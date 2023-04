Yankees prospects: Trey Sweeney, Aaron Palensky nearly cycle

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 4-9 vs. Syracuse Mets

DH Estevan Florial 0-3, 2 BB, 3 K

SS Oswald Peraza 1-5, fielding error

LF Elijah Dunham 1-4, HR, BB, 2 RBI, K, SB — first homer at Triple-A

3B Andrés Chaparro 3-5, HR, RBI, SB — fourth dinger already

RF Jake Bauers 0-2, 2 BB, SB

2B Jamie Westbrook 2-4, K, throwing error

1B Billy McKinney 0-3, BB, K

C Mickey Gasper 0-4, K, pickoff error

CF Michael Hermosillo 0-4, K

Randy Vásquez 3.1 IP, 7 H, 8 R (6 ER), 2 BB, 6 K, 2 HR, HBP, WP, balk, pickoff error (loss) — not helped by four errors but woof

Barrett Loseke 1.2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 2 K, balk — Triple-A debut

Deivi García 3 IP, 0 H, 0 R, 3 BB, 3 K — no hits, but three walks

Matt Bowman 1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 0 K, pitch timer violation

Chappy's makin' noise! All four of his hits this season have left the yard. ☄️#EverythingMajor #RepBX pic.twitter.com/UO9wBhLT8b — SWB RailRiders (@swbrailriders) April 12, 2023

Double-A Somerset Patriots: L, 8-9 at Binghamton Rumble Ponies

SS Trey Sweeney 3-5, 2B, HR, RBI — #atripleshy

CF Jasson Domínguez 0-5, 4 K, fielding error — 0-for-16, tough start for the Martian

LF Everson Pereira 0-4, 3 K

RF Jeisson Rosario 0-4, K

1B T.J. Rumfield 0-3, BB

DH Anthony Seigler 1-3, BB

C Carlos Narvaez 1-3, HR, BB, RBI, K, throwing error

2B Max Burt 2-4, 5 RBI, K, SB — grand slam!

3B Delvin Pérez 0-3, BB, 2 K

Richard Fitts 4.2 IP, 6 H, 6 R (6 ER), 2 BB, 10 K (loss) — lotsa K’s but too hittable

Anderson Munoz 0.1 IP, 1 H, 3 R (1 ER), 2 BB, 0 K

Tanner Myatt 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K

Lisandro Santos 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 K

LEADOFF SWEENEY BOMB



Yankees No. 7 prospect Trey Sweeney gets us started with his first homer of the year! pic.twitter.com/lCtH5bGNms — Somerset Patriots (@SOMPatriots) April 12, 2023

High-A Hudson Valley Renegades: W, 12-5 vs. Aberdeen IronBirds

CF Spencer Jones 1-4, 2B, RBI, 2 K, SF — only a double! slacker

3B Caleb Durbin 2-4, RBI, SB, HBP

C Ben Rice 2-4, 2B, RBI, K, SB, HBP

RF Anthony Garcia 1-4, 2B, BB, 2 K, GIDP

1B Spencer Henson 1-3, BB, RBI, SF

LF Aaron Palensky 4-5, 3B, HR, 4 RBI, K — #adoubleshy

SS Benjamin Cowles 2-5, HR, 2 RBI, 2 K

DH Rafael Flores 1-4, 2 K

2B Luis Santos 1-3, 3B, BB, K, CS

Joel Valdez 3.2 IP, 2 H, 4 R (4 ER), 4 BB, 5 K, 2 HBP, 3 WP — oof

Enrique Santana 1.1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 2 K, HR (win)

Harold Cortijo 1.1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Bailey Dees 1.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K

Danny Watson 1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 K

Tonight's @Honda Play of the Game is this Solo Homer from one of Aaron Palensky's 4 RBIs tonight pic.twitter.com/gJNgbqa40f — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) April 13, 2023

Low-A Tampa Tarpons: L, 1-7 at Dunedin Blue Jays

3B Brenny Escanio 1-4, 2 K

2B Dayro Perez 0-4, 2 K

C Agustin Ramirez 1-4, 2 K, passed ball

SS Jared Serna 0-2, 2 BB, GIDP

CF Daury Arias 1-4, SB

DH Omar Martinez 1-4, 2 K

LF Nelson Medina 2-4, 2B, K, SB

2B Jesus Rodriguez 0-4, K, SB

RF Felix Negueis 1-3, RBI, K

Will Brian 2.2 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 6 BB, 6 K, 3 WP

Yorlin Calderon 1.1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 2 K (loss)

Shane Gray 1.2 IP, 4 H, 4 R (4 ER), 2 BB, 4 K, 2 WP

Luis Velasquez 2.1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 2 K, HBP — 9 swings and missses