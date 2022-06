Yankees prospects: Scranton sweeps a doubleheader

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 3-0 (7) and W, 6-4 (7) at Syracuse Mets

Game 1:

LF Miguel Andújar 1-3, 1 R, 1 BB, 1 K

SS Oswald Peraza 0-3, 1 BB, 1 K

1B Greg Bird 1-4, 1 2B, 2 RBI, 1 K — big two-out double to break open the game

DH Phillip Evans 0-3, 1 K

2B Derek Dietrich 0-3

C Max McDowell 1-2, 1 BB

CF Ender Inciarte 1-3, 1 R

RF Ryan LaMarre 1-3, 1 K

3B Armando Alvarez 3-3, 1 RBI, 1 R



Jhony Brito 6.1 IP, 0 R, 4 H, 1 BB, 5 K (win)

Greg Weissert 0.2 IP, 0 R, 2 K

Game 2:

CF Estevan Florial 3-3, 1 R, 1 BB

LF Tim Locastro 2-3, 1 2B, 1 RBI, 1 R

2B Derek Dietrich 1-3, 1 2B, 2 RBI, 1 R, 1 K

SS José Peraza 1-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R

1B Ronald Guzmán 1-3, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 1 K

RF Jake Bauers 1-3, 1 BB

C David Freitas 1-4, 1 2B

DH Ender Inciarte 1-4

3B Armando Alvarez 1-4, 1 R, 1 K



Vinny Nittoli 3 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 3 K

Zach Greene 2 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 4 K (win)

Trevor Lane 1 IP, 2 R, 2 H, 1 K, 1 HR

Reggie McClain 0.1 IP, 2 R, 1 BB

David McKay 0.2 IP, 0 R, 1 H, 1 K (save)

Double-A Somerset Patriots: L, 2-9 vs. Akron RubberDucks

SS Anthony Volpe 2-4, 1 2B

RF Elijah Dunham 1-4, 1 2B, 2 RBI

C Josh Breaux 0-4, 3 K

DH Jeisson Rosario 2-4, 1 2B, 1 K

CF Blake Perkins 0-4, 2 K

1B Mickey Gasper 1-4, 1 2B, 1 K

3B Chad Bell 0-4, 3 K

LF Michael Beltre 0-3, 2 K

2B Oliver Dunn 1-3, 1 R, 1 K



Mitch Spence 3.2 IP, 6 R, 8 H, 4 BB, 4 K, 2 HR (loss) — picked a runner off, but otherwise got rocked

Emmanuel Ramirez 1.1 IP, 0 R, 3 K

Nick Ernst 2 IP, 1 R, 2 H, 1 BB, 1 K

José Mujica 2 IP, 2 R, 2 H, 1 K, 2 HR

High-A Hudson Valley Renegades: L, 2-4 vs. Jersey Shore BlueClaws

2B Cooper Bowman 1-5, 1 RBI, 3 K

SS Trey Sweeney 1-5, fielding error

LF Everson Pereira 2-4, 1 R

3B Tyler Hardman 1-4, 2 K

1B Eric Wagaman 0-4, 1 RBI, 1 K

DH Spencer Henson 0-3, 1 BB, 1 K

C Carlos Narvaez 2-4, 1 2B, 1 K

CF Aldenis Sanchez 1-4, 1 R, 1 K

RF Pat DeMarco 2-3, 1 BB, 1 K



Blas Castano 6.2 IP, 3 R, 10 H, 1 BB, 6 K, 1 HR (loss) — it wasn’t pretty, but he only made one mistake and it cost him

Tanner Myatt 2.1 IP, 1 R, 2 H, 6 K

Low-A Tampa Tarpons: L, 2-3 vs. Palm Beach Cardinals

SS Alexander Vargas 0-4, 2 K

CF Jasson Dominguez 1-4, 2 K, 1 SB

C Antonio Gomez 0-4, 2 K

1B Anthony Garcia 0-4, 3 K

RF Madison Santos 1-3, 1 2B, 2 K, fielding error

3B Marcos Cabrera 0-3, 3 K

2B Benjamin Cowles 1-3, 1 R, 1 K

LF Grant Richardson 1-2, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 CS, hit by pitch

DH Connor Cannon 1-2, 1 RBI, 2 K



Richard Fitts 5 IP, 3 R, 4 H, 2 BB, 6 K, 1 HR (loss)

Trevor Holloway 2 IP, 0 R, 2 H, 2 K

Kevin Milam 2 IP, 0 R, 1 BB, 4 K

Florida Complex League Yankees: L, 3-8 (7) vs. FCL Phillies (completed early due to lightning)

SS Dayro Perez 1-2, 1 R, 2 BB, 1 K

DH Christopher Familia 1-2, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 1 BB

2B Jared Serna 0-3, 1 BB, 1 K

C Jesus Rodriguez 1-3, 1 2B, 1 R, 1 BB, 1 K

1B Alex Guerrero 1-2, 2 BB, 1 K

3B Sincere Smith 0-3, 1 RBI, 2 K

RF Felix Negueis 0-1, 2 BB

LF D’Vaughn Knowles 0-3, 3 K

CF Nelson Medina 0-3, 2 K



Brock Selvidge 4 IP, 4 R, 8 H, 1 BB, 5 K (loss)

Osiel Rodriguez 0.2 IP, 4 R, 3 H, 1 BB, 2 K

Sebastian Perrone 2.1 IP, 0 R, 2 H, 2 K

Dominican Summer League Yankees: L, 0-5 (7) vs. DSL Mets 2

DH Keiner Delgado 0-3, 1 BB, 1 K

CF Willy Montero 0-3, 1 BB, 1 K

C Manuel Palencia 1-3, 1 BB — the lone bat that saved this from being a no-hitter

LF David Beckles 0-2, 1 BB, 1 K

SS Santiago Gomez 0-1, 2 BB, 1 K

RF Louis Pierre 0-3, 2 K

2B Juan Matheus 0-1, 2 BB

1B Jhon Imbert 0-2, 1 BB, 2 K

3B Johan Ferreira 0-3



Brian Arias 2.2 IP, 2 R, 4 H, 2 BB, 2 K (loss)

Edinzo Marquez 1.2 IP, 3 R, 4 H, 2 BB, 1 K

Jan Pena 2 IP, 0 R, 1 H, 1 BB, 4 K

Franklin Corniel 0.2 IP, 0 R, 1 H, 1 K

Dominican Summer League Bombers: W, 4-1 (7) at DSL Cubs Red

SS Hans Montero 0-1, 1 RBI, 2 BB, 1 K

CF Fidel Montero 1-3, 1 2B, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 2 K, 2 SB

DH Joel Mendez 0-3, 1 K

2B Luis Suarez 0-1, 1 R, 2 BB, 1 K, 2 SB, 1 CS

RF John Cruz 0-1, 2 BB, 1 K, 2 SB

1B Oscar Silverio 0-3, 1 K

C Juan Sanchez 0-3, 1 K

3B Carlos Verdecia 1-2, 1 R, 1 BB, 2 SB — everyone who stole a base stole second and third

LF Juan Rosa 0-2, 1 R, 1 BB, 2 K



Edwar Polimir 1 IP, 0 R, 1 H, 3 BB, 1 K

Hansel Rosario 3 IP, 1 R, 3 H, 2 BB, 2 K (win)

Pedro Rodriguez 3 IP, 0 R, 1 K (save)