Yankees prospects: Domínguez, Sweeney lead a banner day on the farm

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 14-5 at Charlotte Knights

CF Estevan Florial 3-5, 2 HR, 4 RBI, BB, K — balls were flying in Charlotte

SS Oswald Peraza 2-3, 2B, RBI

RF Kole Calhoun 1-5, BB, K

1B Andrés Chaparro 0-5, RBI, K

LF Franchy Cordero 1-5

DH Rodolfo Durán 3-4, 2 HR, 4 RBI, BB

C Omar Narvaez 0-5, K

3B Jamie Westbrook 3-4, HR, 3 RBI, BB

2B Jesús Bastidas 2-5, HR, RBI

Sean Boyle 5.1 IP, 6 H, 3 R, 1 BB, 6 K, 1 HR (win)

Michael Gomez 1.2 IP, 3 H, 2 R, 0 BB, 1 K

Barrett Loseke 2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 1 K

What rain delay? Flo would rather resume play with a three-run homer!

Double-A Somerset Patriots: W, 14-10 vs. Reading Fightin Phils

SS Trey Sweeney 2-4, 2B, 3 RBI, BB, K, SF

CF Jasson Domínguez 3-6, HR, 2 RBI, K, SB

C Austin Wells 3-6, HR, 4 RBI

LF Everson Pereira 3-5, 2B, 2 RBI — hell of a game for this quartet of top prospects

1B T.J. Rumfield 1-5, 2B, 2 K

3B Tyler Hardman 1-4, HR, RBI, BB

2B Caleb Durbin 0-3, RBI, 2 BB, 2 SB

DH Anthony Seigler 0-4, BB, 2 K, SB

RF Brandon Lockridge 1-2, 3 BB, SB

Luis Severino 3.1 IP, 6 H, 2 R, 1 BB, 3 K — 58 pitches, could be back this weekend

Luis Santos 1.2 IP, 1 H, 1 R, 1 BB, 1 K, 1 HR

Maese 1.2 IP, 5 H, 5 R, 1 BB, 3 K, 2 HR (blown save)

Tanner Myatt 1 IP, 1 H, 2 R, 3 BB (win)

Michael Giacone 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

THE MARTIAN HITS ONE TO MARS



Yankees top prospect Jasson Dominguez crushes a go-ahead BOMB on Martian Day to give us a 7-6 lead in the sixth pic.twitter.com/lpN5FjvAP6 — Somerset Patriots (@SOMPatriots) May 17, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: W, 9-6 vs. Brooklyn Cyclones

CF Spencer Jones 2-5, HR, 2 RBI, K, SB — seventh dinger of the year, tenth SB

2B Eduardo Torrealba 1-4, BB, K

DH Antonio Gomez 1-5, 3 K

C Rafael Flores 1-3, BB, K, throwing error

1B Spencer Henson 0-2, RBI, BB, SF

LF Aaron Palensky 2-3, HR, 2 RBI, BB, K — tenth of the year

SS Benjamin Cowles 1-4, 2B, 2 K

RF Aldenis Sanchez 3-4, 2 RBI, K

3B Marcos Cabrera 1-3, RBI, BB, K

Joel Valdez 4.2 IP, 3 H, 3 R, 2 BB, 7 K, 1 HR

Clay Aguilar 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K (win)

Bailey Dees 2 IP, 4 H, 2 R, 0 BB, 4 K, 1 HR

Ryan Anderson 2 IP, 2 H, 1 R, 0 BB, 3 K

SPENCER JONES WITH A LASER BEAM LEADOFF HOMER!!!



1-0 Gades



That HR is another $50 donated to the Food Bank of the Hudson Valley courtesy of @heritage_fcu pic.twitter.com/zcXyHBKf1u — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) May 16, 2023

Low-A Tampa Tarpons: W, 12-7 vs. Dunedin Blue Jays

SS Jared Serna 4-5, HR, RBI, SB

RF Anthony Hall 2-3, 2B, HR, 3 RBI, BB

C Agustin Ramirez 1-3, RBI

LF Daury Arias 2-4, 3 RBI

2B Brenny Escanio 1-4, 2B, K, SB, fielding error

CF Nelson Medina 1-4, SB

1B Omar Martinez 2-4, HR, RBI, 2 K

DH Tayler Aguilar 1-3, RBI, BB

3B Brett Barrera 0-3, K

Hayden Merda 3.1 IP, 4 H, 5 R, 5 BB, 1 K, 1 HR

Shane Gray 0.2 IP, 1 H, 1 R, 3 BB, 2 K

Ocean Gabonia 2 IP, 1 H, 1 R, 1 BB, 2 K (win)

Manny Ramirez 1 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, K

Cole Ayers 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K