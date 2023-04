Yankees prospects: Andrés Chaparro continues to heat up

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 7-13 vs. Syracuse Mets

CF Estevan Florial 0-1, 1 R, 4 BB, 1 K, fielding error

DH Jamie Westbrook 1-4, 1 RBI

LF Elijah Dunham 1-5, 1 R, 2 K, 1 SB

3B Andrés Chaparro 2-5, 2 HR, 3 RBI, 2 R, 1 K — five homers in last four games

1B Jake Bauers 3-4, 1 3B, 1 BB, 1 SB, picked off

RF Billy McKinney 1-4, 1 BB, 3 K

SS Jesús Bastidas 0-4, 1 R, 1 K, fielding error

C José Godoy 3-5, 1 HR, 1 RBI, 2 R

2B Wilmer Difo 0-4, 2 K



Tanner Tully 3.1 IP, 4 R, 3 ER, 6 H, 2 K, 1 HR

Michael Gomez 1.2 IP, 6 R, 6 H, 1 BB, 1 K, 1 HR (loss)

D.J. Snelten 1.2 IP, 2 R, 2 H, 2 BB, 1 K

Aaron McGarity 2.1 IP, 1 R, 1 H, 1 BB, 3 K, 1 HR

Chappy hits a bomb to the bridge



Homer No. 2️⃣ tonight and 6️⃣ on the season! #EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/uAR9UCJLh0 — SWB RailRiders (@swbrailriders) April 15, 2023

Double-A Somerset Patriots: W, 6-0 at Binghamton Rumble Ponies

SS Trey Sweeney 0-4, 1 R, 1 BB, 1 K

CF Jasson Domínguez 1-3, 2 R, 2 BB, 1 SB

3B Tyler Hardman 0-5, 1 RBI, 1 K

RF Jeisson Rosario 1-3, 1 HR, 3 RBI, 1 R, 1 BB, 1 K

1B T.J. Rumfield 1-5

DH Anthony Seigler 1-5, 1 R, 2 K

CF Brandon Lockridge 0-4, 1 BB, 1 K, 1 SB

C Carlos Narvaez 1-4, 1 2B, 2 K

2B Max Burt 2-3, 1 2B, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 1 SB



Clayton Beeter 6.2 IP, 0 R, 3 H, 2 BB, 7 K (win) — another one for the growing highlight reel

Justin Maese 2.1 IP, 0 R, 1 BB, 2 K

All seven punchies from #Yankees No. 15 prospect Clayton Beeter’s career-high 6️⃣ shutout innings ️ pic.twitter.com/YgKWJjLgjE — Somerset Patriots (@SOMPatriots) April 15, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: W, 4-1 vs. Aberdeen IronBirds

2B Caleb Durbin 1-3, 1 RBI, 1 R

C Ben Rice 1-2, 1 R

1B Spencer Henson 1-4, 1 2B, 2 RBI, 1 R, 2 K

RF Anthony Garcia 0-4, 2 K, 1 SB

DH Antonio Gomez 1-4

3B Marcos Cabrera 0-4, 1 K, fielding error

LF Aldenis Sanchez 1-4, 1 K, 1 SB

SS Luis Santos 0-2, 2 BB, 1 K, 1 SB

CF Kyle Battle 0-3, 1 R, 1 BB, 1 K, 1 SB



Zach Messinger 6 IP, 0 R, 3 H, 3 BB, 7 K

Harold Cortijo 1.1 IP, 0 R, 1 H, 1 K (win)

Jack Neely 1.1 IP, 1 R, 2 H, 3 BB, 3 K

Bailey Dees 0.1 IP, 0 R, 1 K (save)

SPENCER HENSON STRIKES AGAIN!



A 2-RBI Double makes it 3-0 Renegades! @realspencerh14 pic.twitter.com/Xy0dlcRN1k — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) April 15, 2023

Low-A Tampa Tarpons: W, 2-1 (11) at Dunedin Blue Jays

2B Brenny Escanio 1-4, 1 BB, 1 K, 1 SB, fielding error

SS Dayro Perez 0-5, 1 RBI, 2 K, fielding error — RBI groundout in the 11th

C Agustin Ramirez 1-3, 1 R, 2 BB, 1 SB

DH Alan Mejia 1-5, 1 2B, 1 RBI, 2 K

RF Daury Arias 0-4, 2 K

1B Omar Martinez 0-4, 2 K

CF Nelson Medina 0-3, 1 BB, 2 K

LF Felix Negueis 0-3, 1 R, 1 BB, 1 K

3B Roberto Chirinos 0-4, 2 K



Brock Selvidge 5.2 IP, 1 R, 2 H, 1 BB, 5 K

Harrison Cohen 1.1 IP, 0 R, 1 K

Manny Ramirez 2 IP, 0 R, 2 BB, 3 K

Matt Keating 1 IP, 0 R, 1 BB, 3 K (win)

Mason Vinyard 1 IP, 0 R, 2 K (save)