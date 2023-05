Yankees prospects: Aaron Palensky probably deserves a promotion

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 10-1 vs. Worcester Red Sox

CF Estevan Florial 1-5, 1 HR, 4 RBI, 1 R, 4 K — definition of an all-or-nothing day

3B Josh Donaldson 1-3 — rehab starting off decently

PH-3B Wilmer Difo 1-2, 1 3B, 1 RBI

SS Oswald Peraza 1-5, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 2 K

RF Kole Calhoun 2-5, 1 2B, 3 R, 1 K

DH Andrés Chaparro 2-3

LF Elijah Dunham 3-4, 2 RBI, 2 R, 1 K

C Rodolfo Durán 2-3, 1 2B, 2 RBI, 1 R

2B Jamie Westbrook 0-4, 1 K

1B Carlos Narvaez 1-2, 1 2B, 2 R, 2 BB



Mitch Spence 5.2 IP, 1 R, 7 H, 3 BB, 3 K (win)

Tommy Kahnle 1 IP, 0 R, 1 BB (hold) — bring him up @Yankees

James Norwood 0.1 IP, 0 R, 1 K

Colten Brewer 1 IP, 0 R, 1 BB, 1 K

Greg Weissert 1 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 1 K

Double-A Somerset Patriots: L, 6-7 at Erie SeaWolves

SS Trey Sweeney 0-4, 1 BB, 2 K, 1 SB

CF Jasson Domínguez 0-3, 1 R, 2 BB, 1 K

RF Everson Pereira 1-4, 1 R, 1 BB, 2 K, 1 SB

3B Tyler Hardman 1-4, 1 3B, 1 R, 1 K

2B Caleb Durbin 2-4, 3 RBI, 1 R, 1 CS

C Anthony Seigler 0-3, 1 R, 1 BB, 2 K

LF Jeisson Rosario 1-4, 1 K

DH Max Burt 0-4, 3 K

1B Eric Wagaman 2-4, 1 HR, 3 RBI, 1 R



Clayton Beeter 5 IP, 0 R, 1 H, 3 BB, 6 K — still looking sharp

Indigo Diaz 1 IP, 3 R, 3 H, 1 BB, 2 K

Justin Wilson 1 IP, 4 R, 3 H, 1 BB, 2 K, 1 HR (loss, blown save)

Michael Giacone 1 IP, 0 R, 2 K

High-A Hudson Valley Renegades: W, 10-8 at Wilmington Blue Rocks

CF Spencer Jones 0-4, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 3 K

SS Alexander Vargas 2-5, 1 RBI, 1 R, 1 K, 1 CS

LF Aaron Palensky 3-5, 1 HR, 2 2B, 3 RBI, 3 R, 2 K, 1 SB — surely going to be moving up prospect boards at this rate

C Antonio Gomez 1-5, 1 2B, 1 RBI, 1 R, throwing error

DH Spencer Henson 2-5, 1 R

1B Rafael Flores 4-5, 2 RBI, 1 R, 1 K

RF Grant Richardson 2-4, 1 2B, 2 RBI, 1 R, 1 BB, 1 K

3B Eduardo Torrealba 1-5, 2 K

2B Benjamin Cowles 2-5, 1 R, 2 K, 1 SB



Zach Messinger 4 IP, 6 R, 4 ER, 8 H, 4 BB, 2 K — first bad outing of the year

Enrique Santana 2 IP, 2 R, 1 H, 1 BB, 2 K, 1 HR

Danny Watson 2 IP, 0 R, 4 K (win)

Jack Neely 1 IP, 0 R, 3 K (save)

Low-A Tampa Tarpons: L, 5-6 (10) at Palm Beach Cardinals

SS Jared Serna 2-5, 1 HR, 1 2B, 1 RBI, 2 R, 2 K

DH Brenny Escanio 1-5, 2 K

CF Daury Arias 2-4, 1 BB, 1 K

C Agustin Ramirez 0-5, 3 K

LF Tayler Aguilar 1-3, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 2 BB, 2 K

1B Omar Martinez 0-4, 1 R, 1 BB, 2 K

3B Jesus Rodriguez 1-5, 1 R

2B Beau Brewer 1-5

RF Alan Mejia 1-5, 2 RBI, 2 K



Kris Bow 1.2 IP, 4 R, 3 H, 4 BB, 1 K

Shane Gray 2.1 IP, 1 R, 2 H, 1 K, 1 HR

Ocean Gabonia 2 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 2 K

Cole Ayers 2 IP, 0 R, 1 H, 3 K

Luis Velasquez 1.2 IP, 1 R, 0 ER, 2 K (loss) — tough luck loss