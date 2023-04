Yankees prospects: Florial, Chaparro, and Jones go off

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 9-7 vs. Syracuse Mets

CF Estevan Florial 2-3, 2 HR, 4 RBI, 3 R, 1 BB, 1 SB — Triple-A All-Star appearance incoming

CF Michael Hermosillo 0-1

SS Oswald Peraza 1-5, 2 RBI, 1 K

DH Elijah Dunham 3-4, 1 R, 1 BB

1B Andrés Chaparro 2-4, 2 HR, 3 RBI, 2 R — big way to break out of a slow start

LF Jake Bauers 1-4, 2 K

RF Billy McKinney 1-4

2B Jesús Bastidas 1-3, 1 R, 1 BB, 2 SB

C José Godoy 0-3, 1 R, 1 BB

3B Wilmer Difo 1-4, 1 R



Sean Boyle 5 IP, 2 R, 6 H, 9 K, 1 HR (win)

Aaron McGarity 1 IP, 1 R, 1 H, 2 K, 1 HR

D.J. Snelten 1 IP, 0 R, 1 BB, 2 K

Michael Gomez 1 IP, 3 R, 3 H, 1 BB

Greg Weissert 1 IP, 1 R, 1 H, 2 K, 1 HR (save)

Double-A Somerset Patriots: W, 7-6 at Binghamton Rumble Ponies

SS Trey Sweeney 0-4, 1 SB

CF Jasson Domínguez 0-4, 1 BB, 3 K

LF Everson Pereira 2-4, 1 R, 1 BB, 1 K

RF Jeisson Rosario 0-4, 2 K

3B Tyler Hardman 1-4, 1 HR, 2 RBI, 2 R, 1 K

1B T.J. Rumfield 1-3, 1 2B, 1 R, 1 BB, 1 K

C Anthony Seigler 1-4, 1 RBI, 1 R

DH Carlos Narvaez 1-4, 1 HR, 3 RBI, 1 R, 2 K

2B Delvin Pérez 1-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 2 K, missed catch



Blane Abeyta 3 IP, 2 R, 1 H, 5 BB, 6 K — High walk rates continue to be a problem

Steven Jennings 2 IP, 0 R, 1 H, 3 K

Justin Wilson 1 IP, 0 R, 2 BB, 1 K

Alex Mauricio 1.1 IP, 1 R, 1 H, 3 K

Justin Maese 1.2 IP, 3 R, 3 H, 1 BB, 1 K, 1 HR (win)

High-A Hudson Valley Renegades: W, 15-1 vs. Aberdeen IronBirds

CF Spencer Jones 3-5, 2 HR, 1 2B, 5 RBI, 2 R — about as good of a start as you could want

2B Caleb Durbin 0-4, 1 R, 1 BB

DH Ben Rice 0-3, 2 R, 1 BB, 1 K

RF Anthony Garcia 3-5, 1 HR, 1 2B, 3 RBI, 2 R, 2 K

C Antonio Gomez 1-4, 2 R, 1 BB, 2 K

1B Spencer Henson 2-5, 2 HR, 5 RBI, 3 R, 1 K

SS Benjamin Cowles 0-4, 1 R, 1 BB, 2 K, fielding error

3B Marcos Cabrera 0-3, 2 R, 1 BB, 1 K

LF Aldenis Sanchez 0-3, 1 RBI, 1 BB, 1 K



Chase Hampton 4.1 IP, 0 R, 3 H, 3 BB, 8 K

Clay Aguilar 2.1 IP, 0 R, 1 BB, 4 K (win)

Jack Neely 2.1 IP, 1 R, 1 H, 3 K, 1 HR

Low-A Tampa Tarpons: L, 2-5 at Dunedin Blue Jays

SS Brenny Escanio 1-2, 1 2B, 1 K

3B Jared Serna 1-3, 1 2B, 1 R, throwing error

DH Daury Arias 2-4, 1 2B, 2 RBI, 1 K

C Omar Martinez 0-3, 1 BB, 1 K, catcher interference

RF Nelson Medina 0-3, 1 BB, 1 CS, fielding error

LF Jesus Rodriguez 1-3

CF Alan Mejia 0-3, 1 BB, 1 K, 1 SB, 1 CS

1B Ronny Rojas 0-4, 1 K

2B Roberto Chirinos 1-2, 1 2B, 1 R, 1 BB



Hayden Merda 4 IP, 2 R, 0 ER, 2 H, 4 BB, 2 K (loss)

Mason Vinyard 1.1 IP, 3 R, 4 H, 1 BB, 3 K

Matt Keating 1.2 IP, 0 R, 2 H, 1 BB, 1 K

Manny Ramirez 1 IP, 0 R, 2 H, 1 K