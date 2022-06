Yankees prospects: Miguel Andújar has big night, while Aroldis Chapman rehabs

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 2-0 at Toledo Mud Hens

CF Estevan Florial 1-4, RBI, K

SS Oswald Peraza 1-4, 2 K

LF Miguel Andújar 3-4, 2B, HR, RBI, K — one of Miggy’s better days

DH Greg Bird 0-2, BB, K

1B Jake Bauers 1-4, 3 K

2B José Peraza 1-3

3B Phillip Evans 0-4, K

RF Tim Locastro 0-4

C Max McDowell 0-2, BB

Ryan Weber 3.1 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 4 K

Shane Greene 0.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Matt Krook 5 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 8 K (win) — hell of a relief outing

Andùjar blasts one to left, putting us on the board. pic.twitter.com/KnpY0n5Cne — SWB RailRiders (@swbrailriders) June 25, 2022

Double-A Somerset Patriots: L, 5-2 vs. Hartford Yard Goats

SS Anthony Volpe 1-4, SB — stolen base #26!

LF Elijah Dunham 2-3, BB, K

C Josh Breaux 1-4, K

DH Brandon Lockridge 0-4, 2 K

CF Blake Perkins 0-3, BB, K

2B Jesus Bastidas 0-4, 2 K

1B Mickey Gasper 1-3, HR, RBI, BB

RF Michael Beltre 1-3, HR, RBI, 2 K, fielding error

3B Chad Bell 0-3, 2 K

Randy Vasquez 6 IP, 7 H, 4 R, 1 BB, 4 K, 1 HR (loss)

Aroldis Chapman 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K — reportedly hit 99 mph with the heater

Nick Ernst 1 IP, 1 H, 1 R, 1 BB, 0 K

Tanner Myatt 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

The Cuban Missile brings the to Somerset pic.twitter.com/Cm7oXpUS8a — Somerset Patriots (@SOMPatriots) June 25, 2022

High-A Hudson Valley Renegades: L, 2-1 at Winston-Salem Dash

C Anthony Seigler 2-4, 2B

SS Trey Sweeney 0-4, K, throwing error

CF Everson Pereira 1-4, 2 K

2B Cooper Bowman 0-4, K

3B Tyler Hardman 1-4, HR, RBI, K

1B Spencer Henson 1-3, 2 K

LF Aaron Palensky 0-3, 2 K

DH Carlos Narvaez 0-3, 2 K

RF Pat DeMarco 0-3

Beck Way 5.2 IP, 1 H, 1 R, 2 BB, 5 K, 1 HR

Carlos Gomez 2 IP, 4 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 0 K (loss)

Nelvin Correa 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K

Low-A Tampa Tarpons: Postponed vs. Clearwater Threshers, rescheduled as part of doubleheader today

Florida Complex League Yankees: W, 22-5 (7) vs. FCL Tigers — yes, that’s a real score

SS Dayro Perez 1-4, RBI, BB, 2 K

LF Daury Arias 0-1, 2 BB, K

LF Kelvin Espino 2-2, HR, RBI

C Agustin Ramirez 2-6, 2B, 2 RBI, K

3B Jared Serna 1-2, RBI, 2 BB

RF Christopher Familia 1-2, RBI, 2 BB

1B Alex Guerrero 1-4, HR, 2 RBI, BB, K

DH Felix Negueis 1-2, HR, 4 RBI, BB

CF Nelson Medina 3-3, 3B, 3 RBI, 2 BB

2B Brenny Escanio 2-4, 3 RBI, K — the team scored ten runs in the fifth, and seven in the sixth

Luis Serna 3.2 IP, 6 H, 3 R (1 ER), 0 BB, 8 K

Sebastian Perrone 1.1 IP, 3 H, 2 R (1 ER), 0 BB, 1 K (win)

Leam Mendez 1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 K

Steven Fulgencio 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Dominican Summer League Yankees: L, 10-3 vs. DSL Pirates Gold

SS Keiner Delgado 0-2, 2 BB, fielding error

2B Santiago Gomez 0-3, BB, K

CF Willy Montero 1-2, 2 BB

RF Ramiro Altagracia 0-4, 3 K, throwing error

C Gabriel Bersing 1-4, 2 K

LF David Beckles 1-4, K

3B Juan Matheus 1-3, 2 RBI, BB

DH Louis Pierre 1-3, K, two fielding errors

1B Johan Ferreira 1-4, K

Wilfrido Bido 2.1 IP, 3 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 4 K

Carlos Lagrange 2.2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 4 K

Domingo Feliz 1.1 IP, 2 H, 3 R, 2 BB, 1 K (loss)

Christopher Medina 0.2 IP, 2 H, 3 R (2 ER), 3 BB, 1 K

Luis Urbano 2 IP, 2 H, 3 R (0 ER), 1 BB

Dominican Summer League Bombers: L, 7-2 vs. DSL Pirates Black

SS Hans Montero 0-5

CF Fidel Montero 0-3, BB, K, SB, CS

DH John Cruz 0-2, BB, K

RF Joel Mendez 0-4, 2 K

1B Enger Castellano 1-4, 2B, fielding error

2B Luis Suarez 1-2, 2 RBI, 2 BB

3B Luis Ogando 1-2, HR, 2 RBI, 2 BB, 2 SB

C Edinson Duran 0-2

LF Juan Rosa 0-3, BB, 2 K

Diego Hernandez 2.2 IP, 3 H, 3 R, 1 BB, 4 K, 1 HR (loss)

Hansel Rosario 1.1 IP, 0 H, 3 R, 5 BB, 0 K

Gerardo Abrego 3 IP, 3 H, 1 R, 2 BB, 3 K

Keninson Diaz 1 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 2 K