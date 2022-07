Yankees prospects: Trey Sweeney wins it, Ken Waldichuk has rare poor outing

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 8-3 at Worcester Red Sox

RF Estevan Florial 1-5, 2 K — 11-game hitting streak now

CF Tim Locastro 0-4, 2 K

C Josh Breaux 3-4, BB

DH Miguel Andújar 0-4

1B Jake Bauers 1-3, HR, RBI, BB, 2 K

3B Phillip Evans 1-4, 2B, K, throwing error

2B Derek Dietrich 1-4, HR, 2 RBI, 2 K

LF José Peraza 1-4, K, fielding error

SS Chris Owings 0-3, BB, throwing error

Ken Waldichuk 2 IP, 5 H, 4 R, 2 BB, 5 K, 2 HR — rare clunker from Waldichuk

Vinny Nittoli 2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 K

Edward Mujica 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Matt Gomez 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 K

Zach Greene 1.1 IP, 3 H, 4 R (3 ER), 1 BB, 4 K

Blasted by Bauers pic.twitter.com/TjmsL9JFDD — SWB RailRiders (@swbrailriders) July 10, 2022

Double-A Somerset Patriots: W, 3-1 vs. Bowie Baysox

SS Anthony Volpe 1-4, 2B, K

LF Elijah Dunham 0-4, K

C Austin Wells 1-4, 2B, RBI — first extra-base hit at the level for Wells

RF Brandon Lockridge 0-4, 4 K

CF Jeisson Rosario 1-3, BB, K

2B Jesus Bastidas 1-3, HR, 2 RBI

1B Mickey Gasper 1-3, K

DH Michael Beltre 0-2, BB, K, SB

3B Max Burt 0-3, 2 K

Sean Boyle 6 IP, 5 H, 1 R, 2 BB, 7 K (win)

Steven Jennings 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K (hold)

Emmanuel Ramirez 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K (hold)

Carson Coleman 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K (save)

Austin Wells doubles home Anthony Volpe for his first Double-A RBI, tying the ballgame at one in the third! pic.twitter.com/sp4LqC1iE3 — Somerset Patriots (@SOMPatriots) July 10, 2022

High-A Hudson Valley Renegades: W, 9-6 (11) at Jersey Shore BlueClaws

SS Trey Sweeney 3-6, 2B, 3B, 2 RBI

DH Cooper Bowman 2-6, 2B, 2 RBI, 2 K, SB

CF Everson Pereira 1-5, BB, 2 K, 2 SB — the Renegades continue their SB dominance

C Anthony Seigler 1-1, 2B, RBI, BB

1B Spencer Henson 0-3, 3 K, SB

RF Aldenis Sanchez 0-4, 4 K

LF Pat DeMarco 1-5, RBI, K

2B Eduardo Torrealba 1-5, K, SB

3B Cristian Perez 3-5, 2B, K, SB

Josue Panacual 5 IP, 7 H, 4 R, 2 BB, 2 K

T.J. Sikkema 5 IP, 2 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 11 K (win) — lefty on a heater right now

Ryan Miller 1 IP, 1 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 1 K

TREY. SWEENEY. CLUTCH!!!



Sweeney brings in 2 runs on an RBI Triple in the 11th inning to give us a 7-5 lead pic.twitter.com/0pOWXwJ2NK — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) July 10, 2022

Low-A Tampa Tarpons: Postponed vs. Fort Myers Mighty Mussels

Florida Complex League Yankees: Off

Dominican Summer League Yankees: Off

Dominican Summer League Bombers: Off