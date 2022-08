Yankees prospects: Schmidt stretches out for five solid innings

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 5-1 vs. Buffalo Bisons

CF Estevan Florial 1-4, 1 R, 1 K, 1 SB

2B Tyler Wade 1-3, 1 2B, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 2 SB

SS Oswald Peraza 2-4, 1 R, 1 K, throwing error

LF Miguel Andújar 1-4, 1 2B, 1 RBI

1B Ronald Guzmán 0-4, 1 K

3B Armando Alvarez 1-4, 1 2B, 1 R, throwing error

DH Rob Brantly 1-3, 1 BB, 1 K

RF Michael Beltre 1-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R

C Max McDowell 0-3



Clarke Schmidt 5 IP, 1 R, 4 H, 3 K (win) — longest outing of his season

Michael Gomez 2 IP, 0 R, 3 K (hold)

Carlos Espinal 1 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 1 K

Shane Greene 1 IP, 0 R, 2 BB, 2 K

Double-A Somerset Patriots: W, 4-2 vs. Binghamton Rumble Ponies

SS Anthony Volpe 0-3, 1 RBI, 1 K

CF Brandon Lockridge 0-3, 1 RBI

C Austin Wells 0-4, 2 K

3B Andres Chaparro 1-4, 1 2B

LF Jeisson Rosario 2-4, 2 2B, 1 R

RF Blake Perkins 1-4, 1 2B, 1 RBI, 1 K

DH Rodolfo Durán 1-3, 1 R, 2 K

1B Chad Bell 1-2, 2 R, 1 BB

2B Max Burt 2-3, 1 2B, 1 RBI, 1 K, 1 SB



Sean Boyle 7 IP, 2 R, 1 ER, 4 H, 7 K, 1 HR, fielding error (win) — last 10 starts have gone at least six innings, four of last six have gone seven

Emmanuel Ramirez 2 IP, 0 R, 1 H, 2 BB, 1 K (save)

High-A Hudson Valley Renegades: L, 2-8 (7) and L, 0-2 (7) at Jersey Shore BlueClaws

Game 1:

SS Trey Sweeney 0-4, 4 K

CF Jasson Domínguez 2-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 1 SB — second homer since getting promoted

C Anthony Seigler 0-3, 1 BB

3B Tyler Hardman 1-3, 1 K, throwing error

DH T.J. Rumfield 0-2, 1 BB, 1 K

1B Spencer Henson 0-2

RF Aldenis Sanchez 0-3, 2 K

LF Pat DeMarco 1-2, 1 2B, 1 R, 1 BB, 1 K

2B Cristian Perez 1-3, 1 K



Josue Panacual 3 IP, 6 R, 9 H, 2 BB, 3 K, 2 HR, pickoff error (loss) — ouch

Charlie Ruegger 2 IP, 2 R, 4 H, 2 K, 1 HR

Kevin Milam 1 IP, 0 R

Game 2:

SS Trey Sweeney 0-3, 1 K

CF Jasson Domínguez 0-3, 1 K

1B T.J. Rumfield 1-3

RF Grant Richardson 0-3, 2 K

DH Eric Wagaman 0-3, 3 K

3B James Nelson 0-3, 2 K

C Carlos Narvaez 0-2, 1 BB

LF Aaron Palensky 0-2, 2 K

2B Eduardo Torrealba 1-2



Matt Sauer 6 IP, 2 R, 1 ER, 4 H, 2 BB, 5 K, pickoff error (loss)

Low-A Tampa Tarpons: W, 5-4 (10) vs. Clearwater Threshers

SS Alexander Vargas 2-4, 1 HR, 3 RBI, 1 R, 1 BB, 1 K, 1 SB

DH Antonio Gomez 1-5, 1 RBI, 1 K

3B Benjamin Cowles 2-4, 1 R, 1 BB, 1 SB

CF Madison Santos 2-5, 1 RBI, 2 K — walk-off single in the 10th

2B Jared Serna 1-3, 1 R, 1 K

C Ben Rice 1-3, 1 R, 1 BB, throwing error

LF Christopher Familia 2-4, 1 K

1B Connor Cannon 0-4, 3 K

RF Raimfer Salinas 0-3, 1 R, 1 BB, 3 K



Zach Messinger 4 IP, 2 R, 1 ER, 2 H, 5 BB, 6 K

Gerrit van Zijll 2 IP, 0 R, 1 H, 4 K

Bailey Dees 2 IP, 2 R, 1 H, 2 BB, 2 K (hold)

Enrique Santana 1 IP, 0 R, 2 H, 1 BB, 1 K (blown save)

Zach Kohn 1 IP, 0 R, 1 K (win)

Florida Complex League Yankees: W, 3-1 vs. FCL Tigers

CF Spencer Jones 3-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 1 K

CF Nelson Medina 0-0

DH Daury Arias 0-4, 1 RBI

C Agustin Ramirez 0-4, 2 K

RF Alan Mejia 0-3, 1 BB, 2 K

2B Brett Barrera 0-3

2B Alex Garcia 0-1

LF Tayler Aguilar 0-2, 1 BB, 1 K, 1 SB

LF Kelvin Espino 0-0

3B Beau Brewer 1-3, 1 K

3B Angel Rojas 0-0

1B Ronny Rojas 1-3, 1 2B, 1 R, 1 K

SS Brenny Escanio 1-3, 1 R



Brock Selvidge 3 IP, 1 R, 3 H, 5 K

Nick Paciorek 1.2 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 4 K (win)

Manny Ramirez 0.1 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 1 K (hold)

Luis Velasquez 2.1 IP, 0 R, 2 H, 2 K (hold)

Sebastian Perrone 1.2 IP, 0 R, 3 K (save)

Dominican Summer League Yankees: W, 7-1 (7) vs. DSL Cubs Red

DH Roderick Arias 2-3, 1HR, 1 RBI, 2 R, 1 BB, 1 K, 1 SB

SS Keiner Delgado 1-2, 1 2B, 1 R, 2 BB, 1 SB

CF Willy Montero 0-3, 1 R, 1 BB

LF Ramiro Altagracia 1-3, 1 HR, 4 RBI, 1 R, 1 K, fielding error

C Manuel Palencia 2-3, 1 R

1B Gabriel Bersing 0-3, 2 K

RF David Beckles 1-2, 1 RBI, 1 BB

2B Juan Matheus 0-3, 2 K

3B Santiago Gomez 1-3, 1 R, 1 K



Christian Zazueta 2.2 IP, 1 R, 3 H, 5 K, 1 HR

Alejandro Gomez 4.1 IP, 0 R, 1 H, 2 BB, 8 K (win)

Dominican Summer League Bombers: L, 0-4 (7) at DSL Pittsburgh Gold

CF Fidel Montero 0-3, 2 K

RF John Cruz 0-2, 1 BB, throwing error

1B Enger Castellano 0-3

LF Joel Mendez 0-1, 1 BB, 1 K

2B Luis Suarez 0-2, 1 K

2B Andry Javier 0-1

SS Enmanuel Tejeda 1-3

C Juan Sanchez 0-3

DH Johan Contreras 1-3, 1 K

3B Luis Ogando 0-2, 1 K



Edwar Polimir 3.2 IP, 4 R, 7 H, 1 BB, 2 K (loss)

Gerardo Abrego 2.1 IP, 0 R, 1 BB, 3 K, pickoff error