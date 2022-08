Yankees prospects: Somerset belts two homers, robs one to win

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 10-2 vs. Worcester Red Sox

CF Estevan Florial 2-5, RBI, K, SB — 32nd steal in 39 attempts

LF Tyler Wade 1-4, HR, BB, 2 RBI, SB, outfield assist

SS Oswaldo Cabrera 2-5, 2 RBI — Oswald Peraza gets night off after HBP on Sunday

C Ben Rortvedt 2-4, 2B, K, error on catcher interference

1B Ronald Guzmán 1-4, 2B, 3 K, throwing error

1B Chad Bell 0-0 — Triple-A debut

DH Rob Brantly 0-4, K

3B Phillip Evans 1-3, HR, BB, RBI

RF Michael Beltre 2-4, 2B, HR, 2 RBI, K

2B Chris Owings 3-4, 2B, HR, 2 RBI — bottom-of-the-lineup pop

Matt Krook 6 IP, 3 H, 2 R (0 ER), 5 BB, 6 K (win)

José Mujica 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Braden Bristo 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Luke Bard 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K — first game since joining NYY org.

Double-A Somerset Patriots: W, 3-1 vs. Hartford Yard Goats

SS Anthony Volpe 2-4, RBI, CS — up to an .819 OPS in 91 games

LF Elijah Dunham 1-3, BB, K, CS

C Austin Wells 0-3, BB

3B Andres Chaparro 0-3, BB, SB

CF Brandon Lockridge 0-4, 2 K — robbed a game-tying homer on final pitch

RF Jeisson Rosario 1-3, HR, RBI, K

2B Jesus Bastidas 2-3, picked off

1B Mickey Gasper 1-2, BB, K

DH Eric Wagaman 1-3, HR, RBI — went deep in Double-A debut

Randy Vasquez 5.2 IP, 5 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 8 K, pickoff

Aaron McGarity 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K (win)

Matt Minnick 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Carson Coleman 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 K

LOCKED. DOWN.



BRANDON LOCKRIDGE ROBS A HOME RUN TO WIN THE BALLGAME pic.twitter.com/VrG7vsouro — Somerset Patriots (@SOMPatriots) August 10, 2022

High-A Hudson Valley Renegades: W, 3-2 vs. Aberdeen IronBirds

SS Trey Sweeney 1-4, 2 K

CF Jasson Domínguez 0-3, BB

C Anthony Seigler 0-4, 2 K

3B Tyler Hardman 2-4, HR, RBI, 2 K — 15th homer in 81 games

1B T.J. Rumfield 0-4, 2 K

RF Grant Richardson 1-3, HR, RBI

DH Spencer Henson 1-3, HR, RBI — go-ahead shot in 7th

LF Pat DeMarco 1-3, K

2B Eduardo Torrealba 1-3 — glittering play in field

Yoendrys Gómez 4.2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 4 K — brilliance, 1.64 ERA in 8 starts

Shawn Semple 3 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 2 K, WP (win)

Carlos Gomez 1.1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 2 K, WP, HBP (save)

BAT FLIP ALERT



Spencer Henson with a MOONSHOT for our 3rd Solo Homer of the night! 3-1 Gades Bottom 7. #RepBX pic.twitter.com/XMK4yyr1JO — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) August 10, 2022

Low-A Tampa Tarpons: L, 1-9 at Dunedin Blue Jays

DH Spencer Jones 0-4, 2 K — Low-A debut for 2022 top pick

SS Alexander Vargas 0-4, 2 K — .580 OPS in 87 games, tough year for the 20-year-old

3B Marcos Cabrera 1-3, K, CS

3B Luis Santos 0-1

CF Madison Santos 0-2, 2 BB, 2 K

C Ben Rice 1-4, K

LF Christopher Famlia 0-3, BB, K, throwing error

RF Raimfer Salinas 1-3, RBI, K

1B Connor Cannon 0-3, K, throwing error

2B Roberto Chirinos 1-3, K

Tyrone Yulie 4 IP, 4 H, 3 R (3 ER), 5 BB, 1 K (loss)

Bailey Dees 2.2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 K

Nick Paciorek 0.1 IP, 2 H, 5 R (5 ER), 2 BB, 1 K, HBP — a smooth 135.00 ERA

Enrique Santana 1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 0 K

Florida Complex League Yankees: L, 3-4 and suspended in 1-1 tie vs. FCL Phillies

Game 1 — completion of suspended game from 8/2

SS Dayro Perez 0-0

PH-SS Brenny Escanio 1-3, BB, RBI

CF Daury Arias 0-4, K

C Agustin Ramirez 0-4, 2 K

3B Andres Chaparro 0-0 — from rehab assignment

3B Edward Sanchez 0-3, BB, 3 K, fielding error that made all 4 runs allowed by the

pitching staff unearned, whoops!

RF Alan Mejia 1-3, BB, K

DH Pablo Olivares 0-0

DH Felix Negueis 2-4, RBI

LF Kelvin Espino 1-4, K, CS

1B Dionys Vallejo 0-0

1B Ronny Rojas 0-4, 2 K

2B Sincere Smith 0-0

2B Osmany Fleitas 2-4, 2B, RBI, K

Brock Selvidge 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Alfred Vega 3.1 IP, 0 H, 1 R (0 ER), 0 BB, 4 K

Sebastian Perrone 1.1 IP, 2 H, 3 R (0 ER), 4 BB, 1 K (loss)

Montana Semmel 3.1 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Game 2 — suspended in the bottom of the third

2B Jared Serna 0-2

DH Jesus Rodriguez 1-1, 2B

C Rafael Flores 0-1

1B Omar Martinez 0-1

LF Jackson Lyons 1-1, 2B — undrafted free agent making pro debut

RF Jake Palmer 1-1 — also a UFA in pro debut

2B Ronny Rojas 0-0, SF, RBI

CF Nelson Medina 1-1

SS Angel Rojas 0-1, K

Luis Velasquez 2 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 3 K

Manny Ramirez 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K, HBP

Dominican Summer League Yankees: L, 2-7 (7) vs. DSL Cubs Blue

SS Roderick Arias 1-2, BB, GIDP, fielding error

2B Keiner Delgado 0-2, BB, SB

CF Willy Montero 0-3, K, SB

LF Ramiro Altagracia 0-2, SF, RBI, K

C Gabriel Bersing 0-3, K

RF David Beckles 1-2, BB, K — just 2 hits total for DSL Yanks

3B Santiago Gomez 0-3, GIDP

DH Diomedes Hernandez 0-3

1B Carlos Herrera 0-1, BB, K

Jordarlin Mendoza 5 IP, 1 H, 1 R (0 ER), 2 BB, 6 K, WP, pickoff, error

Michael Peres 1.2 IP, 3 H, 6 R (6 ER), 2 BB, 2 K, WP, 2 HBP, throwing error

Christopher Medina 0.1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 0 K

Dominican Summer League Bombers: L, 4-7 (7) at DSL Pittsburgh Gold

CF Fidel Montero 0-3, 1 BB, 2 K

DH Engelth Urena 1-3, RBI, HBP — 3-for-7 to start pro career

3B Enger Castellano 1-4, RBI

RF Joel Mendez 0-3, BB, K, GIDP

SS Enmanuel Tejeda 2-2, BB, SB — half the DSL Bombers’ total hits

C Juan Sanchez 0-3, throwing error

2B Luis Suarez 0-3, 2 K

LF Juan Rosa 0-3, K

1B Edinson Duran 0-1, BB, HBP

Miguel Pozo 2 IP, 4 H, 6 R (5 ER), 4 BB, 2 K, HR, 2 errors (loss) — rough!

Alexis Paulino 3 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 5 BB, 4 K, WP

Ronald Roman 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K