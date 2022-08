Yankees prospects: Palensky’s slam secures extra-innings win

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 4-5 (10) at St. Paul Saints

CF Tim Locastro 0-5, 1 K

2B Chris Owings 0-5, 2 K

SS Oswald Peraza 2-5, 2 K, 2 SB — 31st steal of the year

3B Phillip Evans 2-4, 2 R

DH Rob Brantly 1-4, 1 2B, 1 R, 2 K

1B Chad Bell 1-3, 1 BB, 2 K

C Max McDowell 2-4, 1 HR, 4 RBI, 1 R — head’s up play to get the lead runner

RF Blake Perkins 0-4, 1 K

LF Ryan LaMarre 0-4, 1 K



Danny Salazar 2 IP, 1 R, 2 H, 3 K, 1 HR

Shawn Semple 4 IP, 2 R, 3 H, 2 K, 1 HR

Braden Bristo 1.2 IP, 1 R, 1 BB, 2 K (hold)

Richard Rodríguez 1.1 IP, 0 R, 1 H, 2 BB, 1 K (blown save)

Michael Gomez 0.1 IP, 1 R, 0 ER, 1 H (loss)

Double-A Somerset Patriots: W, 13-3 at Bowie Baysox

SS Anthony Volpe 3-4, 1 HR, 1 3B, 2 RBI, 3 R, 1 BB, 2 SB — double short of the cycle

DH Giancarlo Stanton 0-4, 1 K — come back soon Big G

PH-DH Eric Wagaman 0-1

C Austin Wells 1-4, 1 HR, 3 RBI, 2 R, 1 BB, 1 K

CF Everson Pereira 2-4, 2 R, 1 BB, 1 K

LF Elijah Dunham 1-4, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 1 K

3B Andres Chaparro 1-5, 1 HR, 3 RBI, 1 R

RF Brandon Lockridge 0-5, 1 R, 2 K

2B Jesus Bastidas 1-5, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 2 K

1B Mickey Gasper 1-2, 1 RBI, 2 R, 1 BB



Clayton Beeter 2.2 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 4 K

Nick Ernst 2.2 IP, 1 R, 3 H, 1 BB, 3 K, 1 HR (win)

Barrett Loseke 2.1 IP, 0 R, 3 H, 2 K

Emmanuel Ramirez 1.1 IP, 2 R, 2 H, 3 K, 1 HR

Volpe Triple @Yankees No. 1 prospect Anthony Volpe with an RBI triple (2) in the second for a 3-0 advantage. pic.twitter.com/pSPUor7jVt — Somerset Patriots (@SOMPatriots) August 21, 2022

High-A Hudson Valley Renegades: W, 9-3 (10) at Brooklyn Cyclones

SS Trey Sweeney 2-5, 1 2B, 1 R, 1 BB, 2 SB

CF Jasson Domínguez 3-5, 2 2B, 1 R, 1 BB, 1 K, 1 SB

3B-1B Tyler Hardman 1-6, 2 RBI, 4 K

C Anthony Seigler 2-4, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 1 SB

DH Spencer Henson 0-5, 3 K

PR-DH Aldenis Sanchez 0-0, 1 R

1B T.J. Rumfield 2-4, 1 2B, 1 RBI, 1 BB, 2 K

PR-3B Eduardo Torrealba 0-0, 1 R

RF Grant Richardson 0-4, 1 R, 1 BB, 1 K

2B Benjamin Cowles 0-4, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 2 K

LF Aaron Palensky 1-3, 1 HR, 4 RBI, 2 R, 2 BB, 1 K — extra-innings slam to cap it off



Blane Abeyta 5 IP, 2 R, 7 H, 3 BB, 1 K, 1 HR

Carlos Gomez 1 IP, 0 R, 1 H

Jhonatan Munoz 1 IP, 1 R, 3 H, 2 K

Ryan Miller 2 IP, 0 R, 2 H, 1 BB, 2 K (win)

Kevin Milam 1 IP, 0 R, 1 K

Low-A Tampa Tarpons: W, 7-4 (7) and L, 2-3 (7) vs. Bradenton Marauders

Game 1:

CF Spencer Jones 3-4, 1 2B, 1 RBI, 1 R — this year’s first-rounder seems to be adjusting well

SS Alexander Vargas 3-4, 1 R, 1 K, 1 SB

C Antonio Gomez 0-3, 1 RBI

3B Marcos Cabrera 0-2, 1 R, 2 BB

1B Ben Rice 0-2, 1 R, 1 BB

LF Christopher Familia 1-3, 2 RBI, 1 R, 1 K

DH Tayler Aguilar 1-3, 1 2B, 2 RBI, 1 R, 1 K

2B Brett Barrera 2-2, 1 2B, 1 RBI, 1 R

RF Raimfer Salinas 1-2, 1 BB, 1 K



Tyrone Yulie 4.1 IP, 4 R, 4 H, 4 BB, 9 K

Trevor Holloway 1.2 IP, 0 R, 2 H, 2 BB, 1 K (win)

Jack Neely 1 IP, 0 R, 1 H, 2 K (save)

Game 2:

3B Marcos Cabrera 0-2, 1 R, 1 BB

3B Luis Santos 0-1

C Ben Rice 1-3, 1 BB

RF Tayler Aguilar 0-4, 1 K

2B Brett Barrera 2-3, 1 2B, 1 RBI

CF Madison Santos 0-3, 2 K

DH Christopher Familia 1-3, 1 K

LF Raimfer Salinas 2-3, 1 2B

1B Connor Cannon 0-3, 2 K

SS Roberto Chirinos 0-2, 1 R, 1 BB



Yon Castro 3.2 IP, 3 R, 5 H, 1 BB, 4 K, 2 HR (loss)

Nick Paciorek 1 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 1 K

Ryan Anderson 1.1 IP, 0 R, 1 H, 2 K

Danny Watson 1 IP, 0 R, 2 BB, 1 K

Florida Complex League Yankees: Off-day

Dominican Summer League Yankees: Off-day

Dominican Summer League Bombers: Off-day