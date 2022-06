Yankees prospects: Scranton, Hudson Valley swept in doubleheaders

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 2-3 (9) and L, 0-3 (7) at Syracuse Mets

Game 1

CF Estevan Florial 1-4, 2B, K, CS

SS Oswald Peraza 0-4, 2 K

DH Miguel Andújar 1-3, 2B, BB, RBI

1B Greg Bird 2-3, BB

PR Ender Inciarte 0-0

1B Ronald Guzmán 0-0

3B Phillip Evans 2-4, 2B, CS

2B José Peraza 1-4, RBI, K

LF Tim Locastro 0-4

C David Freitas 1-2, BB, GIDP, throwing error

PR Armando Alvarez 0-0, picked off

C Rob Brantly 0-1

RF Ryan LaMarre 0-1, 2 BB, SB

JP Sears 5 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 3 K — 0.86 ERA in Triple-A

David McKay 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K

Greg Weissert 1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 1 K

Trevor Lane 1.1 IP, 1 H, 1 R (0 ER), 0 BB, 1 K — gave up walk-off hit to Travis Blankenhorn

Game 2

RF Estevan Florial 1-3, 2B — only hit in nightcap

SS Oswald Peraza 0-3, 2 K — OPS down to .609 in 44 games

3B Miguel Andújar 0-3, K

2B Derek Dietrich 0-3

1B Ronald Guzmán 0-3

LF Jake Bauers 0-2 — org. debut after trade from Reds

C Max McDowell 0-2

CF Ender Inciarte 0-2

DH Armando Alvarez 0-2, 2 K

Hayden Wesneski 5 IP, 4 H, 3 R (3 ER), 3 BB, 3 K, HR (loss)

Michael Gomez 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K, HBP

Andújar with the RBI double. pic.twitter.com/fEpVvEp4yb — SWB RailRiders (@swbrailriders) June 8, 2022

Double-A Somerset Patriots: W, 2-1 vs. Akron RubberDucks

SS Anthony Volpe 1-4, K

LF Elijah Dunham 0-3, RBI, SB

DH Josh Breaux 0-3, RBI, K

CF Jeisson Rosario 0-3, outfield assist

RF Blake Perkins 0-2, BB, K, outfield assist

2B Jesus Bastidas 0-3, 3 K, fielding error

C Rodolfo Durán 0-3, passed ball

1B Chad Bell 0-2, BB, K

3B Max Burt 2-3, picked off

Will Warren 4 IP, 4 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 2 K (win) — second start at Double-A

Carlos Espinal 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Steven Jennings 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 K (save)

Will Warren wins today's pitchers duel for his first Double-A victory! pic.twitter.com/HlHEucO5VJ — Somerset Patriots (@SOMPatriots) June 9, 2022

High-A Hudson Valley Renegades: L, 1-2 (7) and L, 1-2 (7) vs. Jersey Shore BlueClaws

Game 1

DH Cooper Bowman 0-2, BB, K

SS Trey Sweeney 2-3

CF Everson Pereira 1-3, 2B, GIDP

C Anthony Seigler 0-2, RBI, K, SF

3B Tyler Hardman 1-3, K

1B Eric Wagaman 1-3, GIDP

LF Aaron Palensky 0-2, BB, K

RF Pat DeMarco 1-3, two outfield assists

2B Eduardo Torrealba 0-3, K

Matt Sauer 6 IP, 4 H, 0 R, 2 BB, 5 K

Ryan Miller 0.2 IP, 3 H, 2 R (2 ER), 0 BB, 0 K — gave up walk-off homer to Carlos De La Cruz

Game 2

CF Aldenis Sanchez 0-2, BB, K, CS

DH Trey Sweeney 0-3, 2 K

3B Tyler Hardman 1-3, K

1B Spencer Henson 0-2, BB, 2 K

C Carlos Narvaez 0-2, K, HBP

RF Aaron Palensky 0-3, 2 K

LF Pat DeMarco 1-3, 2 K

2B Eduardo Torrealba 2-3

SS Cristian Perez 0-1, RBI, SF

PH Eric Wagaman 0-1 — Renegades scored just 2 runs in doubleheader

Leif Strom 3.2 IP, 2 H, 2 R (2 ER), 3 BB, 8 K, HBP, 2 WP (loss)

Nelson L. Alvarez 1.2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K

Nelvin Correa 1.2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 K, pickoff

Here is your @Honda Play Of The Game for the first leg of this double header against the @BlueClaws. A monster two bagger for Everson Pereira!#RepBX pic.twitter.com/z4lNIBGGS1 — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) June 8, 2022

Low-A Tampa Tarpons: W, 13-3 (7) and L, 0-7 (7) vs. Palm Beach Cardinals

Game 1

SS Alexander Vargas 2-3, 2 BB, RBI

DH Jasson Dominguez 0-4, BB, K

C Antonio Gomez 0-3, BB, RBI, 2 K, GIDP

1B Anthony Garcia 2-2, 2B, 2 BB, RBI, fielding error — 112.7 mph on double

3B Marcos Cabrera 0-2, 2 BB, K, GIDP

2B Benjamin Cowles 2-3, HR, BB, RBI, K, SB — fifth homer

LF Grant Richardson 0-2, 2 BB, RBI, K, SB

RF Alan Mejia 3-4, 2B, HR, 4 RBI — 107 mph, 419 feet on blast

CF Raimfer Salinas 2-4, 2B, 3 RBI, K

Tyrone Yulie 4.1 IP, 3 H, 2 R (2 ER), 3 BB, 5 K, HR — 10 swings & misses

Ryan Anderson 1.2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 K (win)

Bailey Dees 1 IP, 0 H, 1 R (0 ER), 2 BB, 1 K

Game 2

SS Alexander Vargas 0-3, 2 K

CF Jasson Dominguez 0-2, BB, K

DH Antonio Gomez 0-3, K, GIDP

3B Marcos Cabrera 1-3, K

RF Grant Richardson 2-3, K, SB

LF Alan Mejia 1-2, BB

C Ben Rice 0-3, GIDP

1B Connor Cannon 0-2, K, HBP

2B Roberto Chirinos 2-3, 2B, K, SB

Yon Castro 5 IP, 6 H, 4 R (4 ER), 2 BB, 4 K, 2 HR (loss)

Jack Neely 1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 3 K, HR, HBP

Danny Watson 0.2 IP, 1 H, 2 R (2 ER), 3 BB, 0 K, HBP, WP

Enrique Santana 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Florida Complex League Yankees: Off

Dominican Summer League Yankees: Off

Dominican Summer League Bombers: Off