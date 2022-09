Yankees prospects: Patriots walk off to Eastern League Championship Series

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 8-7 at Lehigh Valley IronPigs

CF Estevan Florial 2-5, BB, RBI, 2 SB

SS Anthony Volpe 1-5, HBP, 2 K

C Ben Rortvedt 2-5, HR, BB, RBI, K, passed ball

LF Ryan LaMarre 1-5, BB, K

1B Ronald Guzmán 0-1, BB, SF, RBI

PR-1B Armando Alvarez 2-2, 2B

2B Chris Owings 2-4, BB, RBI, 2 K, throwing error

DH Rob Brantly 0-5, 3 K

3B Tyler Wade 2-5, RBI, K, SB

RF Michael Beltre 2-3, 2 RBI, K

PH-RF Blake Perkins 1-1, 2B, BB, RBI

Zach Greene 2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 5 K

Deivi García 2.2 IP, 2 H, 4 R (4 ER), 2 BB, 5 K, HR — sigh

José Mujica 1.1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 1 BB (1 IBB), 1 K (win)

Michael Gomez 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 3 K

Richard Rodríguez 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Luke Bard 1 IP, 1 H, 2 R (0 ER), 1 BB, 0 K (save)

Double-A Somerset Patriots: W, 6-5 (10) vs. Portland Sea Dogs (Eastern League Division Series, Somerset wins 2-0) — will advance to play Erie SeaWolves in EL Championship Series beginning on September 25th

SS Trey Sweeney 0-4, BB, 3 K

CF Jasson Domínguez 2-3, 2 BB, RBI, K

C Austin Wells 1-4, BB, 2 RBI, passed ball — drove in 1st run of 9th

3B-1B Andres Chaparro 1-5, RBI, 2 K — game-tying single in 9th

DH Elijah Dunham 0-4, BB, K

RF Jeisson Rosario 1-4, BB, K

2B Jesus Bastidas 0-3, BB, HBP, 2 K

1B Mickey Gasper 1-3, BB, 2 K

PR-3B Max Burt 0-1, K

LF Brandon Lockridge 2-5, 2 RBI, 2 K — hit walk-off single in 10th

Clayton Beeter 5 IP, 2 H, 2 R (1 ER), 3 BB, 6 K

Steven Jennings 0.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K, fielding error

Emmanuel Ramirez 1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 2 BB (1 IBB), 3 K, balk

Nick Ernst 0.2 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 0 K, WP

Matt Minnick 1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 1 K, HR

Tanner Myatt 0.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Carson Coleman 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K (win)

THE PATRIOTS ARE CHAMPIONSHIP BOUND❗️ pic.twitter.com/UBhw78sjka — Somerset Patriots (@SOMPatriots) September 23, 2022

High-A Hudson Valley Renegades: Season over

Low-A Tampa Tarpons: Season over