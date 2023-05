Yankees prospects: Austin Wells homers, joins Top 100 Prospects

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 5-7 at Charlotte Knights

LF Elijah Dunham 0-4, BB, 2 K

SS Oswald Peraza 2-5, 2B — officially optioned back to Triple-A off IL

1B Andrés Chaparro 0-4, BB, K

RF Franchy Cordero 1-5, RBI, K, throwing error

3B-2B Jesús Bastidas 2-3, 2 BB, CS

C Carlos Narvaez 3-3, HR, BB, 2 RBI — first homer at Triple-A

PR-3B Wilmer Difo 0-1, SB

CF Billy McKinney 0-2, 2 BB, K

C Rodolfo Durán 0-0

DH Michael Hermosillo 1-3, BB, 2 RBI, K

Mitch Spence 6 IP, 6 H, 4 R (4 ER), 1 BB, 5 K, HR — 13 swings and misses

Barrett Loseke 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

James Norwood 1 IP, 3 H, 3 R (2 ER), 1 BB, 2 K (loss, blown save)

Double-A Somerset Patriots: L, 5-6 vs. Reading Fightin Phils

SS Trey Sweeney 0-5 — has slowed down since hot start

CF Jasson Domínguez 0-3, 2 BB, K

C Austin Wells 2-5, HR, RBI, K — seventh homer as he moves into Top 100

RF Everson Pereira 1-3, 2B, RBI, K, SF

1B T.J. Rumfield 2-4, 2B, HR, 2 RBI, K, SB — sixth homer

3B Caleb Durbin 1-3, BB, 2 SB

LF Brandon Lockridge 1-3, HR, BB, RBI, K, SB — 17th steal already

2B Max Burt 0-4, 2 K

DH Mickey Gasper 0-3, K, HBP

Gray Fenter 3 IP, 2 H, 2 R (2 ER), 1 BB, 1 K, HR

Justin Maese 2 IP, 4 H, 3 R (3 ER), 0 BB, 2 K

Steven Jennings 2.2 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 3 K, balk (loss)

Alex Mauricio 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

AUSTIN. WELLS.

The newly ranked @MLBPipeline No. 100 prospect hits this one 110.2 MPH off the bat for his 7th homer in Somerset! pic.twitter.com/va2if4EYAd — Somerset Patriots (@SOMPatriots) May 20, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: Rained out; will play doubleheader tomorrow

Low-A Tampa Tarpons: Off; played previously scheduled Saturday contest early on Friday in doubleheader