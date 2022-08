Yankees prospects: Peraza’s bomb caps nine-run Scranton comeback

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 10-9 at St. Paul Saints

CF Estevan Florial 2-4, 2B, BB, 2 RBI, 2 K — sounds like he’s on his way to the Bronx today

SS Oswald Peraza 3-5, HR, 2 RBI, K, SB, throwing error — 17th homer capped 9-run comeback in 8th, 29th steal, SHOULD be on his way to Bronx but alas

RF Oswaldo Cabrera 1-5, K, GIDP, throwing error

DH Ben Rortvedt 0-4, BB, K

1B Ronald Guzmán 2-4, 2B, HR, 3 RBI

PH-1B Phillip Evans 0-1, K

3B Armando Alvarez 1-5, HR, 2 RBI, K

2B Tyler Wade 0-4, BB, 3 K, fielding error

LF Blake Perkins 1-3, 2B, BB, K

C Max McDowell 2-3, 2 2B, BB, RBI, K

Jhony Brito 1 IP, 2 H, 3 R (3 ER), 2 BB, 0 K, HBP

Zach Greene 1 IP, 3 H, 6 R (0 ER), 0 BB, 0 K, HR — nice day for the ol’ ERA stat

José Mujica 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Richard Rodríguez 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Luke Bard 2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 2 K, WP, balk (win)

Greg Weissert 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K (save)

Oh my, Oswald! We are SPEECHLESS. A 9-0 deficit becomes a 10-9 lead, thanks to a two-run homer by Oswald Peraza. #RepBX #OffTheRails #SCTop10 pic.twitter.com/uOK0iuOqbT — SWB RailRiders (@swbrailriders) August 17, 2022

Double-A Somerset Patriots: W, 2-1 at Bowie BaySox

SS Anthony Volpe 2-3, 2B, BB, SB — 40th steal, up to an .816 OPS in 97 games for Somerset

CF Everson Pereira 0-4, K

C Austin Wells 1-4, RBI, 2 K — threw a runner out, too

LF Elijah Dunham 0-3, BB, SB

3B Andres Chaparro 1-4, HR, RBI, 2 K — 11th homer

RF Brandon Lockridge 0-4, 2 K

DH Jeisson Rosario 2-4, K

2B Jesus Bastidas 1-4

1B Mickey Gasper 1-3, BB

Clayton Beeter 1.2 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 1 K, WP

Nick Ernst 3 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 4 K, HR (win)

Matt Minnick 3 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 3 K

Carson Coleman 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 4 K

On the night, @Yankees No. 1 prospect Anthony Volpe

has his team-leading:



• 23rd multi-hit game

• 28th double

• 40th stolen base

• 45th extra base hit

• 63rd run scored

• 94th hit pic.twitter.com/z53ukgJD9h — Somerset Patriots (@SOMPatriots) August 17, 2022

High-A Hudson Valley Renegades: W, 7-4 at Brooklyn Cyclones

DH Anthony Seigler 1-4, BB, 2 K

CF Jasson Domínguez 0-5, RBI, 2 K

3B Tyler Hardman 0-5, 3 K

1B T.J. Rumfield 2-3, 2 BB, RBI, fielding error

RF Grant Richardson 1-4, BB, 2 RBI, 2 K

SS Benjamin Cowles 1-4, BB, 2 RBI, 3 K

C Carlos Narvaez 1-4, 2B, BB, 2 RBI, 3 K, passed ball

LF Aldenis Sanchez 1-5, K

2B Eduardo Torrealba 1-2, BB, HBP

Yoendrys Gómez 3 IP, 3 H, 2 R (2 ER), 3 BB, 2 K

Shawn Semple 3.2 IP, 3 H, 2 R (1 ER), 2 BB, 5 K (win)

Nelvin Correa 2.1 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 0 K (save)

Grant Richardson (@Grantr_1) drives in two & the Gades cut the lead to 4-2! #RepBX pic.twitter.com/PsKEghXaZt — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) August 17, 2022

Low-A Tampa Tarpons: L, 0-6 vs. Bradenton Marauders

CF Spencer Jones 3-4, SB

C Antonio Gomez 2-4 — 103.6 mph on single

3B Marcos Cabrera 0-4, K, GIDP

DH Ben Rice 1-3, K

2B Brett Barrera 0-2, BB, picked off — still looking for first hit with Tampa

LF Christopher Familia 0-3

RF Madison Santos 0-3, K

1B Connor Cannon 0-3, 2 K

SS Luis Santos 0-3, 2 K

Yon Castro 5 IP, 4 H, 2 R (2 ER), 4 BB, 5 K, HR, balk (loss)

Bailey Dees 2.2 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 2 K

Harold Cortijo 1.1 IP, 3 H, 3 R (3 ER), 0 BB, 1 K, HR

Florida Complex League Yankees: W, 7-2 vs. FCL Tigers

RF Daury Arias 2-5, 2B, K

2B Jared Serna 0-4, BB, K

C Agustin Ramirez 2-4, 2B, BB, 3 RBI, K, SB

1B Omar Martinez 1-5, K

CF Alan Mejia 1-4, HR, BB, RBI, K

DH Kelvin Espino 0-2, 2 BB

LF Felix Negueis 3-4, 3 2B, RBI

3B Ronny Rojas 1-4, HR, 2 RBI, K

SS Brenny Escanio 1-2, 3B, 2 BB

Alfred Vega 3.1 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 3 K

Montana Semmel 2.2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 6 K, HBP (win)

Shaine McNeely 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Manny Ramirez 0.2 IP, 1 H, 2 R (2 ER), 3 BB, 1 K, WP — lost combined no-hitter on single with no outs in 8th

Sebastian Perrone 1.1 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 1 K, HBP

Dominican Summer League Yankees: L, 1-4 (10) vs. DSL CLE Blue

SS Roderick Arias 0-4, BB, 4 K, fielding error

2B Keiner Delgado 0-3, 2 BB, K

DH Willy Montero 1-5, 2 K, 2 WP

CF Ramiro Altagracia 0-4, BB, 2 K

RF David Beckles 0-3, K

PH Manuel Palencia 0-1

RF Andres Lacruz 0-0

C Diomedes Hernandez 1-3, BB, K, SB

PR Santiago Gomez 0-0, SB

C Ricardo Rodriguez 0-0

3B Juan Matheus 0-3, BB

LF Jhon Imbert 0-3, BB, picked off

PH-1B Gabriel Bersing 1-1, RBI

1B Johan Ferreira 0-3, 2 K

PH-LF Abrahan Ramirez 0-1

Henry Lalane 2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K, HBP, pickoff

Wilfrido Bido 4.2 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 4 K, HR

Christopher Medina 1 IP, 0 H, 0 R, 3 BB, 1 K

Jan Pena 2.1 IP, 3 H, 3 R (0 ER), 2 BB, 3 K, balk (loss) — balk gave CLE Blue lead in the 10th, whoops!

Dominican Summer League Bombers: W, 3-2 (7) at DSL PIT Black

CF Fidel Montero 0-2, 2 BB, K, SB, CS

DH John Cruz 0-2, 2 BB, K

1B Enger Castellano 0-4, K

LF Joel Mendez 0-4, 3 K

SS Enmanuel Tejeda 1-1, 3 BB, SB

C Juan Sanchez 2-3, 2 2B, BB, RBI, SB — only 3 hits for DSL Bombers, but won anyway

2B Luis Suarez 0-3, BB

RF Juan Rosa 0-3, 2 K

3B Luis Ogando 0-2

PH Engelth Urena 0-0, BB, RBI

3B Andry Javier 0-0

Geralmi Santana 5 IP, 2 H, 2 R (1 ER), 2 BB, 3 K, balk, missed catch error (win)

Ruben Castillo 2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 3 K (save)