Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 5-3 vs. Buffalo Bisons

CF Estevan Florial 2-3, HR, BB, RBI, 2 SB — 7th homer of 2022

LF Tim Locastro 0-4, K

SS Oswald Peraza 2-3, 2B, RBI, CS, HBP — OPS now up to .723

3B Miguel Andújar 3-4, 2B, 2 RBI

RF Phillip Evans 0-4, 2 K, outfield assist

1B Ronald Guzmán 0-4

2B Chris Owings 0-3, BB, 2 K

DH José Peraza 1-3, K, SB

C Rob Brantly 0-3, K

Ken Waldichuk 4.1 IP, 4 H, 1 R (1 ER), 4 BB, 7 K

Braden Bristo 2.1 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 2 K, HR, HBP, pickoff error (win)

Jimmy Cordero 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Shane Greene 1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 0 K (save)

Flo blasted this homer. pic.twitter.com/vM7yLVkpfj — SWB RailRiders (@swbrailriders) June 30, 2022

Double-A Somerset Patriots: L, 2-4 at Reading Fightin Phils

SS Anthony Volpe 1-4, SB, HBP — 28th steal of 2022

DH Elijah Dunham 1-4, RBI, GIDP — 9th homer

C Josh Breaux 0-4, K

CF Jeisson Rosario 0-4, 2 K

LF Blake Perkins 1-4, K

2B Jesus Bastidas 2-4, 2B, RBI, K

1B Mickey Gasper 1-3, BB

RF Michael Beltre 1-4, SB

3B Max Burt 1-4, 2 K

Sean Boyle 6 IP, 5 H, 3 R (3 ER), 3 BB, 5 K, HR (loss)

Nick Ernst 1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 1 K

Tanner Myatt 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K, WP

Dunham Dinger



Elijah Dunham crushes his ninth homer of the year to put us on the board in the sixth! pic.twitter.com/dfd1fOZJCB — Somerset Patriots (@SOMPatriots) June 30, 2022

High-A Hudson Valley Renegades: W, 8-5 vs. Brooklyn Cyclones

2B Cooper Bowman 1-5, RBI, 2 K

SS Trey Sweeney 1-2, 2B, 2 BB, RBI, K

RF Everson Pereira 1-4, 2B, 2 RBI, K, throwing error

DH Anthony Seigler 1-3, 2B, BB, RBI, K, SB

3B Tyler Hardman 1-3, HR, BB, RBI, K, GIDP — 9th homer of 2022

LF James Nelson 0-3, BB, RBI, K

1B Spencer Henson 0-4, 2 K

CF Aldenis Sanchez 2-4, RBI, K, 2 SB

C Carlos Narvaez 2-4, K

Matt Sauer 5.2 IP, 5 H, 4 R (4 ER), 1 BB, 7 K, HR, 3 HBP, pickoff error

Ryan Miller 1.2 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 0 K, HR (win)

Nelson L. Alvarez 1.2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 3 K (save)

EVERSON PEREIRA'S DOUBLE DRIVES IN TREY SWEENEY!



THE GADES TAKE A 6-5 LEAD IN THE SEVENTH! #RepBX pic.twitter.com/btTWh99mjE — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) June 30, 2022

Low-A Tampa Tarpons: W, 4-1 at Bradenton Marauders

SS Alexander Vargas 1-5, RBI, 2 K

CF Jasson Dominguez 1-3, HR, BB, RBI, outfield assist — 8th homer of 2022 sailed 421 feet

DH Austin Wells 0-2

PH-DH Luis Santos 0-2

C Antonio Gomez 1-4, K

1B Anthony Garcia 2-4, 2B, K

3B Marcos Cabrera 2-3, BB

RF Grant Richardson 1-4, 2 RBI, GIDP, SB — 3 balls in play at over 106 mph exit velo

LF Raimfer Salinas 2-4, K

2B Roberto Chirinos 0-4, K, GIDP, CS

Yon Castro 4.1 IP, 3 H, 0 R, 1 BB, 4 K, HBP

Kevin Milam 2 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 3 K, HR

Danny Watson 2.2 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 3 K (win)

Jasson Dominguez got all of this one.



The third-ranked @Yankees prospect blasts a towering homer for the @TampaTarpons. pic.twitter.com/igvS2c6Vh1 — MLB Pipeline (@MLBPipeline) June 30, 2022

Florida Complex League Yankees: Off

Dominican Summer League Yankees: W, 11-1 vs. DSL Cleveland Red

SS Keiner Delgado 1-2, HR, 2 BB, 4 RBI, CS, SF — only dinger of day in 12-hit attack

DH Willy Montero 2-3, CS

PH-DH Ricardo Rodriguez 1-1, BB

C Manuel Palencia 1-4, 3B, BB, RBI

RF David Beckles 1-4, RBI, 2 K, SF

CF Louis Pierre 2-5, 2B, 2 RBI, 2 K

1B Carlos Herrera 0-4, BB, K

3B Johan Ferreira 2-3, K, 3 SB, HBP, fielding error — showing off wheels

2B Abrahan Ramirez 2-3, 3B, BB, 2 RBI, K, SB

LF Jhon Imbert 0-3, SB, HBP

Henry Lalane 5.2 IP, 4 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 8 K, HBP, pickoff (win)

Donys Garcia 3.1 IP, 3 H, 0 R, 1 BB, 8 K, WP

Dominican Summer League Bombers: L,8-9 at DSL Angels

SS Hans Montero 0-4, RBI, K, SF, GIDP

CF Fidel Montero 1-3, 2 BB, K, 3 SB, outfield assist — wheels here as well!

1B Enger Castellano 0-3, BB, GIDP, HBP, picked off, dropped foul error

RF Joel Mendez 1-3, 2B, 2 BB, RBI

DH Enmanuel Tejeda 1-5, 2B, 3 K

3B Luis Ogando 2-4, 2B, BB, RBI, K, throwing error

LF Juan Rosa 0-3, 2 BB, K, SB

C Edinson Duran 1-3, RBI, K, 2 HBP, throwing error — game-tying single in 9th

2B Andry Javier 0-2, 2 BB, RBI, K, SB

PH-2B Luis Suarez 0-1, K

Angel Benitez 3 IP, 5 H, 3 R (2 ER), 3 BB, 1 K

Edwar Polimir 2 IP, 3 H, 4 R (4 ER), 3 BB, 4 K, 3 WP

Ruben Castillo 3.1 IP, 1 H, 2 R (1 ER), 1 BB, 1 K (loss)

Ronald Roman 0 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 0 K, 2 WP — threw walk-off wild pitch, whoops!