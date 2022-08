Yankees prospects: Brett Barrera hits first professional homer

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 3-5 at St. Paul Saints

CF Tyler Wade 1-4

SS Oswald Peraza 0-3, HBP, 2 K

C Ben Rortvedt 0-4, 3 K

DH Josh Breaux 0-4, 2 K

1B Ronald Guzmán 1-3, BB, K

PR Blake Perkins 0-0

2B Phillip Evans 3-4, 2B, RBI

3B Armando Alvarez 2-4, 2B, RBI, CS

RF Ryan LaMarre 1-3, BB, RBI, K

LF Matt Pita 0-3, K

PH Rob Brantly 0-1

Sean Boyle 5 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 5 K

Ryan Weber 1.2 IP, 4 H, 4 R (4 ER), 1 BB, 1 K, HR (loss)

Michael Gomez 1.1 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 0 K

Double-A Somerset Patriots: L, 2-3 (10) at Bowie BaySox

SS Anthony Volpe 0-5, 2 K

LF-RF Elijah Dunham 0-3, 2 BB, CS

DH Austin Wells 0-4, K

RF-CF Brandon Lockridge 1-4, K

CF Jeisson Rosario 0-1, BB, K

3B Andres Chaparro 0-2, 2 K

2B Jesus Bastidas 1-4, 2 K

C Rodolfo Durán 1-4, HR, 2 RBI, 2 K

1B Eric Wagaman 1-3, 2B, HBP, K

3B-LF Max Burt 0-4, 2 K, throwing error

Matt Sauer 5.2 IP, 5 H, 2 R (2 ER), 1 BB, 11 K, 2 HR — very nice K showing

Tanner Myatt 1.1 IP, 0 H, 0 R, 3 BB, 2 K, WP

Carson Coleman 2.1 IP, 2 H, 1 R (0 ER), 0 BB, 4 K, WP (loss) — gave up walk-off hit to Connor Norby in 10th

Matt Sauer struck out a career-high 1️⃣1️⃣ batters in his second Double-A start. #PatriotsInPinstripes pic.twitter.com/XB60qccloL — Somerset Patriots (@SOMPatriots) August 20, 2022

High-A Hudson Valley Renegades: L, 2-3 at Brooklyn Cyclones

C Anthony Seigler 0-3, BB, 2 K

3B Tyler Hardman 1-3, BB, 2 K, SB

1B T.J. Rumfield 0-3

DH Spencer Henson 1-4, 2B, 2 RBI, K

CF Grant Richardson 0-3, BB, 3 K, SB

SS Benjamin Cowles 0-4, 3 K, throwing error

RF Aaron Palensky 1-4, K

LF Kyle Battle 0-2, 2 BB, K, SB, outfield assist

2B Eduardo Torrealba 0-3, GIDP

Josue Panacual 6 IP, 4 H, 2 R (2 ER), 4 BB, 5 K, HR, HBP

Edgar Barclay 2.1 IP, 0 H, 1 R (1 ER), 3 BB, 4 K (loss) — odd to lose without allowing a hit, but

Charlie Ruegger 0 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 0 K — gave up walk-off hit to Matt Rudick

Spencer Henson with a two-run double to tie the game! #RepBX pic.twitter.com/HyqLKFcf0x — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) August 19, 2022

Low-A Tampa Tarpons: W, 9-3 vs. Bradenton Marauders

CF Spencer Jones 2-4, BB, K, SB

C Antonio Gomez 0-2, 3 BB, RBI, K

LF Tayler Aguilar 2-5, 2B, 2 RBI, K

3B Marcos Cabrera 2-4, 2 RBI, K, SF, SB

1B Ben Rice 0-4, HBP, K, GIDP

RF Christopher Familia 1-4, HR, 2 RBI, GIDP

DH Brett Barrera 2-4, HR, RBI — first pro homer (397 ft.) for eighth-round pick

2B Luis Santos 0-2, HBP, BB, K, SB

SS Roberto Chirinos 1-4

Joel Valdez 4.1 IP, 1 H, 2 R (2 ER), 5 BB, 5 K, HBP, 2 WP

Harold Cortijo 2 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 2 K (win) — 7 swings and misses

Bailey Dees 1.2 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 1 K, HR

Shaine McNeely 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K

What's happening! I can't keep up!



DH Brett Barrera goes yard - his first homer in a Tarpons uniform!!



Tarpons 8, Marauders 2. — Tampa Tarpons (@TampaTarpons) August 20, 2022

Florida Complex League Yankees: L, 6-7 vs. FCL Phillies

CF Daury Arias 2-5, 2B, 3 RBI, 2 K

2B Jared Serna 0-5, K

DH Agustin Ramirez 0-2, 3 BB, K

1B Jesus Rodriguez 1-5, HR, RBI, K

C Omar Martinez 1-5, K

3B Beau Brewer 0-4

LF Alan Mejia 0-2, 2 BB, 2 K

SS Brenny Escanio 1-3, 2B, BB, RBI, K, SB

RF Mauro Bonifacio 0-2, 2 BB, 2 K, outfield assist

Brock Selvidge 4 IP, 5 H, 2 R (2 ER), 2 BB, 4 K

Yorlin Calderon 3.2 IP, 3 H, 2 R (2 ER), 1 BB, 5 K, HR

Sebastian Perrone 1.1 IP, 2 H, 3 R (3 ER), 3 BB, 0 K, HBP (loss)

Dominican Summer League Yankees: W, 8-4 at DSL PIT Black

SS Roderick Arias 1-3, 2B, 2 K

2B Abrahan Ramirez 1-2

CF Willy Montero 0-1, K, HBP

LF Andres Lacruz 1-2, K, HBP

LF-CF Ramiro Altagracia 2-5, 2B, 2 RBI, 2 K

C Gabriel Bersing 0-4, K, CS, throwing error

RF David Beckles 1-4, RBI

3B Juan Matheus 0-2, 2 BB, K, SB

2B-SS Santiago Gomez 0-3, BB, K

DH Ricardo Rodriguez 0-2, 2 BB, K, SB, CS

1B Carlos Herrera 0-4, 2 K

Carlos Lagrange 3.2 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 3 BB, 5 K, 2 WP, balk

Donys Garcia 4 IP, 3 H, 3 R (3 ER), 2 BB, 11 K, HR (win) — 11 of 12 outs for K’s!

Jordy Luciano 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 4 K

Dominican Summer League Bombers: L, 9-14 (8) vs. DSL Miami

DH Fidel Montero 0-3, BB, HBP, 2 K, GIDP

C Engelth Urena 2-4, HR, 4 RBI, CS — third homer in nine games

C Johan Contrera 0-1, K

1B Enger Castellano 1-5, 2B, 2 K, fielding error

RF Joel Mendez 1-4, HR, 2 RBI, K

CF John Cruz 2-3, 2B, BB, fielding error

SS Enmanuel Tejeda 1-3, BB, SB

2B Luis Suarez 0-3, BB, K, 2 SB, fielding error

LF John Rosa 0-1, 2 BB, K

PH Juan Sanchez 0-1

LF Andry Javier 0-0

3B Joshua Leito 0-2, 2 BB, RBI, fielding error - 5 errors for Bombers

Chalniel Arias 3.1 IP, 7 H, 6 R (5 ER), 2 BB, 7 K, WP

Franyer Herrera 2 IP, 2 H, 3 R (1 ER), 0 BB, 1 K

Ruben Castillo 1.2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Pedro Rodriguez 0.2 IP, 2 H, 3 R (2 ER), 0 BB, 2 K, WP (loss)

Ronald Roman 0.1 IP, 2 H, 2 R (2 ER, 0 BB, 0 K, HR