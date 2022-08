Yankees prospects: Domínguez a double away from the cycle

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: Postponed due to rain, doubleheader scheduled for Saturday

Double-A Somerset Patriots: L, 2-10 at Bowie Baysox

DH Anthony Volpe 1-3, 1 2B, 1 BB, 1 K

CF Everson Pereira 0-4, 2 K

LF Elijah Dunham 0-2, 1 R, 2 BB, 1 K, 1 SB

3B Andres Chaparro 1-4, 1 RBI, 1 K

RF Brandon Lockridge 1-3, 1 K

SS Jesus Bastidas 1-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 K

1B Mickey Gasper 0-4, 1 K, fielding error

C Rodolfo Durán 1-3, 1 BB, 1 K

2B Max Burt 0-4, 1 K, 1 SB



Deivi García 5 IP, 6 R, 5 H, 2 BB, 4 K (loss) — still can’t figure it out, ouch

Kaleb Cowart 1 IP, 2 R, 3 H, 1 BB, 2 K, 1 HR

Barrett Loseke 2 IP, 2 R, 2 H, 1 BB, 4 K, 1 HR

BASTI- 1⃣4⃣



Jesus Bastidas leads off the second with a home run to extend his career-high mark. pic.twitter.com/tl5CCOspIE — Somerset Patriots (@SOMPatriots) August 18, 2022

High-A Hudson Valley Renegades: W, 11-4 at Brooklyn Cyclones

SS Trey Sweeney 2-6, 1 RBI, 2 R, 1 K

CF Jasson Domínguez 3-6, 1 HR, 1 3B, 2 RBI, 3 R — double short of the cycle

3B Tyler Hardman 3-5, 1 HR, 4 RBI, 3 R, 1 BB, 1 K

C Anthony Seigler 2-3, 1 2B, 1 RBI, 3 BB

DH T.J. Rumfield 2-5, 1 BB

2B Benjamin Cowles 0-4, 1 BB, 2 K

1B Spencer Henson 3-4, 3 2B, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 1 SB

LF Aaron Palensky 0-4, 1 R, 1 BB, 2 K, 1 SB

RF Aldenis Sanchez 1-4, 1 R, 1 BB, 1 K, 1 SB



Blas Castano 5 IP, 3 R, 4 H, 2 BB, 6 K (win)

Kevin Milam 2 IP, 1 R, 1 H, 1 BB, 1 K

Carlos Gomez 2 IP, 0 R, 1 H, 1 K

JASSON DOMINGUEZ BLASTS A 2-RUN OPPOSITE FIELD HOMER! #RepBX pic.twitter.com/F7I9Lxs89y — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) August 19, 2022

Low-A Tampa Tarpons: W, 6-5 (10) vs. Bradenton Marauders

DH Antonio Gomez 0-4, 2 K

3B Brett Barrera 3-5, 1 2B, fielding and throwing errors

RF Tayler Aguilar 0-3, 1 R, 2 BB, 2 K

C Ben Rice 1-3, 2 R, 2 BB, 1 K

CF Madison Santos 0-3, 1 R, 2 BB

LF Christopher Familia 1-5, 1 HR, 4 RBI, 1 R, 2 K — eighth inning slam tied the game

2B Luis Santos 2-5, 1 RBI, 1 R, 2 K, 2 SB — walk-off single

1B Connor Cannon 0-3, 2 K

SS Roberto Chirinos 0-4, 2 K



Zach Messinger 4 IP, 4 R, 4 H, 1 BB, 8 K

Leam Mendez 2.1 IP, 1 R, 1 H, 1 BB, 5 K

Enrique Santana 1.1 IP, 0 R, 1 BB, 3 K

Danny Watson 2.1 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 4 K (win)

IT AIN’T OVER JUST YET!! SEE YA!!



LF Christopher Familia drills a GAME-TYING GRAND SLAM to tie things up!



Unbelievable!! pic.twitter.com/uRhc8F54kL — Tampa Tarpons (@TampaTarpons) August 19, 2022

Florida Complex League Yankees: L, 6-8 (8) and W, 3-2 (7) vs. FCL Phillies

Game 1:

CF Daury Arias 1-3, 2 RBI, 1 R, 1 BB

2B Jared Serna 1-4, 1 2B, 2 RBI, 1 R, 3 K

C Agustin Ramirez 0-3, 1 RBI, 1 BB, 1 K

1B Jesus Rodriguez 0-4, 1 R, 1 K

3B Beau Brewer 1-4, 1 2B

RF Jackson Lyon 0-4, 1 K

LF Jake Palmer 0-2, 2 BB

DH-P Hemmanuel Rosario 1-1, 1 2B, 2 R, 3 BB

SS Brenny Escanio 0-3, 1 R, 1 BB



Justin Lange 0.2 IP, 3 R, 1 H, 3 BB, 2 K

Cole Ayers 2.1 IP, 0 R, 1 H, 1 K

Nolberto Henriquez 2.2 IP, 0 R, 3 BB, 2 K

Carlos Rosario 1.1 IP, 2 R, 3 H

Hemmanuel Rosario 0.1 IP, 3 R, 2 ER, 1 H, 1 BB, 1 HR (loss, blown save) — yeah I don’t really know how to explain this one with just a box score

Game 2:

DH Alan Mejia 1-3, 1 R, 1 K

CF Nelson Medina 1-2, 1 BB, 1 CS

C Rafael Flores 2-3, 1 2B, 1 RBI

LF Kelvin Espino 0-2, 1 BB

RF Felix Negueis 1-2, 1 2B, 1 R, 1 BB, 1 K, 1 SB — threw out a runner at third

1B Ronny Rojas 0-2, 1 BB, 1 K

2B Edward Sanchez 0-1, 1 RBI, 1 BB, 1 SB

SS Osmany Fleitas 0-3, 2 K

3B Angel Rojas 2-3, 1 2B, 1 R, 1 K, 1 SB, 1 CS



Luis Arejula 4 IP, 2 R, 4 H, 2 BB

Luis Velasquez 3 IP, 0 R, 2 H, 2 BB, 2 K (win)

Dominican Summer League Yankees: Suspended 2-3 (5) at DSL Mets 2

DH Roderick Arias 0-3

SS Keiner Delgado 0-1, 1 BB, 1 SB, throwing error

CF Willy Montero 0-1

LF Jhon Imbert 0-1, 1 K

LF-CF Ramiro Altagracia 1-2, 1 R, 1 K

C Manuel Palencia 1-1, 1 R, 1 BB

RF David Beckles 0-0

RF Andres Lacruz 0-2, fielding error

3B Santiago Gomez 1-1

1B Johan Ferreira 0-1, 1 RBI, 1 K

2B Abrahan Ramirez 0-2



Carlos Lagrange 0.1 IP, 0 R

Sabier Marte 3.2 IP, 3 R, 0 ER, 5 H, 5 K

Dominican Summer League Bombers: L, 0-1 (7) at DSL Mets 1

CF Fidel Montero 0-3, 1 K

DH Enmanuel Tejeda 0-3

3B Enger Castellano 0-3, 2 K

LF Joel Mendez 0-2, 1 BB

C Juan Sanchez 1-2, 1 BB

SS Luis Suarez 0-3, 1 K

RF Juan Rosa 0-3, 2 K

1B Oscar Silverio 1-2, 1 K

2B Andry Javier 0-1, 1 BB



Edwar Polimir 4.2 IP, 0 R, 3 H, 3 BB, 6 K

Hansel Rosario 1.1 IP, 1 R, 3 BB, 1 K (loss)