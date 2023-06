Yankees prospects: Chase Hampton, Richard Fitts twirl gems

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 4-2 (7), W, 7-6 (11) vs. Norfolk Tides

Game one:

LF Estevan Florial 1-4, HR, 2 RBI, K

CF Brandon Lockridge 1-3, BB, 2 K

C Rodolfo Durán 0-2, 2 BB

3B Andrés Chaparro 2-3, 2B, BB

DH Franchy Cordero 1-3, BB, K

1B Carlos Narvaez 0-3, BB, 3 K

2B Jamie Westbrook 2-3, K

SS Jesús Bastidas 0-3, 2 K

RF Michael Hermosillo 2-3

Will Warren 5 IP, 8 H, 4 R, 1 BB, 3 K, 1 HR (loss) — still adjusting a bit to the new level

Aaron McGarity 2 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 3 K

Game two:

CF Estevan Florial 1-5, K

LF Elijah Dunham 1-5, 2 K, SB

C Ben Rortvedt 1-5, RBI, K

1B Andres Chaparro 0-4, BB, K

RF Franchy Cordero 2-4, HR, 3 RBI

3B Jamie Westbrook 2-4, 2B, RBI, BB

DH Carlos Narvaez 1-4, RBI, 2 K

SS Jesús Bastidas 1-5, RBI

2B Wilmer Difo 0-4

Colten Brewer 1.2 IP, 1 H, 1 R, 1 BB, 2 K

James Norwood 2.1 IP, 2 H, 1 R, 0 BB, 2 K, 1 HR

Michael Gomez 2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 4 K (hold)

DJ Snelten 2 IP, 5 H, 4 R (3 ER), 1 BB, 3 K, 2 HR (blown save)

Greg Weissert 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Wilmer Difo 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K (win) — quite the finishing job from the infielder

Watch it go, Flo!



Estevan Florial sends his 13th homer of the season 395 ft. to tie the game at 2-2. He extends his on-base streak to 28 games.#EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/avUMOtxcHt — SWB RailRiders (@swbrailriders) June 10, 2023

It's a strikeout from ... wait for it ... position player Wilmer Difo. #EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/YdiucUQKa4 — SWB RailRiders (@swbrailriders) June 11, 2023

Double-A Somerset Patriots: W, 5-2 at Hartford Yard Goats

SS Trey Sweeney 1-3, BB, K

LF Jasson Domínguez 0-4

C Austin Wells 1-4, K

3B Tyler Hardman 1-3, BB, K

1B T.J. Rumfield 1-4, HR, 2 RBI, K

DH Anthony Seigler 1-4, HR, 2 RBI, 2 K

CF Jeisson Rosario 1-2, 2 BB, K

2B Max Burt 0-3, K, SB

RF Aaron Palensky 0-4, 2 K

Richard Fitts 8 IP, 3 H, 1 R, 2 BB, 10 K, 1 HR (win) — career day for the righty

Alex Mauricio 1 IP, 1 H, 1 R, 1 BB, 0 K

A career-high Ks for the #Yankees No. 8 prospect?

Yeah, that Fitts! pic.twitter.com/Cu7whcKduU — Somerset Patriots (@SOMPatriots) June 11, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: W, 4-0 at Jersey Shore BlueClaws

CF Spencer Jones 1-4, 2B, BB, 2 K

SS Alexander Vargas 0-5, 3 K

C Josh Breaux 1-5, 2 K

RF Anthony Garcia 0-4, RBI, K

DH Antonio Gomez 2-4, 2 2B, RBI, 2 K

1B Spencer Henson 2-3, 2B, RBI, BB

LF Aldenis Sanchez 0-3, BB, K

3B Marcos Cabrera 2-4, 2B, 3B

2B Luis Santos 3-4, RBI, K, CS

Chase Hampton 5.2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 8 K (win) — Hampton’s stock is on the rise

Luis Velasquez 1.1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 K (hold)

Josh Maciejewski 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K (hold)

Mason Vinyard 1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 0 K

. @realspencerh14 gets an RBI double and brings in Antonio Gomez to score!

3-0 Renegades pic.twitter.com/1cTsvJ12OC — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) June 11, 2023

Low-A Tampa Tarpons: W, 13-7 at Lakeland Flying Tigers

2B Jared Serna 1-4, RBI, BB, K

CF Daury Arias 2-6, 2 RBI, K

DH Agustin Ramirez 1-4, 2B, 2 RBI, BB, K

SS Brenny Escanio 0-4, RBI, K, SF

RF Matt Pita 1-2, HR, 2 RBI

RF Felix Negueis 1-1, BB, SB

LF Christopher Familia 1-5, 4 K

C Omar Martinez 1-4, BB, K

3B Ronny Rojas 2-4, 2B, RBI, BB, K, throwing error

1B Beau Brewer 2-3, 3 RBI, 2 BB, K

Justin Lange 4.1 IP, 1 H, 5 R (3 ER), 5 BB, 7 K, 1 HR

Matt Keating 1.2 IP, 2 H, 2 R, 1 BB, 3 K (win)

Alex Bustamente 2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 K

Manny Ramirez 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K

FCL Yankees: W, 10-2 vs. FCL Blue Jays

2B Keiner Delgado 2-4, BB, 2 SB

SS Roderick Arias 0-5, 3 K

CF Willy Montero 3-5, 2 RBI, K

DH Hans Montero 2-4, HR, 4 RBI, BB, K

3B Enmanuel Tejeda 4-4, HR, 3 RBI, 2 SB — red-hot start for the 18-year-old

RF John Cruz 0-3, BB, K, SB

LF Dayro Perez 0-3, BB, 2 K

1B Kelvin Espino 2-3, 2B, RBI, BB

C Edinson Duran 1-3

Matt Sauer 3 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 4 K

Jackson Fristoe 2.2 IP, 1 H, 0 R, 4 BB, 2 K

Steven Fulgencio 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 3 K (win)

Edwar Polimir 2 IP, 4 H, 2 R, 0 BB, 5 K, 1 HR

Montana Semmel 0.1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K

DSL Yankees: W, 13-12 vs. DSL Rangers Red

DH Santiago Gomez 1-2, 2 2B, 2 RBI, 3 BB, SB

C Josue Gonzalez 1-5, 2B, 3 RBI, BB, 3 K

LF Jhon Imbert 0-3, RBI, 3 BB, 1 K, SB, fielding error

3B Luis Ogando 1-5, throwing error

CF Andres Lacruz 2-4, 2B, 2 RBI, BB, SB, CS

2B Luis Escudero 2-4, HR, 3 RBI, BB, K

1B Gabriel Bersing 0-3, 2 BB, 2 K

RF Niurby Asigen 0-4, BB, K

SS Andry Javier 1-3, 2 BB

Carlos Hampshire 3 IP, 4 H, 3 R, 0 BB, 4 K, 1 HR

Stanly Alcantara 1.2 IP, 1 H, 3 R (1 ER), 3 BB, 1 K

Saul Brinez 0.2 IP, 2 H, 3 R, 2 BB, 0 K (blown save)

Yedrinson Aguilera 1 IP, 4 H, 3 R, 0 BB, 2 K

Ernesto Disla 1.1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 K

Kevin Aparicio 1.1 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 0 K (win)

DSL Bombers: W, 5-2 at DSL Rangers Blue

DH Juan Matheus 0-3, 2 BB, K, 3 SB

CF Ramiro Altagracia 1-4, 2B, RBI, BB, K

C Edgleen Perez 0-2, 2 RBI, 2 BB

3B Gabriel Terrero 1-3, 2 BB

SS Kevin Verde 0-5, 2 K

RF Luis Puello 0-3

LF Abrahan Ramirez 2-4

2B Geyber Blanco 2-4, 2B, RBI

1B Adrian Gonzalez 1-2, RBI, BB, SB, CS

Joshawn Lampson 2 IP, 1 H, 1 R, 0 BB, 1 K

Sunayro Martina 1.1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 K

Alejandro Gomez 4.1 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 2 K (win)

Luis Urbano 1 IP, 1 H, 1 R, 3 BB, 1 K

Carlos Herrera 0.1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 K