Yankees prospects: At least the Renegades won 15-2

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 0-5 at Worcester Red Sox

CF Estevan Florial 0-4, K

DH Harrison Bader 0-4, K — rehab game

1B Andrés Chaparro 0-4, 3 K

LF Elijah Dunham 2-3, 2B, BB, K, throwing error

2B Jamie Westbrook 0-4

SS Jesús Bastidas 0-3, 2 K

RF Michael Hermosillo 0-3, 2 K

C Mickey Gasper 2-3

3B Wilmer Difo 0-3, K

Ryan Weber 5.1 IP, 8 H, 4 R (4 ER), 0 BB, 1 K (loss)

Barrett Loseke 1.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Michael Gomez, 1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 0 K, HBP

Double-A Somerset Patriots: Rained out at Harrisburg Senators; won’t be made up

High-A Hudson Valley Renegades: W, 15-2 at Greenville Drive

SS Alexander Vargas 3-6, 2 HR, 2 RBI — the breakout game he needed

LF Aaron Palensky 2-4, 2B, HR, 2 BB, RBI — 1.457 OPS in 12 games

3B Caleb Durbin 1-3, BB, K

PH-3B Luis Santos 1-2, 3 RBI, K

CF Grant Richardson 1-5, 2B, BB, RBI, 3 K

C Antonio Gomez 2-4, 2B, BB, 2 RBI, 2 K

1B Rafael Flores 2-5, 2B, 2 RBI

DH Anthony Garcia 0-5, 2 K — someone had to, I guess

2B Benjamin Cowles 2-5, 2 HR, 2 RBI, K — two of seven HV bombs

RF Aldenis Sanchez 1-4, HR, BB, RBI, K

Drew Thorpe 6.2 IP, 6 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 4 K (win) — best start yet for the 2022 second-round pick

Danny Watson 2.1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 7 K, HR

Another HR for Alexander Vargas!

15-Renegades pic.twitter.com/E8LOyqtUOk — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) April 30, 2023

BENNY BOMBS DOES IT AGAIN @benjamin_cowles

6-0 Renegades pic.twitter.com/QwFclkdczj — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) April 30, 2023

Low-A Tampa Tarpons: L, 6-8 at Jupiter Hammerheads

2B Brenny Escanio 2-4, BB, K, SB

C Austin Wells 0-4, K — rehab game

C Agustin Ramirez 1-1, RBI

CF Anthony Hall 0-5, K, fielding error

DH Nelson Medina 1-4, 2B, BB, RBI, 3 K, SB — double (377 ft.) actually went further than Rodriguez‘s homer (373 ft.)

SS Dayro Perez 1-3, BB, RBI, K

LF Tayler Aguilar 0-4, K — 110-mph lineout, too bad

1B Jesus Rodriguez 2-4, 2B, HR, RBI — first extra-base hits of 2023

3B Ronny Rojas 1-3, HR, BB, RBI, 2 K, fielding error

RF Felix Negueis 0-4, 2 K

Baron Stuart 4.2 IP, 6 H, 6 R (4 ER), 0 BB, 5 K, 2 HR, WP (loss) — pro debut for undrafted free agent signed in 2022

Shane Gray 1.1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 2 K, HR

Geoffrey Gilbert 1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 0 K

Luis Velasquez 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 K