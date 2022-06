Yankees prospects: Domingo Germán tosses three scoreless in rehab start

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 3-4 at Toledo Mud Hens

CF Estevan Florial 0-4, 1 BB, 1 K

SS Oswald Peraza 1-5, 1 RBI, 1 R

3B Miguel Andújar 1-4, 1 R

RF Jake Bauers 0-3, 1 RBI, 1 K

LF José Peraza 2-4

2B Derek Dietrich 1-4, 1 3B, 1 RBI, 2 K

C Max McDowell 0-4, 1 K, throwing error

1B Ronald Guzmán 1-4, 1 2B, 1 R

DH Rob Brantly 3-3, 1 2B, 1 BB

PR Tim Locastro 0-0



Jhony Brito 6.2 IP, 4 R, 7 H, 2 BB, 5 K, 1 HR (loss)

Braden Bristo 1.1 IP, 0 R, 1 H, 3 K

Double-A Somerset Patriots: L, 5-9 (10) vs. Hartford Yard Goats

SS Anthony Volpe 1-5, 1 SB

DH Elijah Dunham 2-5, 1 2B, 1 R, 2 K, 1 SB

C Josh Breaux 0-4, 1 BB, 2 K

CF Brandon Lockridge 1-4, 1 HR, 2 RBI, 2 R

LF Jeisson Rosario 2-4, 1 2B, 1 BB, fielding error

2B Jesus Bastidas 1-5, 2 R

1B Mickey Gasper 1-3, 1 2B, 1 RBI, 1 BB

RF Michael Beltre 1-4, 1 3B, 2 RBI, 2 K

3B Max Burt 0-4



Mitch Spence 5 IP, 3 R, 2 ER, 5 H, 3 BB, 4 K

Steven Jennings 1 IP, 2 R, 2 H, 1 K (blown save)

Derek Craft 2 IP, 0 R, 2 K

Carson Coleman 1.2 IP, 4 R, 3 ER, 3 H, 2 K, 1 HR (loss)

Emmanuel Ramirez 0.1 IP, 0 R, 1 H

High-A Hudson Valley Renegades: W, 4-3 at Winston-Salem Dash

2B Cooper Bowman 1-4, 1 R, 1 BB

CF Everson Pereira 2-5, 1 3B, 1 RBI, 1 R, 1 K

1B Eric Wagaman 1-5, 1 K

3B Tyler Hardman 1-4, 1 2B, 1 RBI, 1 R, 2 K

DH Spencer Henson 1-4, 1 BB, 3 K

C Carlos Narvaez 2-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 1 BB

RF Aldenis Sanchez 3-5, 1 SB

LF Pat DeMarco 1-4, 2 K, 1 SB, fielding error — first error of the year nearly cost the win

SS Cristian Perez 0-4, 1 K



Matt Sauer 6 IP, 0 R, 3 H, 3 BB, 6 K (win)

Nelson L. Alvarez 2 IP, 0R, 1 BB, 3 K

Ryan Miller 1 IP, 3 R, 2 ER, 1 H, 2 BB, 1 K

Low-A Tampa Tarpons: L, 3-4 (10) vs. Clearwater Threshers

SS Alexander Vargas 0-2, 1 RBI, 1 R, 2 BB, 1 SB

DH Jasson Dominguez 1-3, 1 BB

C Antonio Gomez 1-4, 1 2B, 1 K

1B Anthony Garcia 1-3, 1 RBI, 1 BB, 2 K

3B Marcos Cabrera 0-4, 2 K

CF Madison Santos 0-3, 1 BB, 2 K, 1 SB

RF Grant Richardson 1-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 K

LF Kyle Battle 0-4, 2 K

2B Roberto Chirinos 1-4, 1 2B, 1 R, 2 K



Domingo Germán 3 IP, 0 R, 1 H — first rehab start since getting injured in spring training

Yon Castro 2 IP, 2 R, 1 H, 4 BB, 3 K

Gerrit van Zijll 2 IP, 1 R, 1 H, 1 BB, 2 K, 1 HR

Ryan Anderson 3 IP, 1 R, 0 ER, 2 H, 3 K (loss)

Florida Complex League Yankees: Off-day

Dominican Summer League Yankees: W, 14-8 vs. DSL Diamondbacks Black

SS Keiner Delgado 0-3, 1 R, 3 BB, 1 K

DH Willy Montero 1-5, 1 HR, 2 RBI, 1 R

LF Ramiro Altagracia 2-5, 1 2B, 2 R, 1 K

C Gabriel Bersing 2-5, 1 RBI, 2 R

RF David Beckles 1-3, 1 RBI, 3 R, 2 BB, 1 K

2B Juan Matheus 2-3, 1 3B, 1 2B, 3 RBI, 3 R, 2 BB — nearly a perfect night at the plate

3B Johan Ferreira 2-5, 1 2B, 1 RBI, 2 R, 2 K, two fielding errors

CF Andres Lacruz 2-4, 2 RBI, 1 BB, 1 CS

1B Carlos Herrera 1-4, 1 2B, 2 RBI, 1 BB, 1 K



Henry Lalane 3.1 IP, 4 R, 5 H, 2 BB, 2 K

Michael Peres 2.1 IP, 4 R, 1 ER, 1 H, 2 BB, 3 K

Franyer Herrera 2.1 IP, 0 R, 1 H, 3 K (win, blown save)

Luis Urbano 1 IP, 0 R, 1 K

Dominican Summer League Bombers: Off-day