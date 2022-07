Yankees prospects: Anthony Volpe, Oswald Peraza homer in wins

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 6-1 vs. Louisville Bats

CF Estevan Florial 0-5, 2 K

SS Oswald Peraza 2-3, 2B, HR, 2 BB, 2 RBI, K — 11th homer

LF Miguel Andújar 0-5, K

RF Phillip Evans 0-3, BB, K

1B Ronald Guzmán 2-4, 2B, K

2B José Peraza 0-2, 2 BB, K

DH Tim Locastro 0-2, 2 BB, 2 SB

3B Armando Alvarez 0-3, BB, 2 K

C Max McDowell 1-2, 2B, 2 BB, 2 RBI, GIDP

Hayden Wesneski 6 IP, 3 H, 0 R, 3 BB, 6 K (win)

Zach Greene 2 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 3 K, HR

Greg Weissert 1 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Lesson Learned: @LouisvilleBats, don't hang a pitch to Oswald Peraza. pic.twitter.com/QHIeGD651r — SWB RailRiders (@swbrailriders) July 14, 2022

Double-A Somerset Patriots: W, 8-2 at Portland Sea Dogs

SS Anthony Volpe 2-3, 2B, HR, BB, RBI, CS, HBP — 12th homer, up to an .812 OPS

CF Everson Pereira 2-5, K

DH Brandon Lockridge 0-5, K

2B Jesus Bastidas 1-4, 2B, BB, K

LF Blake Perkins 3-4, 2B, 2 HR, BB, 3 RBI, K — big day!

C Rodolfo Durán 1-5, 2 K, GIDP

RF Michael Beltre 2-4, HR, 2 RBI, K, SB

1B Max Burt 1-3, HR, BB, 2 RBI, 2 K, SB

3B Cristian Perez 0-4, K

Luis Medina 5.2 IP, 7 H, 2 R (2 ER), 2 BB, 3 K, HBP, 2 WP (win)

Carlos Espinal 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Nick Ernst 1 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 1 K

Derek Craft 1 IP, 0 H, 0R, 0 BB, 1 K, HBP

Volpe Bomb



Yankees No. 1 prospect Anthony Volpe launches his 12th homer of the season. pic.twitter.com/e62Ac8T9Zm — Somerset Patriots (@SOMPatriots) July 14, 2022

High-A Hudson Valley Renegades: L, 1-8 vs. Greenville Drive

SS Cooper Bowman 2-4, K

1B T.J. Rumfield 1-4, 2B, K, GIDP

3B Tyler Hardman 1-4, 2 K

DH Eric Wagaman 0-4, GIDP

RF James Nelson 0-2, 2 BB, 2 CS

C Carlos Narvaez 0-3, BB, K

CF Aldenis Sanchez 0-3, 2 K

LF Aaron Palensky 2-3, K

2B Eduardo Torrealba 1-3, RBI, K

Beck Way 6 IP, 5 H, 4 R (4 ER), 2 BB, 7 K, 2 HR, HBP (loss) — not his night

Edgar Barclay 1.1 IP, 3 H, 3 R (3 ER), 2 BB, 1 K

Ryan Miller 1.2 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 1 K

Low-A Tampa Tarpons: Suspended due to rain while leading 3-0 in the bottom of the third vs. Daytona Tortuga; will resume game at 4:30pm today

Florida Complex League Yankees: Rained out at FCL Phillies

Dominican Summer League Yankees: Off

Dominican Summer League Bombers: L, 1-5 at DSL Red Sox Blue

DH Hans Montero 0-3, 2 K, HBP

CF Fidel Montero 1-4, 2 K

1B Enger Castellano 0-4, K, GIDP

LF Joel Mendez 0-4, 3 K

RF John Cruz 1-2, 2B, 2 BB

SS Luis Suarez 0-3, BB, K, fielding error

3B Luis Ogando 0-0 — left in second

PH-3B Andry Javier 1-3, RBI, CS

C Oscar Silverio 0-3, K, 3 PB

2B Joshua Leito 0-2, BB, fielding error

Daniel Guerrero 4 IP, 6 H, 5 R (3 ER), 3 BB, 4 K, HBP, 2 WP (loss)

Diego Hernandez 4 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 3 K, HBP, 2 WP