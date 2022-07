Yankees prospects: Matt Krook flirts with a no-hitter

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 8-1 vs. Buffalo Bisons

RF Estevan Florial 3-4, 3 2B, 2 R, 1 K

CF Tim Locastro 2-4, 1 RBI, 1 R, 1 SB

LF Miguel Andújar 1-3, 1 RBI, 2 R — likely got pulled to be the 27th man for the Yankees

LF José Peraza 1-1, 1 HR, 2 RBI, 1 R

DH Jake Bauers 0-2, 2 BB, 1 K

3B Phillip Evans 2-4, 2 RBI, 1 K

1B Ronald Guzmán 0-4, 2 K

SS Chris Owings 1-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 K

C Max McDowell 1-4, 1 K

2B Armando Alvarez 1-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R



Matt Krook 7.2 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 10 K (win) — took a no-hitter into the eighth, retired 42 consecutive batters between starts

Zach Greene 1.1 IP, 1 R, 2 H, 1 K

A nearly perfect night for Matt Krook.



7.2 IP // 1 H // 0 R // 1 BB // 10 K // 4.01 ERA pic.twitter.com/lHOLFnC5sF — SWB RailRiders (@swbrailriders) July 2, 2022

Double-A Somerset Patriots: L, 5-7 at Reading Fightin Phils

CF Brandon Lockridge 1-4, 1 R, 1 BB, 2 K, 1 SB

LF Elijah Dunham 0-3, 2 BB, 2 K

C Josh Breaux 1-3, 1 R, 2 BB

DH Jeisson Rosario 1-4, 1 R, 1 BB

RF Blake Perkins 0-3, 1 R, 2 BB, 2 K

SS Jesus Bastidas 2-5, 1 2B, 3 RBI, fielding error

1B Mickey Gasper 0-2, 1 RBI, 1 BB, 2 K, throwing error

3B Chad Bell 1-5, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 K

2B Matt Pita 0-3, 1 BB, 2 K



Will Warren 5 IP, 1 R, 4 H, 2 BB, 6 K

Barrett Loseke 0 IP, 4 R, 4 H, 1 BB (loss, blown save) — ouch

Carlos Espinal 1 IP, 0 R, 1 H, 1 K

Josh Maciejewski 1 IP, 1 R, 2 H, 1 K

Derek Craft 1 IP, 1 R, 1 H, 1 BB, 3 K

Oppo Bell



Chad Bell with a home run (9) for the second straight night pic.twitter.com/CwMvqtdiTR — Somerset Patriots (@SOMPatriots) July 2, 2022

High-A Hudson Valley Renegades: L, 2-6 vs. Brooklyn Cyclones

2B Cooper Bowman 1-3, 1 R, 1 SB

C Anthony Seigler 1-4, 1 R, 1 K, 1 SB

SS Trey Sweeney 1-4, 1 K, throwing error — 13th error of the year already

3B Tyler Hardman 1-4, 2 RBI, 1 K, 1 CS

1B Eric Wagaman 0-3, 1 BB, 2 K

LF James Nelson 1-4, 1 K

CF Aldenis Sanchez 0-2, 1 BB

DH Carlos Narvaez 0-2, 1 BB

RF Aaron Palensky 1-3, 1 2B, 1 K



Beck Way 6.2 IP, 3 R, 2 ER, 7 H, 2 BB, 3 K (loss)

Edgar Barclay 1.1 IP, 0 R, 1 BB, 3 K

Alex Mauricio 1 IP, 3 R, 4 H, 1 K, 1 HR

Strike 'em out, throw 'em out!



Beautiful throw from Seigs & a heck of a pick and tag by Sweeney! #RepBX pic.twitter.com/gSaB5kytWH — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) July 1, 2022

Low-A Tampa Tarpons: L, 3-5 at Bradenton Marauders

SS Alexander Vargas 2-4, 1 RBI, 1 R, 1 K, 1 SB

CF Jasson Dominguez 0-2, 1 R, 2 BB

1B Anthony Garcia 0-3, 1 BB, 3 K

C Antonio Gomez 1-4, 1 2B, 2 RBI

3B Marcos Cabrera 0-4, 2 K

RF Kyle Battle 0-4, 1 K

DH Ben Rice 0-4, 2 K

LF Raimfer Salinas 1-3, 1 2B, 1 R, 1 K, fielding error

2B Luis Santos 1-3



Richard Fitts 6 IP, 4 R, 3 ER, 8 H, 1 BB, 8 K, 1 HR (loss)

Trevor Holloway 1 IP

Jack Neely 1 IP, 1 R, 1 H, 1 BB, 1 K

Florida Complex League Yankees: W, 9-8 vs. FCL Tigers

SS Dayro Perez 2-5, 2 RBI, 1 K, 1 SB, throwing error

DH Christopher Familia 1-3, 1 R, 1 BB, 1 K

PR-DH Dionys Vallejo 0-0

C Agustin Ramirez 0-4, 1 R, 1 K, throwing error

RF Alan Mejia 3-4, 1 2B, 3 RBI, 1 R, 1 BB

1B Omar Martinez 3-4, 1 2B, 1 RBI, 1 R, 1 K, 1 SB

PR Angel Rojas 0-0

1B Jesus Rodriguez 0-0

CF Nelson Medina 1-4, 1 RBI, 2 R, 1 BB, 1 K, 1 SB

3B Sincere Smith 1-4, 1 2B, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 3 K, 1 SB

LF D’Vaughn Knowles 0-2, 1 RBI, 1 BB, 2 K

PH Daury Arias 0-1, 1 K

2B Brenny Escanio 0-3, 1 RBI

PH Jared Serna 1-1



Luis Serna 3 IP, 0 R, 5 H, 1 BB, 3 K

Sebastian Perrone 1.2 IP, 1 R, 1 H, 3 BB, 2 K, 1 HR

Leam Mendez 1 IP, 2 R, 2 H, 1 BB, 3 K

Steven Fulgencio 0.2 IP, 3 R, 2 H, 2 BB, 1 K (blown save)

Cole Ayers 1.2 IP, 2 R, 2 H, 1 HR

Zach Kohn 2 IP, 0 R, 1 H, 2 K

Nolberto Henriquez 1 IP, 0 R, 1 K (win)

Dominican Summer League Yankees: W, 2-0 vs. DSL Cubs Blue

CF Louis Pierre 0-4, 1 K

C Manuel Palencia 1-4

RF Ramiro Altagracia 0-3, 1 BB, 1 K

LF David Beckles 0-3, 1 R, 1 BB, 1 K

SS Santiago Gomez 3-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 1 K, 1 SB, 1 CS

3B Juan Matheus 0-2, 1 BB, 1 K

DH Diomedes Hernandez 0-3, 1 K

2B Abrahan Ramirez 2-3, 1 K

1B Jhon Imbert 0-2, 1 BB, 1 K



Edinzo Marquez 3 IP, 0 R, 1 BB, 4 K

Brian Arias 3 IP, 0 R, 1 H, 2 BB, 3 K

Wilfrido Bido 3 IP, 0 R, 2 H, 1 BB, 2 K (win)

Dominican Summer League Bombers: W, 7-3 at DSL Mets 2

SS Hans Montero 1-4, 1 R, 1 K, throwing error

CF John Cruz 1-3, 1 2B, 1 RBI, 1 BB, 1 CS

LF Joel Mendez 0-4, 4 K

1B Enger Castellano 0-3, 1 R, 1 BB

2B Enmanuel Tejeda 2-4, 2 R

DH Luis Suarez 0-0

PR-DH Gabriel Bersing 1-3, 1 3B, 2 RBI, 1 R, 1 K, 1 CS

C Johan Contreras 1-3, 1 RBI, 1 R, 1 BB

3B Luis Ogando 0-4, 2 K

RF Juan Rosa 1-3, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 2 K



Hansel Rosario 2.2 IP, 2 R, 1 H, 1 BB, 5 K

Diego Hernandez 2.1 IP, 1 R, 2 H, 1 BB, 3 K (win)

Geralmi Santana 4 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 4 K (save)