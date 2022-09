Yankees prospects: Anthony Volpe shows out in second Triple-A game

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 14-5 vs. Syracuse Mets

SS Anthony Volpe 3-5, 2B, RBI, K

DH Ben Rortvedt 2-4, 2B, HR, 2 RBI, 2 K

LF Miguel Andújar 1-3, 2B, 2 RBI, 2 BB

C Josh Breaux 1-5, RBI, 2 K

1B Ronald Guzmán 3-5, 2B, RBI, K

3B Phillip Evans 3-4, RBI, K

RF Ryan LaMarre 1-5, HR, 3 RBI, 2 K

CF Tyler Wade 0-4

2B Chris Owings 2-4, 2 RBI, K

Braden Bristo 2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Deivi García 3 IP, 2 H, 3 R (2 ER), 1 BB

Carlos Espinal 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 K

Richard Rodriguez 2 IP, 3 H, 2 R, 1 BB, 0 K, 1 HR

Jacob Barnes 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K

Double-A Somerset Patriots: W, 4-1 at Binghamton Rumble Ponies

RF Elijah Dunham 1-4, 2B, 2 RBI, CS

CF Everson Pereira 2-4, 2B, HR, RBI, K

C Austin Wells 0-3, RBI, 2 K

3B Andres Chaparro 0-2, 2 BB

DH Brandon Lockridge 0-2, 2 BB, K

LF Jeisson Rosario 0-4, K

1B Mickey Gasper 1-2, 2B, 2 BB

SS Max Burt 1-4

2B Oliver Dunn 1-3, K

Clayton Beeter 4.2 IP, 4 H, 1 R, 1 BB, 9 K

Nick Ernst 1.1 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 0 K (win)

Steven Jennings 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K (hold)

Nelvin Correa 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K (hold)

Carson Coleman 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K (save)

Don’t let Everson Pereira get hot



The Yankees No. 5 prospect goes deep with his fifth Double-A home run to put us up 2-1! pic.twitter.com/GLILRyIgMP — Somerset Patriots (@SOMPatriots) September 3, 2022

High-A Hudson Valley Renegades: W, 13-2 vs. Jersey Shore BlueClaws

SS Trey Sweeney 1-4, BB, K

DH Jasson Domínguez 2-4, 2B, RBI, SF

3B Tyler Hardman 0-3, RBI, BB, K, SF

C Anthony Seigler 0-2, 2 RBI, 2 BB, K, SF

1B T.J. Rumfield 1-4, 2 RBI, BB, K, throwing error

CF Grant Richardson 2-5, 3B, 3 RBI, K

RF Aaron Palenksy 2-5, 3B, RBI, K

2B Benjamin Cowles 2-2, RBI, 3 BB

LF Kyle Battle 1-5, RBI, 2 K

Blane Abeyta 4.2 IP, 5 H, 2 R (0 ER), 4 BB, 2 K

Carlos Gomez 1.1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 K

Welington Diaz 1 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 1 K

Enrique Santana 2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 3 K

G-RICH delivers once again pic.twitter.com/2pQHoKU3TU — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) September 4, 2022

Low-A Tampa Tarpons: W, 3-1 vs. Dunedin Blue Jays

(completion of game suspended both 9/1 and 9/2 — three days for five innings of play!)

DH Spencer Jones 1-3, HR, RBI

SS Alexander Vargas 1-2

C Antonio Gomez 1-2, BB, K

3B Marcos Cabrera 0-2, RBI, CS

1B Ben Rice 0-2

2B Brett Barrera 1-2, SB

RF Christopher Familia 0-2, K

CF Madison Santos 0-2, 2 K

LF Raimfer Salinas 0-2, K

Tyrone Yulie 1 IP, 3 H, 1 R, 0 BB, 0 K

Luis Severino 2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 3 K (win) — as said yesterday, Sevy threw 22 pitches

Zack Britton 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K (hold) — 12 pitches for Britton

Yon Castro 1.1 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 1 K (save)