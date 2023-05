Yankees prospects: Somerset’s super lineup fails to deliver

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 4-1 at Lehigh Valley IronPigs

CF Estevan Florial 1-3, 1 2B, 1 RBI, 1 BB, 1 K, 1 SB, 1 CS

SS Oswald Peraza 2-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 K — being honest, either him or Florial should’ve been called up rather than Franchy

LF Elijah Dunham 0-5, 2 K

1B Andrés Chaparro 1-4, 1 2B, 1 R

RF Kole Calhoun 1-4, 1 RBI

C Rodolfo Durán 0-4, 2 K

DH Carlos Narvaez 2-3, 1 R, 1 BB, 1 K

3B Jamie Westbrook 3-4, 1 2B, 1 R, 1 CS

2B Jesús Bastidas 1-4, 1 RBI



Tanner Tully 6 IP, 1 R, 4 H, 5 K, 1 HR (win)

Michael Feliz 0.2 IP, 0 R, 1 H, 2 BB, 1 K (hold)

Nick Ramirez 1.1 IP, 0 R, 1 H, 2 K (hold)

Greg Weissert 1 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 2 K (save)

Double-A Somerset Patriots: L, 1-3 vs. Portland Sea Dogs

SS Trey Sweeney 1-3, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 1 SB

3B Josh Donaldson 1-4

DH Giancarlo Stanton 0-3, 1 BB

CF Jasson Dominguez 0-3, 1 BB, 1 K

C Austin Wells 0-4, 1 K

LF Everson Pereira 1-1

LF Aaron Palensky 1-3, 1 2B — welcome back to Double-A

1B T.J. Rumfield 0-3, 1 BB, 2 K, 1 CS

2B Caleb Durbin 0-3, 1 BB

RF Jeisson Rosario 0-3



Richard Fitts 6 IP, 2 R, 8 H, 1 BB, 8 K (loss)

Tommy Kahnle 1 IP, 1 R, 1 H, 2 BB, 1 K

Lisandro Santos 2 IP, 0 R, 1 BB, 1 K

High-A Hudson Valley Renegades: L, 0-7 vs. Aberdeen IronBirds

CF Spencer Jones 0-4, 2 K

SS Alexander Vargas 1-3, 1 2B, 1 BB, 1 K, two errors

DH Josh Breaux 0-4, 1 K

C Antonio Gomez 1-4, 2 K

1B Spencer Henson 1-4, 1 K

RF Grant Richardson 0-3, 1 K

2B Benjamin Cowles 1-3

LF Aldenis Sanchez 0-2, 1 BB

3B Eduardo Torrealba 0-3, 1 K, fielding error



Joel Valdez 3.2 IP, 7 R, 6 H, 3 BB, 5 K, 1 HR (loss)

Bailey Dees 2.1 IP, 0 R, 4 K

Ryan Anderson 2 IP, 0 R, 4 K

Nick Paciorek 1 IP, 0 R, 2 BB, 2 K

Low-A Tampa Tarpons: W, 15-0 vs. Bradenton Marauders

2B Jared Serna 1-5, 1 RBI, 2 R, 1 BB, 1 K, 1 SB

DH Daury Arias 1-3, 1 RBI, 3 R, 3 BB

C Agustin Ramirez 0-1, 1 RBI, 2 R, 5 BB, 1 K,1 CS

RF Anthony Hall 2-4, 4 RBI, 2 BB

SS Brenny Escanio 0-6, 3 K

CF Nelson Medina 0-3, 1 R, 2 BB

1B Omar Martinez 1-3, 3 R, 2 BB

LF Christopher Familia 3-4, 1 HR, 3 RBI, 2 R, 1 BB

3B Brett Barrera 2-5, 1 2B, 1 RBI, 2 R, 1 K



Hayden Merda 6 IP, 0 R, 4 H, 3 BB, 4 K (win)

Luis Velasquez 1 IP, 0 R, 2 BB, 3 K

Manny Ramirez 1 IP, 0 R, 2 BB, 2 K

Shane Gray 1 IP, 0 R