3 K, throwing error

DH T.J. Rumfield 1-4, HR, RBI, K

3B Tyler Hardman 2-4, 2B, K, throwing error

2B Caleb Durbin 0-4, K

LF Jeisson Rosario 2-4, 2B, K

RF Aaron Palenksy 2-3, 2B, RBI, BB

1B Eric Wagaman 3-4, 2B, RBI, K

Gray Fenter 2.1 IP, 4 H, 3 R, 0 BB, 2 K, 2 HR

Steven Jennings 2.2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 3 K (win)

Luis Santos 2 IP, 1 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 1 K (hold)

Alex Mauricio 1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 K (hold)

Zac Houston 1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 3 K

T.J. Rumfield cannot be stopped!



The Yankees No. 17 prospect begins the 8th inning with a leadoff home run to extend our lead to 6-4! Rumfield's last ✋ hits have been home runs! pic.twitter.com/zu6nDggV9w — Somerset Patriots (@SOMPatriots) June 14, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: L, 3-1 vs. Rome Braves

CF Spencer Jones 2-4, HR, RBI, 2 K — beauty of a home run

2B Benjamin Cowles 0-4, 2 K, throwing error

DH Josh Breaux 0-4, 2 K

1B Rafael Flores 1-4, K

LF Anthony Gracia 0-4, 4 K

C Antonio Gomez 1-3, K, catcher interference, throwing error, pickoff error

SS Alexander Vargas 0-3, K

RF Grant Richardson 0-3, 2 K

3B Eduardo Torrealba 0-3, K

Joel Valdez 5 IP, 1 H, 3 R (2 ER), 4 BB, 6 K, 1 HR (loss)

Harrison Cohen 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Indigo Diaz 1.1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 3 K

Clay Aguilar 0.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Nick Paciorek 1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 K

A HOME RUN SLAMMED OUT OF THE PARK BY @spencerjnes pic.twitter.com/qMCUGcQYaO — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) June 14, 2023

Low-A Tampa Tarpons: L, 10-4 at Clearwater Threshers

SS Jared Serna 1-5, K

CF Daury Arias 2-5, HR, RBI, K

2B Brenny Escanio 1-5, 2 K, SB

LF Christopher Familia 3-5, 2B

RF Matt Pita 1-1, 3B, 2 RBI, 2 BB

3B Jesus Rodriguez 0-4, K

C Omar Martinez 0-3, BB, K

DH Tayler Aguilar 0-3, RBI, 2 K, SF

1B Beau Brewer 0-3, BB, throwing error

Hayden Merda 4.2 IP, 8 H, 9 R, 2 BB, 6 K, 1 HR (loss)

Yorlin Calderon 1.1 IP, 1 H, 1 R, 0 BB, 1 K

Shane Gray 2 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 0 K

FCL Yankees: W, 12-4 at FCL Tigers

DH Keiner Delgado 0-4, BB

SS Roderick Arias 0-3, BB

CF Willy Montero 1-5, K

2B Hans Montero 2-3, 2B, RBI, BB, SB, fielding error

3B Enmanuel Tejeda 0-3, 2 BB, K, SB

RF John Cruz 0-4, RBI, BB

C Manuel Palencia 0-2

LF Joel Mendez 2-4, RBI, SF

1B Enger Castellano 1-5, K

Carlos Lagrange 2.2 IP, 2 H, 4 R, 4 BB, 5 K

Jordy Luciano 1.1 IP, 2 H, 2 R, 4 BB, 2 K

Steven Fulgencio 0.1 IP, 3 H, 4 R (3 ER), 0 BB, 0 K (loss)

Osiel Rodriguez 2.1 IP, 2 H, 1 R, 1 BB, 3 K

Montana Semmel 1.1 IP, 1 H, 1 R, 1 BB, 1 K

DSL Yankees: W, 19-8 at DSL Bombers

DH Luis Suarez 2-6, HR, RBI, 4 K, SB

SS Santiago Gomez 3-5, 2 RBI, 2 K, SB

LF Jhon Imbert 1-1, 2B, RBI, BB

LF Javier 1-4, 2B, 2 RBI, 2 K

1B Luis Ogando 2-4, 2 2B, 2 RBI, 2 BB, K, SB

2B Luis Escudero 1-6, 2 RBI, 2 K, CS

C Gabriel Bersing 2-4, 2B, 2 BB, 2 K

CF Andres Lacruz 1-4, 3B, RBI, 2 BB, 2 K, SB

3B Jelson Coca 3-5, 2B, 2 RBI, BB, K

RF Niurby Asigen 1-5, 2B, RBI, BB, 4 K — 20! strikeouts as a team in a 19-run performance

Jorge Luna 3.1 IP, 4 H, 1 R, 5 BB, 1 K

Alexis Paulino 3 IP, 2 H, 5 R, 3 BB, 4 K

Domingo Feliz 0.2 IP, 0 H, 2 R, 3 BB, 0 K

Daniel Brito 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K (win)

DSL Bombers: L, 19-8 vs. DSL Yankees

SS Juan Matheus 1-2, BB, K

SS Johan Ferreira 0-2, 2 K

RF Ramiro Altagracia 1-3

CF Gabriel Lara 2-3, 2B, 2 RBI, 2 BB, CS

C Edgleen Perez 1-4, RBI, two throwing errors

1B Johan Contreras 0-1, BB

C-1B-P-1B Carlos Herrera 0-3, K

2B Abrahan Ramirez 1-2, 2 BB, SB

DH Luis Puello 0-1, 3 BB

LF Geyber Blanco 0-2, 2 BB, K

3B Rafael Martinez 0-2, 2 RBI, K, throwing error

Daniel Guerrero 2 IP, 7 H, 7 R, 1 BB, 3 K, 1 HR (loss)

Michael Peres 2.2 IP, 1 H, 2 R (1 ER), 5 BB, 8 K — every out recorded via strikeout!

Rafelin Nivar 2 IP, 3 H, 4 R, 1 BB, 5 K

Luis Urbano 1.1 IP, 3 H, 2 R, 1 BB, 2 K

Carlos Herrera 0.2 IP, 1 H, 3 R, 1 BB, 1 K

Rafael Martinez 0.1 IP, 2 H, 1 R, 0 BB, 1 K